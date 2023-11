Kylie Jenners tägliche Make-up-Routine: Sie verrät ihre Tipps und überrascht mit diesem Trick

Beauty-Ikone Kylie Jenner ist für ihre Follower ein großes Vorbild. Contouring, pralle Lippen und der sexy Wimpernaufschlag sind nur einige der Dinge, die ihr Aussehen ausmachen. In einem Tutorial verrät sie jetzt ihre tägliche Make-up-Routine und überrascht mit diesem Trick…

Kylie Jenner zeigt ihr natürliches Tages-Make-up

Die meistens Looks der Stars werden von eigens dafür engagierten Make-up-Artisten kreiert. Doch ab und zu kursiert ein Video auf Social Media, wo die Stars selbst Hand anlegen und uns an ihrer täglichen Pflege- oder Make-up-Routine teilhaben lassen. Denken wir nur an Jennifer Lopez, die uns mit ihrer täglichen Gesichtspflege das Geheimnis ihres J.Lo Glows verrät, oder Rebecca Mirs Beauty-Routine, die sie mit uns geteilt hat. Jetzt führt Kylie Jenner in einem Video das Make-up vor, welches sie angeblich selbst jeden Tag für einen natürlichen Look benutzt. Dass sie dafür auf Produkte ihrer eigenen Kosmetik-Marke "Kylie Cosmetics" setzt, überrascht uns nicht. Dass sie allerdings keine Foundation verwendet, überrascht uns schon.

Kylie Jenners Make-up-Routine: Statt Foundation verwendet sie Concealer

Mit dem Thema Make-up kennt sie sich aus - schließlich ist sie erfolgreiche Gründerin ihrer Kosmetik-Marke "Kylie Cosmetics", die sie nicht nur zur Milliardärin, sondern auch zur Beauty-Ikone gemacht hat. Und doch ist es eine Überraschung, dass sie in ihrer Make-up-Routine keine Foundation verwendet. Stattdessen kommen 2 Concealer in unterschiedlichen Farbtönen, ein cremiger Blush und ein getönter Lip Balm zum Einsatz. Geschickt aufgetragen, wirken die Nase gerader, die Lippen voller und die Augen größer.

So schminkt ihr den Look zu Hause nach