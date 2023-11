Kate Middletons Nadelstreifen-Look: So stylt ihr das Outfit ihres royalen Besuchs in Cardiff nach

Prinzessin Kate begeistert nicht nur ihre Fans mit ihrem untrüglichen Gespür für Stil und Eleganz, sondern sorgt auch regelmäßig für den Ausverkauf ihrer Looks. Diesmal reißen sich alle um einen gestreiften Blazer im coolen Old Money Look.

Kate begeistert mit einem klassischen Blazer

Was hat Prinzessin Kate da wieder aus dem Schrank gezaubert hat! Bei ihrem königlichen Besuch in Cardiff rockte sie einen maßgeschneiderten Hosenanzug in Dunkelblau mit klassischen Nadelstreifen. Und das war nicht das erste Mal, dass wir dieses schicke Outfit zu Gesicht bekamen. Schon letzte Woche beim Treffen mit dem Apple-Geschäftsführer Tim Cook hat sie diesen eleganten Business-Look getragen.

Der Nadelstreifen-Blazer vom Label Holland Cooper kostet etwa 475 Euro - Schnäppchen geht anders. Der Blazer besticht mit Details wie goldenen, doppelreihigen Knöpfen, die auch an den Ärmeln noch einmal aufgegriffen werden. Besonders elegant wirkte er, da Kate ihn zur passenden hochgeschnittenen Marlenehose getragen hat. Dazu eine weiße Bluse und High Heels und fertig ist der perfekte Business-Look mit modernem Twist. Eine Kombi, die auch Schwägerin Meghan Markle gerne trägt. Kein Wunder, dass den beiden nachgesagt wird, die Looks voneinander zu kopieren - alle Details dazu erfahrt ihr in unserem ausführlichen Stilvergleich.

In Cardiff trug sie ihre brünetten Locken offen, die ihr lässig über die Schultern fielen. Während des Besuchs schwenkten die Schulkinder begeistert Flaggen von Nationen aus aller Welt, und Kate und William gaben sich alle Mühe, die Menge zu begeistern, indem sie zahlreiche Hände schüttelten.

Später stand auch ein Schulbesuch und ein Abstecher zum "Ethnic Minority Youth Forum" für Wales auf dem Plan. Und auch bei einer Partie Tischtennis gegen Ehemann William schaffte es Fashion-Queen Kate einfach umwerfend auszusehen. Wer braucht schon die Paris Fashion Week, wenn man Prinzessin Kate hat?

Im Clip: Mehr zu Kates stylishem Besuch in Cardiff

Und auch beim Essen inspiriert uns die Prinzessin von Wales - zum Beispiel mit einem knusprigen Brathähnchen.