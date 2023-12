Lady Diana, Meghan Markle und Kate Middleton: Diese Düfte trugen sie während ihrer Hochzeit

Hier kommt die Braut - und ihr Hochzeitsduft! Das Parfum für den großen Tag ist etwas ganz Besonderes. So auch bei Lady Diana, Prinzessin Kate und Herzogin Meghan. Ihre persönlichen Favoriten sind außergewöhnliche Kreationen, die bei der eigenen Wahl des richtigen Duftbegleiters für die Trauung inspirieren können.

Lady Diana trug ein Parfum eines französischen Traditionshauses

Bei der Hochzeit zum damaligen Prinzen und heutigem König Charles III. im Juli 1981 trug sie einen Traum aus Seidentaft des britischen Brautmodedesigners David Emmanuel. Das Kleid hat längst Kultstatus erreicht. Und wir finden: Ihr Hochzeitsparfum hat es ebenso verdient.

Lady Diana besprühte sich mit dem komplexen "Quelques Fleurs" von dem französischen Dufthaus Houbigant Paris. Es duftet frisch nach Bergamotte und Zitrone, blumig nach Rose, Veilchen und Jasmin und leicht erdig-holzig durch Moos, Moschus und Zedernholz. Ein blumig-fröhlicher Duft mit Tiefgang. Passender hätte die ehemalige Prinzessin von Wales ihr Hochzeitsparfum nicht wählen können. Der Duft unterschied sich übrigens von ihrem Lieblingsparfum im Alltag, nahm aber ähnliche Noten wieder auf, etwa ihr Lieblingsaroma Jasmin.

Der Duft ist noch im Handel und kostet circa 160 Euro für 100 ml.

So elegant riecht Lady Dianas Hochzeitsparfum

Kopfnote: Galbanum, Bergamotte, Estragon und Zitrone

Herznote: Gartennelke, Orangenblüte, Rose, Tuberose, Ginster, Veilchen, Ylang-Ylang, Bienenwachs, Gewürznelke, Jasmin und Maiglöckchen

Basisnote: Eichenmoos, Moschus, Iris, Tonkabohne, Zedernholz, Zibet und Sandelholz

Prinzessin Kate entschied sich für eine blumig-frische Duftkreation

2011 war es endlich so weit: die lang ersehnte Hochzeit zwischen Prinz William und seiner Kate Middleton, die an dem Tag ebenfalls einen royalen Titel erhielt. Und die Welt verliebte sich in Kate - und ihren Wedding-Look! Vom Kleid über ihre Haare bis zur Hochzeitsmaniküre - alle (britischen) Bräute wollten danach so aussehen wie sie. Und so riechen!

Der Palast bestätigte später tatsächlich, dass sie den Unisex-Duft "White Gardenia Petals" vom britischen Parfümhersteller Illuminum aufgelegt hatte. Der Duft ist nicht so lieblich und blumig-süß wie der von Lady Diana, sondern etwas sportlicher, was total zu Sportfan Kate passt. Aber eine kleine Verbindung gibt es bei den so unterschiedlichen Düften trotzdem: Jasmin, die Lieblingsnote von Lady Diana, spielt auch in Kates Duft eine Rolle. Was für eine schöne Geste, um an ihrem großen Tag ihrer verstorbenen Schwiegermutter zu gedenken.

Den Duft ist weiterhin erhältlich zu einem Preis von circa 130 Euro für 100 ml.

Diese Aromen machen Kates Duft so besonders

Kopfnote: Bergamotte, Lilie und Schwarze Johannisbeere

Herznote: Gardenie, Jasmin, Maiglöckchen und Ylang-Ylang

Basisnote: Amberholz

Meghan Markle überraschte mit einer Parfum-Eigenkreation

Was im ersten Moment schon sehr divenhaft klingt, ist eigentlich eine super schöne Idee: Meghan Markle schnappte sich ihren damals noch Verlobten Prinz Harry und gemeinsam erstellten sie einen auf sie zugeschnittenen Duft - einzigartig, wie ihre Liebe zueinander - den Meghan zur Hochzeit tragen sollte. Für dieses Vorhaben ging sie selbstverständlich zum Hoflieferanten und Lieblingsparfümeur der verstorbenen Queen Elizabeth II., dem britischen Traditionshaus Floris London.

Seit 1820 arbeitet Floris London schon mit dem Königshaus zusammen. An wichtigen royalen Events wie Hochzeiten oder Geburtstagen werden exklusive Düfte eigens für die Royals entworfen, die nicht in den Handel kommen. Auch das Parfum von Meghan Markle wird nicht herausgegeben. Aber man kann sich ihrem Favoriten zumindest annähern. Die Managerin des Stores, Amalia Robles, bestätigte, dass die holzig-frische Komposition "Bergamotto die Positano" als Basis für Meghans individuelle Kreation genutzt wurde.

Den Originalduft kann man also nicht kaufen, aber zumindest den Duftzwilling "Bergamotto die Positano". Hier kosten 100 ml circa 195 Euro.

Mit diesen Nuancen erfrischt "Bergamotto di Positano"

Kopfnote: Bergamotte, marine Noten und Mandarine

Herznote: Grüner Tee, Orangenblüte, Ingwer und Vanille

Basisnote: Amber, Gewürz, Ambrette, Hölzer und Vanille