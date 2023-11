Khyvolution: Kylie Jenners Fashion Brand Khy geht mit Drop 002 in die zweite Runde

Gut zwei Wochen nach dem Launch der Fashion-Linie Khy von Kylie Jenner kommt Drop 002 auf den Markt, die ultimative Kalt-Wetter-Edition. Die auffälligen Puffers und Base Layers in verschiedenen Styles und drei Farben könnt ihr ab dem 15.11.2023 exklusiv auf khy.com erwerben.

Anzeige

Khy Drop 002: Das sind die Styles und Farben der 2. Kollektion

Nachdem Drop 001 von schwarzem Faux Leather, also Kunstleder, geprägt war, setzt Khy in Drop 002 auf die Farben Stone, Kobalt und Schwarz. Die Kollektion umfasst drei unterschiedliche Pufferjackets, Puffer Coat und Puffer Vest, dazu vier verschiedene Base Layers vom Baby-T-Shirt über Langarm Catsuit bis zu Statement-Cargowear.

Statt Kunstleder kommen Polyester mit PU-Beschichtung, Baumwolle und Elastan zum Einsatz. Die Pufferjackets, Mantel und Weste sehen wirklich kuschelig und gemütlich aus, mit hohem Kragen oder abnehmbarer Kapuze, verdecktem Reißverschluss und elastischen Ärmelbündchen.

Auch die Basics sind von der Naht bis zum Reißverschluss komplett monochrom gehalten. Jedes Teil gibt es in den drei Farben Stone, Kobalt und Schwarz. Aus der Reihe tanzt die Cargo Pant: nicht Puffer und nicht Base Layer und vor allem nicht in Kobalt erhältlich. Bereits jetzt könnt ihr euch auf khy.com für eure Lieblingsteile in eine Warteliste eintragen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Außer den Bildern auf khy.com und den Social-Media-Accounts der Fashion Brand sind noch keine Bilder an die Öffentlichkeit gelangt. Kylie Jenner bleibt also ihrer Werbemethode treu und verzichtet weiterhin darauf, Teile ihrer Kollektion vorab an Social-Media-Infuencer zu verschicken - wie auch schon bei Drop 001.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Erneut harte Kritik an Kyle Jenner: alles nur geklaut?

Die neue Kollektion von Khy ist in Zusammenarbeit mit Sebastian Hunt und Dylan Richards Diaz von "Entire Studios" entstanden. Eben jenes Unternehmen, das hinter der Marke Yeezy von Ex-Schwager Kanye West 2021 stand. Ist das der Grund, warum die Puffer Jackets von Kylie Jenner denen der Kollektion von Kanye West in Kollaboration mit "GAP" aus dem Jahr 2021 so ähnlich sieht? Nicht nur das Design, auch die verwendeten Materialien und Herstellungstechniken weisen starke Parallelen auf. Kanye West hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen des Ideeen-Diebstahls geäußert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bereits bei ihrer ersten Kollektion Khy 001 musste sich Kylie Jenner dem Vorwurf des Ideenklaus stellen, nachdem Betsy Johnson, Gründerin des Modelabels PRODUCTS ltd., ihr vorgeworfen hat, die Designs für Khy von ihr geklaut zu haben.

Trotz allem: Drop 001 ist erfolgreich, bereits nach wenigen Tagen waren viele Teile bereits ausverkauft. Wird Drop 002 genauso erfolgreich? Die frische Interpretation der Winter-Essentials und humane Preise von 52 Euro für das Baby-T-Shirt bis 245 Euro für den Puffer-Coat legen es nahe.