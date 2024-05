Klassische Eleganz und modernes Design: wie Mann diesen Sommer Anzug trägt

GNTM-Kandidat Jermaine gibt Vollgas und will nicht nur Modelchefin Heidi Klum, sondern auch "Harper's Bazaar" -Chefredakteurin und Gastjurorin Kerstin Schneider überzeugen. Ausdrucksstark präsentiert er den angesagten Anzug-Trend 2024.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

So souverän zeigt sich Jermaine in Nadelstreifen

Starke Pose im Nadelstreifenanzug: Jermaine setzte den Look aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2024 von Dolce&Gabbana selbstbewusst in Szene. Traditionelle Elemente werden mit zeitgemäßen Akzenten kombiniert, die taillierte Passform betont dezent die männliche Silhouette. Das zweireihig geschnittene Jackett besitzt breite, spitz zulaufende Revers, was ihr eine markante Optik verleiht. Ausgefallener Hingucker ist die schwarze, strukturierte Blume am Revers. Die weite Nadelstreifenhose im klassischen Schnitt betont den schlanken Körper von Jermaine und fällt locker auf die schwarzen Schuhe. Die Farbe "Silizianisches Schwarz" unterstreicht die luxuriöse Ästhetik des Anzugs.

Diese Details machen den Suit zum It-Piece

Der Hype um Streetwear-Fashion hat den Anzug in den letzten Jahren in den Hintergrund gedrängt. Doch jetzt ist er wieder da, chic und stilvoll! Jermaine zeigt, worauf es ankommt, denn sein Anzug vereint alles, was den Evergreen zum Fashion-Trend im Sommer 2024 macht:

Nadelstreifen sind definitiv einer der angesagtesten Styles des Jahres. Dicke Streifen, zarte Linien oder Blockstreifen: Nadelstreifen sind in allen Formen und sind definitiv einer der angesagtesten Styles des Jahres. Dicke Streifen, zarte Linien oder Blockstreifen: Nadelstreifen sind in allen Formen und Farben angesagt. Sie eignen sich sowohl für den lässigen Büro-Look , als auch für einen coolen, sportlichen Alltagsstil oder ein schickes Abend-Outfit.

Zweireiher erleben ein Comeback! Der Trend aus den Fließende Stoffe und figurbetonte Schnitte vereinen klassische Eleganz und zeitgemäßen Komfort. erleben ein Comeback! Der Trend aus den 80ern ist mit einer modernen Interpretation zurück.vereinen klassische Eleganz und zeitgemäßen Komfort.

Entspannte Schnitte sind auch 2024 angesagt. Zumindest bei den Hosen, denn das Sakko darf gerne körperbetont getragen werden. Lang und schmal, jedoch ohne den Körper einzuengen, ist es eine perfekte Kombi zu locker fallenden Hosen.

Taille und Schultern zeigen : Praktisch ist, dass ein tailliertes Sakko direkt die : Praktisch ist, dass ein tailliertes Sakko direkt die Schultern betont , ohne dass diese übertrieben breit ausgeführt sein müssen. Obwohl auch XXL-Schultern mit extrabreiter Schulter zu den Trends 2024 gehören.

Maßgeschneiderte Anzüge sind die Krönung der Individualisierung. Hier kannst du deinen persönlichen Stil einbringen, auf Material, Design und Details Einfluss nehmen. Das macht einen Maßanzug zu mehr als nur einem Kleidungsstück, es wird zu einem Ausdruck deiner sind die Krönung der Individualisierung. Hier kannst du deinen persönlichen Stil einbringen, aufEinfluss nehmen. Das macht einen Maßanzug zu mehr als nur einem Kleidungsstück, es wird zu einem Ausdruck deiner Persönlichkeit

