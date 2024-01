Kylie Jenner überrascht mit pinken Haaren - kommt der Farb-Trend zurück?

Kehrt Kylie Jenner in die "King Kylie Ära" zurück? Die Unternehmerin wechselt ihren Hairstyle zu Bubblegum-Pink, wie sie ihn zuletzt 2015 trug. Was hat es mit der neuen Farbe auf sich? Darüber können wir nur spekulieren …

Kylie Jenners Typveränderung zu "Bubblegum Hair"

Kylie Jenner teilt ihre extreme Typveränderung über Instagram mit ihrer Community: "Hi, erinnert ihr euch an mich?" kommentiert sie ihren Post, bei dem sie im Auto sitzend ihr neue Haarfarbe präsentiert. Die pinke Mähne fällt ihr locker auf die nackten Schultern, während sie im Auto sitzt und ein Selfie macht.



Das Haar ist in voluminösen Stufen geschnitten und lässig gestylt. Sie trägt ein einfaches graues Tanktop und ist sehr natürlich geschminkt: Die Wangen erstrahlen in einem rosa Blush passend zur Haarfarbe, auch auf den Lippen findet sich der Rosaton. Okay, Barbiecore, we see you.

Ihre Community ist begeistert und liked den Post in wenigen Stunden über 7 Millionen mal. In den über 40.000 Kommentaren wird häufig auf ihre Vergangenheit angespielt und an die "King Kylie Ära" erinnert. Diese lässt sich auf 2015 datieren, als Kylie ihr Social-Media-Profil auf @kingkylie änderte. Bunte Haare standen in dieser Zeit auf der Tagesordnung - von Mintgrün bis Pastellrosa war alles dabei.



Sind pinke Haare der Haarfarben-Trend 2024?

Was die Celebrities tragen, wird häufig zum Trend. Ob das bei den rosafarbenen Haaren auch so wird? Das wird sich erst in der Zukunft zeigen - Selmas Umstyling bei GNTM löste bereits 2023 einen Run auf rosa Haarfärbemittel aus.

Fakt ist, dass dein Haar bei einer so krassen Veränderung der Haarfarbe extrem strapaziert wird. Denn es muss zuerst blondiert werden, bis ein Platinblond entsteht, anschließend wird das Haar mit einer rosafarbenen Haarfarbe bearbeitet, um den gewünschte Pastellton zu erreichen.

Hat Kylie Jenner ihr Haare diesen Strapazen ausgesetzt, oder handelt es sich bei der pinken Mähne um eine Perücke? Wir sind gespannt, mit welcher Haarfarbe sie auf dem nächsten Event erscheint.