Kleider mit XL-Beinschlitz: Normani, Heidi Klum und Co. begeistern uns im sexy Ganzkörper-Cut 

Kleider mit Beinschlitz sind seit Langem ein Trend auf dem roten Teppich. Mit Beinschlitzen, die bis zur Armöffnung reichen und damit freien Blick auf die komplette Körperseite ermöglichen, erreicht der Trend jedoch eine neue Dimension. Heidi Klum zeigt, wie ein Beinschlitz dem Look Sexappeal verleiht.

Anzeige

Kleider mit Beinschlitz sind seit Jahren ein Trend

Seit Jahren sind Kleider mit Beinschlitz ein Trend auf dem roten Teppich. Die Schlitze werden immer länger, die Kleider gewagter und Fantasie braucht es nicht mehr viel, um zu erahnen, was sich unter dem Kleid verbirgt. So überrascht es nicht, dass immer mehr Prominente auf diesen Trend aufspringen und sich in extrem hochgeschlitzten Kleidern präsentieren.

Anzeige

Anzeige

Heidi Klum im Lever-Couture-Kleid

Heidi Klum trug bei der LACMA-Gala ein Lever-Couture-Kleid, das tiefe Einblicke gewährte. Nicht nur das tiefe Dekolleté, sondern auch lange Seitenschlitz mit transparenten Einsätzen verliehen dem Look ziemlich viel Sexappeal. Beim Gehen wurden ihre Beine vollständig freigelegt und außer des durchsichtigen Seitenteils - welches auch erst auf den zweiten Blick erkennbar war - offenbarte Heidi Klum von den Füßen bis zur Schulter nur nackte Haut.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Charli D'Amelio und Bre Tiesi tragen das Luxus-Label Mônot

Auch Charli D'Amelio zeigt bei der amfAR-Gala in Cannes 2023 viel nackte Haut. Sie erschien im schwarzen Mônot-Kleid mit XXL-Cut-outs, langem Beinschlitz und zwei weißen Schleifen an den Seiten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch Selling Sunset-Star Bre Tiesi zeigte bei der Einweihungsparty des neuen Office der Oppenheim-Group viel nackte Haut. Sie schlüpfte ebenfalls in das schwarz-weiße Mônot-Dress und kombinierte dazu weiße High Heels und sleek zurückgekämmtes Wet Hair.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Normani begeistert im roten Schlitzkleid von Mônot

Je t'aime - ich liebe dich, schreibt Sängerin Normani unter den Post, der sie in ihrem roten Mônot-Dress zeigt. Und auch wir haben nichts als Liebe für den sexy Schlitz-Look. Das Kleid wird, ebenso wie das von Charlie D'Amelio, nur an einer kleinen Schleife an der Hüfte zusammengehalten. Hot!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Poppy Delevingne im Valentino-Kleid

Ein schwarzes Kleid mit weißen Schleifen trug auch Poppy Delevingne auf einer von der britischen Vogue und Chopard veranstalteten Party während der Filmfestspiele von Cannes 2023. Das trägerlose Valentino-Kleid wurden an den Seiten nur von mehreren weißen Schleifen zusammengehalten, die den XXL-Beinschlitz verzierten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: Schlagerstar Michelle zeigt sich im scharfen Einteiler mit XXL-Beinschlitz

Anzeige

Split Dresses: So stylst du den angesagten Look zu Hause

Geschlitzte Kleider geben deinem Outfit einen besonders raffinierten Touch. Elegant mit High Heels oder locker mit Sneakern und Lederjacke, kannst du geschlitzte Kleider zu vielen Anlässen tragen. Je länger der Schlitz, desto mehr Sexappeal bekommt der Look - zumindest, wenn die Unterwäsche geschickt gewählt wird. Das wichtigste zuerst: Keine Unterwäsche geht gar nicht! Setze auf Nudefarbene, also fast unsichtbare Slips, oder Klebe-Tangas, die nur das Wesentliche verstecken. Oder du lässt die Unterwäsche Teil des Ensembles werden und wählst sie farblich passend zum Split-Dress. Für den legeren Look, mit Sneaker oder Flats mit derber Sohle, ist die Radlerhose eine top Alternative: farblich passend oder in Kontrastfarbe, kreierst du einen lässigen Look, ohne viel preiszugeben.