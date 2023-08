Kreative Styles und Trendfarben: Das sind die 4 heißesten Make-up-Looks für den Sommer 2023

Was passt zu strahlender Haut und sonnengeküsstem Haar? Richtig: gute Laune und Knaller-Make-up! Je heißer die Tage werden, desto mehr steigt unsere Lust auf coole Wow-Looks. Für alle, die diesen Sommer die angesagtesten Trends tragen wollen, auf leuchtende Trendfarben und kreative Styles stehen, haben wir hier die vier heißesten Looks des Sommers 2023 gesammelt.

Anzeige

So viel sei schon mal verraten: Der Sommer wird bright und bold! Dieses Jahr scheinen die Trendsetter:innen Lust auf einen Hauch Farbe zu haben, denn unser Radar hat jede Menge subtile Statement-Looks gespottet. Subtil und Statement? Ja das geht, jeder Look ist zwar dezent, aber hat immer einen kleinen Eyecatcher an sich - ohne dabei zu aufdringlich oder überladen zu wirken. Wie ihr die cleveren Beach-Styles nachschminkt und wem sie stehen, das verraten wir hier.

Sunset Eyes

Diesen Sommer haben wir den Sonnenuntergang im Blick - und tragen auf den Augen! © Massimo Pardini

Ein Augenaufschlag in den Farben des Sonnenuntergangs, oder kurz: Der perfekte Look fürs Beach-Date. Bei grünen und blauen Augen kommt der pinke Eyeliner hervorragend zur Geltung. Aber auch braunen Augen steht das pinke Augenmake-up à la Barbie super, alternativ passt ebenfalls ein warmes Orange, ganz im Sunset-Style.

So schminkt ihr den Sunset-Eye-Look:

Primer: Damit der präzise gezogene Eyeliner auch hält und nicht im Laufe des Strandtags oder während der Beach-Party überall auf dem Lid verschmiert wird, sollte der Look gut vorbereitet werden. Ein Eye-Make-up-Primer sorgt dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Concealer: Ja, Ja, Concealer gehört unter das Auge und auf das Augenlid. Indem ihr euren Concealer leicht auf dem oberen Augenlid verblendet, schafft ihr eine perfekte Basis auf der der Eyeliner noch besser zur Geltung kommt. Einfach den Concealer wie gewohnt auftragen und entweder mit einem Make-up-Schwämmchen oder den Fingern verblenden. Eyeliner: Geübte Hände greifen zu einem Liquid Liner oder einem feinen Pinsel. Damit zieht ihr euren Lidstrich vom inneren Augenwinkel entlang des Wimpernkranzes und lasst den Lidstrich in einem spitz zulaufenden Wing am äußeren Augenwinkel enden. Die flüssige Textur erlaubt es euch, eine besonders präzise Linie zu ziehen.Wer sich noch nicht so sicher fühlt im Eyeliner-Liner-Game, greift zu einem weichen Kajalstift in der Sunset-Farbe eurer Wahl. Kleine Patzer könnt ihr mit einem Wattestäbchen easy und ohne Eile wieder ausbessern. Die Linie wird deutlich weicher und der Look weniger sharp, dafür könnt ihr mit Farbverläufen spielen und den Eyeliner absichtlich etwas smudgy tragen. Finish: Um den Sunset-Look abzurunden, betont ihr am besten eure Wimpern mit brauner Mascara, der warme Ton passt super zum farbigen Lidstrich, ohne davon abzulenken. Dazu könnt ihr noch eure Augenbrauen etwas auffüllen, um eurem Blick mehr Ausdruck zu verleihen. On top etwas Um den Sunset-Look abzurunden, betont ihr am besten eure Wimpern mit brauner Mascara, der warme Ton passt super zum farbigen Lidstrich, ohne davon abzulenken. Dazu könnt ihr noch eure Augenbrauen etwas auffüllen, um eurem Blick mehr Ausdruck zu verleihen. On top etwas Bronzer auf die Wangen und die Lippen dürfen nude bleiben.

Auch spannend: So hält euer Make-up auch im Sommer den ganzen Tag!

Wer von Natur aus keine Sommersprossen hat, kann mit Freckle- oder Augenbrauenstift nachhelfen. © Massimo Pardini

Anzeige

Anzeige

Fake Freckles

Beauty-Nerds aufgepasst: Wusstet ihr wie Sommersprossen entstehen? Durch den hauteigenen Stoff Melanin. Der wird ausgeschüttet, wenn UV-Strahlung auf die Haut trifft, um sie zu schützen. Melanin bräunt die Haut, doch manche Hauttypen verteilen diesen Farbstoff nicht so gleichmäßig wie andere. Freckles oder Sommersprossen entstehen. Sie sind harmlos und unbedenklich für die Haut, vor allem aber sind die superangesagt. Trotzdem kommen Sommersprossen vor allem bei hellen Hauttypen vor und sind oft ein Zeichen dafür, dass die Haut viel Sonnenschutz braucht. Wer seine Haut nicht der UV-Strahlung aussetzen will, oder nicht zu natürlichen Sommersprossen neigt, der kann nachhelfen. Es gibt einen einfachen Trick, um diesen Sommer Fake Freckles zu tragen, ganz ohne Risiko für die Haut, dafür aber mit umso mehr Cuteness-Faktor.

Euer perfektes Sommer-Make-up steht schon, die passende Frisur fehlt euch aber noch? Hier haben wir ein paar Tipps für euch!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So schminkt ihr den Fake-Freckles-Look:

Hautpflege: Damit die Freckles gut zur Geltung kommen und zudem den ganzen Tag lang halten, braucht ihr eine gute Base. Achtet darauf, dass eure Haut gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt ist. Sonnenschutz nicht vergessen! Nach der Pflege tragt ihr am besten einen porenverfeinernden, mattierenden Primer auf, der ebent das Hautbild und sorgt dafür, dass der Look hält. Foundation: Gerade im Sommer braucht ihr nicht unbedingt eine Foundation mit starker Deckkraft. Besser eignen nicht leichte Texturen, die Flecken und Rötungen kaschieren, dabei aber noch das natürliche Strahlen der Haut durchscheinen lassen, die Poren nicht verstopfen und die Haut nicht zum Schwitzen bringen. Ideal sind leichte Mineral-Make-up-Foundations, sie lassen sich mit einem breiten, weichen Gerade im Sommer braucht ihr nicht unbedingt eine Foundation mit starker Deckkraft. Besser eignen nicht leichte Texturen, die Flecken und Rötungen kaschieren, dabei aber noch das natürliche Strahlen der Haut durchscheinen lassen, die Poren nicht verstopfen und die Haut nicht zum Schwitzen bringen. Ideal sind leichte Mineral-Make-up-Foundations, sie lassen sich mit einem breiten, weichen Pinsel gut in die Haut einarbeiten und lassen die Poren weiter atmen. Freckles: Die Beauty-Branche hat den Megatrend längst erkannt und schon eigene Freckle-Stifte entwickelt mit welchen sich Sommersprossen ganz easy aufmalen lassen. Wenn ihr zunächst noch nicht in einen solchen Stift investieren wollt, dann könnt ihr auch einen Die Beauty-Branche hat den Megatrend längst erkannt und schon eigene Freckle-Stifte entwickelt mit welchen sich Sommersprossen ganz easy aufmalen lassen. Wenn ihr zunächst noch nicht in einen solchen Stift investieren wollt, dann könnt ihr auch einen Brauenstift nutzen. Achtet nur darauf, dass der Farbton nicht zu dunkel ist und der Stift gut angespitzt ist. Dann setzt ihr den Stift vorsichtig dort an wo ihr eine Sommersprosse platzieren wollt, und dreht ihn leicht, um den Punkt mit wenig Druck aufzumalen. Fertig ist euer erster Freckle! Ihr könnt nun so viele Sprossen auf Wangen und Nase verteilen, wie ihr möchtet. Finish: Gestylte Gestylte Augenbrauen und etwas Bronzer runden den Look perfekt ab. Wenn ihr mit den Sommersprossen fertig seid, lasst ihr die Farbe kurz trocken und pinselt dann einen Hauch Bronzer auf eure Wangen und die Konturen rund um Stirn und Kieferkante. Bringt eure Brows mit einem Brauenstift oder Gel in Form und bürstet sie anschließend mit einem transparenten Gel nach oben für einen lässigen Feather-Brow-Look. Danach kommt Setting Spray . Der leichte Sprühnebel fixiert euer Werk, sodass keine Sommersprosse verloren geht.

Im Clip: Sommersprossen schminken leicht gemacht!

Anzeige

Ocean Eyes!

Hobby-Mermaids sollten jetzt die Ohren spitzen, denn dieser Look verleiht euch echte Mermaidcore-Vibes. Der azurblaue Farbtupfer im inneren Augenwinkel bringt die Augen zum Strahlen und den Teint zum Leuchten, aber das Beste daran: wirklich jede:r kann den Look tragen! Dunkle Hauttypen mit braunen Augen greifen am besten zu einem kräftigen Hellblau. Hellere Hauttypen mit grünen Augen wählen einen etwas dunkleren satten Blauton. Ein leichter Lilastich im Blau bringt das Grün in den Augen optimal zur Geltung. Wer blaue Augen hat, kombiniert dazu ein grünstichiges Blau, etwa Kobalt oder Türkis.

Die besten Drogerieprodukte für den Sommer 2023 findet ihr hier!

Nicht nur etwa für Arielle-Fans: Mermaid-Make-up liegt diesen Sommer voll im Trend! © Massimo Pardini

So schminkt ihr den Ocean-Eyes-Look:

Concealer: Dunkelblaue Schatten unter den Augen würden nur von dem trendigen blauen Eyecatcher ablenken. Tupft eine dünne Schicht flüssigen Concealer direkt unter das Auge und greift dann zu einem Make-up-Schwämmchen, um die Textur gut zu verblenden und in die Haut einzuarbeiten. Lidschatten: Indem ihr den Concealer auch über das Augenlid verlaufen lasst, schafft ihr eine gute Basis für den Lidschatten – das Lid ist mattiert und der Hautton gleichmäßig. Nun kann es also losgehen: Greift euch den Blauton eurer Wahl, idealerweise in einer matten Pudertextur. Mit einem feinen Pinsel könnt ihr nun einen spitz zulaufenden Lidstrich rund um euren inneren Augenwinkel ziehen. Malt die Linie lieber nicht zu weit in Richtung Nase und orientiert euch stattdessen an der Form eures Auges. Mascara: Damit eure Augen noch mehr zur Geltung kommen betont ihr nun mit Damit eure Augen noch mehr zur Geltung kommen betont ihr nun mit Mascara eure Wimpern. Verzichtet dafür lieber auf einen zusätzlichen schwarzen Lidstrich oder andere Lidschattentöne. Der kleine Farbakzent im Augenwinkel und dazu XL-Lashes reichen vollkommen. Finish: Volle Volle Feather Brows passen perfekt zu dem Look, sowie ein paar sanfte, warme Highlights und Nude-Lips. Die Highlights einfach direkt dahin tupfen, wo das Sonnenlicht auf euer Gesicht fällt, also über die Wangenknochen, auf den Nasenrücken, die Stirnmitte und das Kinn. Eure Augenbrauen bürstet ihr mit einem getönten Gel in Position und euren Lippen verpasst ihr einen warmen, weichen Nude-Ton.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mut zum Rouge

Im Sommer 2023 gibt es so etwas wie zu viel Rouge nicht! Der auffällige Retro-Look kommt in diesem Jahr zurück: Die Farbpalette reicht von lebendigen Koralltönen über zartes Rosa bis hin zu warmen Pfirsich-Nuancen, wie GNTM-Jurorin Sofía Vergara in ihrem Sommerurlaub 2023 in Italien trägt. Lass deiner Kreativität freien Lauf und wähle das Rouge, das zu deinem individuellen Stil passt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dein persönlicher Leitfaden zum Auftragen von Rouge im Sommer 2023

Im Sommer 2023 lautet die Devise beim Rouge: Farbe bekennen! Es gibt keine Grenzen, Hauptsache, es macht dir Spaß. Hier sind fünf einfache Steps, wie du den perfekten, knalligen Rouge-Look hinlegst:

Pimp deine Haut: Alles startet mit einer soliden Basis. Gönn deiner Haut eine gute Portion Feuchtigkeit (am besten Tagespflege mit UV-Schutz) und trage danach einen Primer auf. Das sorgt dafür, dass dein Rouge den ganzen Tag sitzt. Eine leichte Foundation, die deinem natürlichen Teint schmeichelt, sollte als nächstes aufgetragen werden. Wähl deinen Farbton: Jetzt geht's um die Wurst - oder besser gesagt, um die Farbe. Ob leuchtende Koralltöne oder ein zarter Rosaton – in diesem Sommer ist alles erlaubt. Probier dich aus und finde den Ton, der deinen Vibe am besten zum Ausdruck bringt. Rouge-Action: Setz dein schönstes Grinsen auf, und trage dann das Rouge mit einem Pinsel auf. Beginne an der Stelle, die beim Lächeln am meisten hervortritt und ziehe das Rouge in Richtung deiner Ohren und entlang deines Wangenknochens. Damit zauberst du dir Setz dein schönstes Grinsen auf, und trage dann das Rouge mit einem Pinsel auf. Beginne an der Stelle, die beim Lächeln am meisten hervortritt und ziehe das Rouge in Richtung deiner Ohren und entlang deines Wangenknochens. Damit zauberst du dir Glowy Skin ins Gesicht. Verblenden! : Nach dem Auftrag ist vor dem Verblenden. Nutze den gleichen Pinsel und kleine kreisförmige Bewegungen, um harte Kanten verschwinden zu lassen. Das macht den Look erst wirklich smooth und natürlich. Jetzt sollte es aussehen als wärst du über beide Ohren verliebt. Setze das Finish: Gib deinem Look das gewisse Extra mit einem Hauch von schimmerndem Gib deinem Look das gewisse Extra mit einem Hauch von schimmerndem Highlighter auf dem oberen Wangenknochen. Das gibt deinem Gesicht einen extra Glow und setzt es perfekt in Szene.

Also, lass deiner Kreativität freien Lauf und hab Spaß beim Ausprobieren. Rouge ist dieses Jahr mehr als nur ein Make-up-Tool, es ist ein Statement. Die Sommer-Events 2023 können kommen!

Anzeige

Anzeige

Summer Kiss!

Warnung: Dieser Look hat das Potential, zu eurem großen Sommerflirt zu werden! Wir sind jetzt schon hin und weg, denn er sieht nicht nur superheiß aus, sondern ist vor allem herrlich schnell und easy gestylt. Genau das was wir diesen Sommer tragen wollen: coole, unkomplizierte Make-up-Trends.

Sommer-Make-up-Trend 2023: Leuchtende Lippen-Looks, die mit der Sonne um die Wette strahlen! © Massimo Pardini

So schminkt ihr den Summer-Kiss-Look:

Foundation: Die Haut sollte zunächst gut vorbereitet werden. Das heißt wie immer: gereinigt, gepflegt und geschützt, dann könnt ihr mit einer leichten Foundation die Basis für den Kiss-Bang-Look legen. Zu schwere, cremige Texturen verlaufen bei heißen Temperaturen häufig, Puder verklebt schnell und wird cakey, aber flüssige oder Gelformeln (wie Die Haut sollte zunächst gut vorbereitet werden. Das heißt wie immer: gereinigt, gepflegt und geschützt, dann könnt ihr mit einer leichten Foundation die Basis für den Kiss-Bang-Look legen. Zu schwere, cremige Texturen verlaufen bei heißen Temperaturen häufig, Puder verklebt schnell und wird cakey, aber flüssige oder Gelformeln (wie Tinted Moisturizer ), aber auch Mineral-Make-up halten den ganzen Strandtag (und Nacht) durch. Drops: Unser Lieblingstrick für einen sommerlichen Make-up-Look: Ein paar Glow-Drops in die Foundation mischen. Bevor ihr also die Foundation auftragt, mixt ihr ein paar wenige Bronzer-Tropfen darunter. Dann arbeitet ihr den Bronzing-Cocktail mit einem Schwämmchen oder Pinsel gut in eure Haut ein. Lippen: Eure Lippen brauchen, genau wie eure Haut, Feuchtigkeitspflege und Sonnenschutz. Damit der orangene Lippenstift nicht verschmiert, achtet darauf, dass alle Pflegeprodukte gut eingezogen sind. Ihr könnt eine leichte Schicht Concealer auf die Lippen tupfen, dadurch bekommt die Farbe später mehr Leuchtkraft. Dann tragt ihr den Lippenstift von der Lippenmitte bis zum Mundwinkel in kurzen präzisen Strichen auf. Kleine Patzer, die über den Lippenrand ragen könnt ihr sofort mit einem Kosmetiktuch wegwischen. Finish: Wir lieben eine schöne Statement-Lippe und wollen ihr all das Rampenlicht geben, das sie verdient hat. Der Rest des Gesichts darf also gerne schön schlicht bleiben. Brauen und Wimpern dürft ihr natürlich betonen und auch ein paar kleine Highlights hier und da sind erlaubt, aber überladet den Look nicht mit zu viel Farbe. Solange euer Teint strahlt und eure Lippenstiftfarbe leuchtet, werdet ihr umwerfend aussehen!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Express-Version des Summer-Kiss-Looks

Dieser Look kann mit nur einem bis maximal zwei Produkten und selbst direkt am Beach gestylt werden. Wer also vom Strand direkt weiter auf die Party zieht, muss keine Styling-Zeit verlieren. Wir verraten euch wie: