Die Kopenhagener Fashion Week für Frühjahr/Sommer 2024 war nicht nur eine Show, sondern ein Statement: Modische Trends verschmolzen mit dem Bewusstsein für Klimawandel und sozialer Verantwortung. Neugierig? Lass dich von den 6 coolsten Trends jetzt schon inspirieren...

Vom 7. bis 11. August 2023 verwandelte sich Kopenhagen erneut in den Hotspot der Mode, als die Fashion Week für die Saison Frühjahr/Sommer 2024 ihre Tore öffnete. Es zeigten sowohl etablierte Modegrößen wie "Ganni" und "Sunflower", als auch aufstrebende Modemarken wie "Paolina Russo" und "Stine Goya" ihre neuesten Kreationen. Die skandinavische Modewelt präsentierte sich von ihrer besten Seite und konnte insbesondere durch realitätsnahe Looks überzeugen - alltagstauglich und innovativ.

Die Fashion Week in Kopenhagen hat uns gezeigt, dass nordische Mode mehr ist als nur Kleidung: Sie verkörpert eine Lebenseinstellung. Von umweltbewusster Produktion bis hin zu nachhaltigen Materialien, diese Marken haben Zeichen für eine bewusstere Modezukunft gesetzt und beweisen, wie cool Fair Fashion ist.

Von beliebten Styles zu aufstrebenden Trends: Die vorgestellte SS24 Kollektion in Kopenhagen bot eine faszinierende Palette, die jedes Modebedürfnis erfüllt. Wir präsentieren euch hier die absolut angesagtesten Trends.

1. "Not so short"-Shorts - länger ist besser

Die drei Marken (von links nach rechts) Paolina Russo, Skall Studio und Baum und Pferdgarten, präsentierten auf dem Laufsteg der Kopenhagen Fashion Week einen einheitlichen Trend: Stilvolle Interpretationen von langen Shorts, die Eleganz und Lässigkeit auf bemerkenswerte Weise verbinden. © jamescochranephoto

Der angesagte Trend, der bereits seit einiger Zeit auf TikTok kursiert, hat nun auch den Laufsteg der SS24 Show in Kopenhagen erobert. Im Gegensatz zum Hotpants-Look setzen die längeren Shorts ein deutliches Statement und verleihen ihren Träger:innen einen eleganten und dennoch entspannten Charme. Die in London ansässige Marke "Paolina Russo" verkörpert dabei Retrofuturismus und verbindet Gestricktes und natürliche Färbetechniken auf moderne Weise, was zu einer einzigartigen Ästhetik führt.

Ob aus Denim, Popeline oder im sportlichen Jogging-Stil: Diese längeren Shorts vereinen Stil, Komfort und Vielseitigkeit. In sämtlichen Farben, Materialien und Mustern werden sie zum zukünftigen Must-have.

Im Clip: Mode, Reisen, Farben - das sind die größten Trends für 2023

2. Biker Boots (Cowboy Boots bye bye!) - urbaner Chic mit Biker-Flair

Biker Boots: Den Schuh-Trend der nächsten Saison präsentieren uns die Marken Sunflower, Munthe-Runway und Ganni. © James Cochrane

Was einst Cowboyboots waren, sind nun Bikerboots. Die Fashion Week in Kopenhagen enthüllte diesen aufregenden Schuhtrend. "Sunflower", "Munthe-Runway" und "Ganni" setzen drauf und verleihen somit zukünftig jedem Look einen Hauch von edgy Eleganz. Ob kombiniert zu langen Shorts oder über Kleidern getragen - die vielseitigen Biker Boots erobern die Saison mit Stil.

Ihr wollt in hohen Schuhen endlich sicher laufen? Hier haben wir die besten Tipps für euch.

3. Feminine Schnitte - Romantik und Eleganz vereint

Feminine Eleganz auf dem Runway: Strahlende Anmut trifft auf feminine Schnitte. Auf der linken und rechten Seite sind Looks vom Ganni Runway zu sehen, während in der Mitte Paolina Russos Look erstrahlt. © James Cochrane

Marken wie "Ganni" und "Paolina Russo" setzen auf die Betonung der weiblichen Silhouette und zeitlose Eleganz. Feminine Schnitte begeistern und bieten eine gelungene Kombination aus langen fließenden Stoffen und figurbetonten Silhouetten - diese Designs verleihen jedem Look eine charmante Note und sind vielseitig kombinierbar.

Styling-Tipp: Wer den besonders weiblichen Trend mitmachen will, kombiniert ein langes, figurbetontes Kleid mit auffälligem Statementschmuck.

Welche Sommerkleider Promis wie Meghan Markle, Hailey Bieber und Co. tragen, zeigen wir euch hier. Auch interessant: Diese Designer Bags sind bei den VIPs besonders angesagt.

4. Leder, Leder und Leder - ein raffinierter Dauerbrenner

Leder-Luxus auf dem Laufsteg: Unwiderstehlich stilvoll präsentieren Wood Wood und Vain auf dem Runway ihre atemberaubenden Leder-Outfits. © James Cochrane

Leder hält sich an der Spitze der Fashiontrends - das wurde auf der Fashion Week in Kopenhagen deutlich. Marken wie "Wood Wood" und "Vain" setzen auf kühne und raffinierte Lederoutfits, die Luxus und Langlebigkeit verkörpern. In dieser Saison dreht sich alles um die geschickte Kombination von Leder in verschiedenen Farben und Schnitten, darunter auch helle Töne wie Weiß. Die Renaissance von Leder ist im vollen Schwung, und die Laufstege zeigen aufregende und moderne Interpretationen dieses zeitlosen Materials. Hier haben wir übrigens noch ein paar Stylingideen für Lederjacken - damit beweist ihr jetzt schon euer Trendgespür!

5. Layering - kunstvolles Spiel der Schichten

Layering at it´s best: Auf dem Paolina-Russo-Runway und dem Stamm-Runway sehen wir, wie lässig der Look, bestehend aus mehreren Schichten, aussehen kann. © James Cochrane

Von Rock über Jeans bis Pullover über Hemd - die Looks aus dem Norden zeigen, dass alles möglich ist. Die Kombination verschiedener Stoffe, Muster und Farben sieht nicht nur extrem cool aus, sondern ist auch perfekt für wechselhaftes Wetter geeignet. Du kannst problemlos eine Schicht ablegen und bist somit für jedes Wetter gerüstet. Zwiebelprinzip eben. Besonders faszinierend ist der Skater-Look auf "Paolina Russos" Runway: Ein kurzes T-Shirt über einem langen Shirt verleiht dem gesamten Outfit eine dynamische Note. Unser Tipp: Experimentiere mit Proportionen und spiele mit Kontrasten, um einen Look zu kreieren, der deine Persönlichkeit unterstreicht und deine Individualität zum Ausdruck bringt.

6. Jeans Statements: Die Neuinterpretation des Klassikers

Jeans in allen Variationen: Ganni, Sunflower und Baum und Pferdgarten zeigen Jeans auf der Kopenhagen Fashion Week von der besten Seite. © James Cochrane

Die Kopenhagen Fashion Week präsentiert eine Fülle von innovativen Jeans-Trends, die beweisen, dass Denim nicht aus der Mode kommt. Von "Ganni's" einteiligem Jeansrock bis hin zu trendigen langen Jorts (=Jeans-Shorts) zeigt sich, dass die Jeans-Welt mehr zu bieten hat als je zuvor. Lässige straight Jeans werden mit passenden Jeans-Westen kombiniert, das lässt das Ensemble sowohl modern als auch zeitlos wirken. Jeans sind nicht nur ein Kleidungsstück, sondern Lifestyle, der sich kontinuierlich neu erfindet und an die individuellen Vorlieben und Styles angepasst wird.