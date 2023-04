Kilian Kerner ist Gastjuror bei GNTM 2023: So tragen Stars seine Trend-Mode im Alltag

Das Wichtigste in Kürze Kilian Kerner ist ein deutscher Modedesigner aus Berlin.

Der Designer ist in der elften Folge der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" als Juror zu Gast.

Er zählt zu den besten Modedesignern Deutschlands: Kilian Kerner. Und das zu Recht! Mit seinen Kollektionen begeistert er auch viele Stars. Wir zeigen dir, welche Fashion-Pieces bei seinen prominenten Anhänger:innen besonders gut ankommen und wie du sie alltagstauglich stylst.

Das ist Kilian Kerner

Vom Schauspieler zu einem der bekanntesten Modedesigner Deutschlands: Kilian Kerners Mode ist von den Laufstegen nicht mehr wegzudenken. Was in einem WG-Zimmer als Hobby begann, entwickelte sich schnell zur Berufung. Bei "Germany's Next Topmodel" ist Kilian Kerner ein gern gesehener Gastjuror. Seit zwei Jahren castet er regelmäßig Models von GNTM und ist zur Freude von Heidi Klum auch bei der aktuellen Staffel wieder mit dabei: in der 11. Folge an der Seite von Fashion-Ikone Anna Dello Russo.

Das macht Kilian Kerners Mode besonders

Von Red Carpet bis classy Alltagslook: Kilian Kerners Mode ist einzigartig. Immer wieder treffen feminine Styles auf maskuline Elemente und machen die Fashion-Pieces so außergewöhnlich.

Das Thema Nachhaltigkeit und faire Produktion steht bei Kilian Kerner im Vordergrund. Seine Mode wird vorrangig aus veganen Stoffen produziert. Er fokussiert sich außerdem auf große Stofflieferanten aus Europa, um die Lieferwege kurz zu halten. Die Materialien werden dann direkt zur Herstellung nach Polen verschickt, um auch hier mit kurzen Wegen möglichst energiebewusst zu produzieren.

Im Clip: Die Models stellen sich Kilian Kerner bei GNTM 2023 vor

So tragen Stars Kilian Kerners Fashion im Alltag

Kilian Kerners Fashion-Pieces verbindet man im ersten Moment direkt mit dem Catwalk. Viele Stars zeigen jetzt: Seine Mode ist auch alltagstauglich.

Heidi Klum im Hosenanzug von Kilian Kerner

Kilian Kerners Designs im Alltag? Das geht! Wie Heidi Klum in einem Zweiteiler mit angesagten Denim-Details aus der Kollektion des Berliner Modeschöpfers zeigte. Kombiniert mit den passenden Schuhen und der farblich-abgestimmten Handtasche begeisterte uns Heidi mit diesem Look. Der absolute Hingucker war dabei das Oberteil mit großem Rückenausschnitt. Ganz schön hot!

Kylie Minogue im Mantel von Kilian Kerner

Kylie Minogue setzt immer wieder auf die Mode von Kilian Kerner. Zuletzt trug sie einen eleganten Mantel des Designers und sorgte bei ihm für große Freude. Mit einem weißem Shirt, einer Jeans und eurer Lieblingstasche ist der Alltags- oder auch Business-Look damit perfekt. Alternativ könnt ihr auch einen Midirock dazu stylen.

Angelique Kerber im Abendkleid von Kilian Kerner

Oh, là, là! Dieses rote Kleid von Tennisspielerin Angelique Kerber sorgte beim Leipziger Opern Ball für einen absoluten Wow-Moment. Kein Wunder, denn dieses Kleid stammt von Kilian Kerner. Als bekennender Tennisfan freute das den 42-Jährigen natürlich umso mehr. Die Wimbledon-Gewinnerin entschied sich bei den Accessoires für eine schwarze Clutch und High-Heel-Sandaletten. Das perfekte Outfit für den roten Teppich und auch jeden anderen festlichen Anlass: sei es für die nächste Hochzeit oder einen Opernbesuch.





Jella Haase im Leder-Look von Kilian Kerner

Neben schicken Stylings kreiert der Modedesigner auch immer wieder lässige Klamotten. Die Schauspielerin Jella Haase trug die Leder-Kombination ganz alltagstauglich mit einem schlichten weißen Shirt und einer rosafarbenen Tasche. Neben diesem Styling könnt ihr die Lederjacke und -hose auch mit einem Cropped Top und groben Boots im Grunge-Style kombinieren.

Jella Haase rockt das coole Leder-Set von Kilian Kerner. © picture alliance/dpa

Auf diese GNTM-Models setzte Kilian Kerner bereits

In der 16. Staffel von GNTM war Kilian Kerner sichtlich begeistert von einem Model: Dascha. Beim Casting begeisterte sie den Designer mit ihrer Attitude und durfte später für ihn auf der Berlin Fashion Week laufen. Damit war Dascha das erste Curvy-Model, das für Kilian Kerner auf dem Laufsteg lief. Und das mit Erfolg: Der Designer bezeichnete Daschas Leistung als "sensationell" und zählte sie zu den Top 15 Models, die er jemals auf seinem Catwalk hatte. Seitdem gehört Dascha immer wieder zum Ensemble von Kilian Kerners Fashionshows dazu. So auch zur Berliner Fashion Week 2022, wo sie mit einem engen Glitzerkleid alle Blicke auf sich zog.

Kilian Kerner ist Fan von Heidis außergewöhnlichen Models. Auch letztes Jahr suchte er sich wieder Kandidatinnen heraus, die seine Mode repräsentieren. Model Viola könnte Kilian mit ihrem besonderen Stil begeistern. Nicht ohne Grund kommentierte er unter einen Post mit ihr: "Meine Looks an ihr=LIEBE." Neben ihr zog auch Finalistin Martina Kilian Kerner mit ihrem Look in den Bann und durfte für seine Fashion-Show auf den Catwalk.