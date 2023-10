Kim Kardashian verkauft Fake-Nippel-BH: "Egal wie heiß es wird, du wirst immer kalt aussehen."

Kim Kardashian ist immer wieder für eine Überraschung gut! Die erfolgreiche Unternehmerin und Reality-TV-Ikone hat erneut für Aufsehen gesorgt. In einem Clip, ihrer Modemarke Skims, präsentiert sie ein ganz besonderes Stück ihrer Kollektion: einen BH mit eingearbeiteten Fake-Brustwarzen.

Kim Kardashian: Skims bringt Fake-Nippel-BH auf den Markt

In dem Instagram-Video, das Kim bei einem Schreibtisch zeigt, während sie mit einer Brille auf der PC-Tastatur tippt, spielt sie mit einem Augenzwinkern auf aktuelle Umweltthemen an. "Die Temperatur auf der Erde steigt. Der Meeresspiegel steigt. Die Eismasse schrumpft", erklärt sie. Währenddessen sind die Brustwarzen des BHs deutlich unter ihrem eng anliegenden Top zu erkennen.

Kim setzt ihre Message fort und betont: "Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber ich glaube, dass jeder mit seinen Fähigkeiten seinen Teil dazu beitragen kann."



Dann enthüllt sie stolz den innovativen BH mit eingebauten Brustwarzen, der es ermöglicht, bei heißem Wetter immer cool und selbstbewusst auszusehen. Mit einem Zeigestock kommentiert sie ein Bild des BHs an der Wand und erklärt augenzwinkernd: "Manche Tage sind hart, aber diese Nippel sind noch härter. Und im Gegensatz zu den Eisbergen gehen sie nirgendwo hin."

Fake-Nippel bei Skims: Was hat sich Kim Kardashian gedacht?

Zum krönenden Abschluss zeigt Kim Kardashian den BH ohne Shirt darüber, der ab kommenden Dienstag erhältlich sein wird. Dieser aufsehenerregende Auftritt dient jedoch nicht nur der Selbstinszenierung, sondern hat auch einen tieferen Sinn: Kim hat angekündigt, dass zehn Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf dieses BHs als Spende an die Umweltschutzorganisation "1 Percent for the Planet" gehen werden. Damit beweist sie einmal mehr, dass sie nicht nur eine Stilikone ist, sondern auch eine soziale Verantwortung übernimmt.

Klimakrise als Witz? So kommt Kims Kampagne an.

Doch das sehen nicht alle so. Unter dem Clip äußern sich auch kritische Stimmen. "Die Ausnutzung einer buchstäblichen globalen Krise, die marginalisierte Gemeinschaften tötet und den Planeten zerstört. Das ist so dystopisch", schreibt eine Userin. Eine andere kommentierte: "Können wir die Klimakrise NICHT zum Witz machen ...?". Oder auch: "Seltsam, die Klimakrise als Marketingtaktik zu verwenden."

Andere User:innen sehen darin jedoch ein Produkt für Frauen, die Brustkrebs hatten. "Wir haben eine Community, die das LIEBEN wird. #breastcancerawareness #masectomy", schreibt eine Stimme zum Beispiel darunter.

Weitere Stimmen finden andere Bilder der Kampagne zu sexualisiert und den Nippel-BH geschmacklos. Auf ihnen sieht man unter anderem ein junges Model. Das eine nasse, weiße Bluse trägt. Der durchsichtig gewordene Stoff legt den Blick frei auf die vermeintlich nackte Brust inklusive harten Nippeln - es ist aber nur das raffinierte Design des Skims-BHs. Die kritischen Stimmen fürchten, dass Produkte wie diese Fortschritte in der Gleichberechtigung der Frau zerstören.

Tolles Produkt, aber falsche Marketingtaktik? Fragwürdiges Produkt, das den Feminismus zerstört? Die Meinungen sind gespalten - trotz des guten Zweckes, den die Nippel-BHs unterstützen.