Lady Dianas Lieblings-Taschen: Diese Trend-Bags der Prinzessin sind heute wieder angesagt!

Taschen waren das absolute Must-have der Stilikone Lady Diana. Wir zeigen euch ihre liebsten Modelle, verehrtesten Designer:innen und coolsten Trends, die wir auch heute wieder tragen!

Lady Dianas Taschen: Lady Dior, Diana Bag & Co - das sind die Kult-Teile der Prinzessin

Rebelischer Royal, verehrte Philanthropin und gefeierte Stilikone: Die ehemalige Kronprinzessin Diana ist auch Jahrzehnte nach ihrem tragischen Tod in aller Munde und dient immer wieder als Vorbild und vor allem als Inspirationsquelle in Sachen Mode. In den 90ern entwickelte die Britin ihren besonderen Stil, der klassisch war, aber immer mit einer guten Portion Extravaganz brillierte. Kein Wunder, dass ihre Looks auch heute noch nachgestylt und weltweit neu interpretiert werden.

Was bei einem tollen Outfit auf keinen Fall fehlen darf? Accessoires natürlich! Für Lady Di war das absolute Must-have eine Tasche – ohne die haben wir sie nämlich fast nie gesehen. Der Geschmack der Prinzessin war dahingehend tatsächlich etwas exquisit. Heißt, dass sie eine große Vorliebe für Designer Bags hatte.

Im Clip: The Crown-Schauspielerin findet Lady Dianas Stil furchtbar

Taschen für jeden Anlass: So machte es Lady Diana

Lady Diana trug zu jeder Gelegenheit die perfekte Tasche, abgestimmt auf die jeweiligen Umstände. Unterwegs zum Fitnessstudio mit ihren Kindern sah man die Stilikone häufig mit einem großen Shopper, der extra viel Platz bietet.

Zu Empfängen durfte es beispielsweise etwas Schlichteres wie eine Clutch sein.

Für den Alltag mochte Lady Di mittelgroße Handtaschen, in die gerade so viel hineinpassen, dass sie nicht zu schwer in der Hand liegen. Mit dabei sind natürlich auch Designermodelle, die es bis heute gibt und dank ihres Kultstatus niemals aus der Mode kommen. Sie sind Trend und Evergreen in einem.

Hinzukam, dass die Princess of Wales auch tiefe Freundschaften zu verschiedenen Modeschöpfern pflegte, wie beispielsweise Gianni Versace. Einige Designer:innen kreierten sogar Modelle eigens für Lady Di oder benannten sie zumindest nach ihr. Welche das sind und welches ihre absoluten Lieblingsmodelle waren, verraten wir euch jetzt.

Lady Diana: Ihre 6 Lieblingstaschen sind Kult

Auch wenn diese Designermodelle eine sinnvolle Investition sein können, lassen sie auch als günstige Variante finden, die dem Original ähnelt. So kann sich jede:r ein paar Diana-Vibes in den Alltag bringen und wie eine Prinzessin fühlen!

1. Lady Diana liebte die "Lady Dior Bag"

Was eine Tasche noch kultiger macht, als sie eh schon ist? Ihre Geschichte dahinter! So soll die ehemalige First Lady von Frankreich nach einem geeigneten Geschenk für den anstehenden Besuch der damaligen Princess of Wales gesucht und anschließend auch gefunden haben: Die Lady Dior wurde 1994 zum ersten Mal vom Luxuslabel Dior vorgestellt, war bis dato allerdings noch nicht erhältlich - was sie als Geschenk umso besser machte. Berichten zufolge war die Prinzessin so begeistert von dem Modell, dass sie sich gleich alle verfügbaren Farbvarianten bestellte. Als Hommage an sie wurde das Modell, das ursprünglich eigentlich The Chouchou hieß, auf ihren Namen getauft.

1994 wurde die "Lady Dior" zum ersten Mal vom Modehaus Dior vorgestellt – Lady Diana war überwältigt und kaufte alle verfügbaren Farbvariationen der Handtasche. © Adrian Dennis

2. Diana Bag von Gucci wurde nach Lady Di benannt

Es gab nur wenige Taschen die die britische Schönheit so oft trug wie die Diana Bag von Gucci. Markant für die Tasche ist die eckige Optik sowie die Bambusgriffe. Sie galt als Freiheitssymbol der Prinzessin, die sich zu dieser Zeit immer stärker gegen die konventionellen "Uniformen" des Königshauses auflehnte und lieber lässigen 90's Streetstyle rockte. 2021 wurde die Diana Bag von Creative Director Alessandro Michele neu aufgelegt und trägt jetzt auch ganz offiziell den Namen "Diana Bag".

Eine markante Schönheit mit Bambusgriffen – seit 2021 trägt die Handtasche von Gucci ganz offiziell den Namen "Diana Bag". © London Express

3. Princess Diana Bag von Lana Marks

Auch mit der Princess Diana Bag verbindet Lady Di eine persönliche Geschichte. Sie und Lana Marks sollen sich in einem Kaufhaus begegnet sein, woraus eine enge Freundschaft entstand. Auf Nachfrage der Prinzessin entwarf die Designerin das klassische und sehr elegante Modell "Princess Diana" in Creme, was daraufhin zu vielen öffentlichen Anlässen gesichtet wurde.

Designerin Lana Marks hatte eine ganz persönliche Freundschaft mit Lady Di – entsprechend widmete sie der Prinzessin ein sehr elegantes Modell aus der ihrer Kollektion. © Picture Alliance – epa PA

4. Ikonisch wie Lady Di selbst: Die Henkeltasche von Versace

Ein ebenso geliebter Begleiter von Diana war eine schwarze Henkeltasche aus Krokodilleder von Versace. Diese trug sie sowohl zu besonderen Anlässen, als auch privat – das Modell galt dank dem mondänen Design schon immer als echter Evergreen – abgesehen von dem Material. Exotenleder ist heutzutage glücklicherweise nicht mehr so verbreitet. Lady Diana und Designer Gianna Versace waren jahrelang sehr eng befreundet und teilen zudem ein tragisches Schicksal miteinander: Beide starben 1997.

Wir erinnern uns an die schwarze Henkeltasche aus Krokodilleder von Versace – ein vielgesichteter modischer Begleiter von Lady Diana. © ASSOCIATED PRESS – LUCA BRUNO | dpa –ANSA Dal Zennaro

5. Nach ihr benannt: Di Bag von Tod's

Die Tod's Di Bag, ebenfalls eine Hommage an Lady Di, ist eine große und viel getragene Shopper der Princess of Wales. Zum einen nutzte sie das Modell mit extra Platz sehr gerne für den Gang ins Fitnessstudio und gleichsam für ihre royalen Tourneen, da sie dort allerhand Reiseutensilien verstauen konnte. Creative Director Walter Chiapponi legte die Tasche nun für die Tod's Herbst/Winter-Kollektion 2022/23 neu auf.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

6. Lady Diana liebte Clutches

Kein Name, sondern schlichtweg eine Taschenart, die Lady Di ebenfalls zu jedem möglichen Anlass trug: eine Clutch. Ob privat oder zu öffentlichen Anlässen, tagsüber oder bei Abendveranstaltungen – das Motto der Prinzessin könnte "nicht ohne meine Clutch" gewesen sein. So trug sie stets die unterschiedlichsten Formen und Farben, natürlich perfekt abgestimmt auf ihr Outfit.