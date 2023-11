Lady Dianas 90s Street Style: Diese Stiefel sind auch 2023 voll im Trend

Dianas Looks in Abendkleidern, wie dem Revenge Dress und in ihrem atemberaubenden Hochzeitskleid, zählen zu den ikonischen Wow-Looks der Prinzessin. Doch auch mit ihren lässigen Streetwear-Looks setzte Lady Diana in den 90er Jahren ganz klar die Trends. Und auch heute noch lassen sich viele junge Menschen durch Dianas coolen Streetstyle inspirieren und machen ihn nach. Wir verraten dir, wie du den coolen 90s Looks von Diana ganz einfach nachstylen kannst…

Die Top 5 Street Styles von Lady Diana aus den 90ern:

Lässige College-Jacke

Blazer mit Statement Gürtel

Auffälliger Rüschen-Kragen

Sporty Tennis Look

Von Stiefeln, über Loafers, zu Ballerinas & Sneakern

1. Lässige College Jacke

Diana überzeugt mit einem coolen College Jacken Look. Heute noch genauso angesagt, wie vor 30 Jahren! © picture alliance/AP Images | Michael Stephens

Wenn man Lady Di's grün-weißes College-Jacken Outfit sieht, kommen einem direkt Bilder aus Highschool Musical oder anderen US-amerikanischen Teenie Filmen in den Kopf. Das frühere Statussymbol der 90er war ein Hinweis darauf, einer bestimmten Universität anzugehören und ist deshalb nicht selten mit einem Logo einer Highschool oder einer Stadt bedruckt. Gerade mit Dianas cooler Bob Frisur sieht der Look super entspannt und stylisch aus.

Heute ist die lässige College-Jacke, auch Varsity Jacket genannt, unter Streetstyle-Kennern ein beliebtes Accessoire und lässt jedes Outfit gleich um einiges entspannter wirken. Designer wie Louis Vuitton oder Celine haben den Style bereits in ihre Kollektion aufgenommen, wodurch die 90's Jacke ihr Comeback feiert. Die Jacken, die einmal für die Sportgruppen von Top Universitäten, wie Yale, Harvard und Co. vorgesehen war, ist heute absolut streetstyle-tauglich. Du kannst die Jacke auch beispielweise mit den Jeans Styles von Diana kombinieren, dann wird der Look gleich noch Streetstyle tauglicher !

Auch bei Brands wie H&M, Mango, Zara oder in Vintage Läden findest du die stylischen Jacken schon ab ca. 60 Euro.

2. Blazer mit Statement Gürtel

Blazer, Taillengürtel und Hut - diesen 90s Look kannst du ganz easy nachstylen und mit ein paar Anpassungen zum Look des Jahres 2022 machen!

Dass der Blazer zu Dianas Lieblings-Items gehört, ist wohl kein Geheimnis mehr. Es ist einer von Dianas Statement Looks! Sie kombinierte die stylischen Jacken zu den verschiedensten Looks, ganz egal ob sportlich mit Sneakern oder super schick mit edlem Hut und Taillengürtel. Anders als damals sind jetzt gerade maskuline Styles und Oversized Klamotten das Must Have für jede modebewusste Frau.

Doch so lässig diese Blazer auch sein mögen, wollen wir hin und wieder doch gerne mal unsere weibliche Silhouette betonen. Gerade etwas kleinere Frauen können in Oversized-Blazern schnell mal etwas verloren aussehen. Aber zum Glück gibt es dafür einen ganz einfachen Trick – Taillengürtel. Sie zaubern im Handumdrehen eine tolle Figur und sind heute noch genauso stylisch wie vor 30 Jahren.

Tausche bei diesem Dianas-Look am besten den Hut durch eine coole Baseball Cap aus und schon bist du bereit, die Straßen der Stadt unsicher zu machen.

Übrigens: Du musst für den Look nicht unbedingt auf Shopping-Tour gehen! "Klaue" einfach einen Blazer bzw. einen Sakko aus dem Kleiderschrank deines Freundes, Mannes oder Vaters und kombiniere ihn mit einem Gürtel deiner Wahl.

3. Auffälliger Rüschen-Kragen

Polka Dots und Rüschenkragen, so kann der Mary Poppins Style nachgemacht werden © picture alliance / LFI/Photoshot | John Shelley Collection

Zeitlos, klassisch, elegant! Der Rüschen-Look der 90er Jahre ist auch heute noch eine elegante Alternative zur langweiligen weißen Bluse. Der Stil der Saison 2022 zeichnet sich neben den klassischen Streetstyle Looks durch elegante Designs, verspielte Details und Outfits aus, die sich durch zeitlose Modernität auszeichnen. Je nach Anlass, ob im Büro oder zu einer schicken Party, kannst du diesen Vibe mit einem Minirock oder einer coolen Mom-Jeans kombinieren.

Wer auffallen will, der kann den Look natürlich auch 1:1 Diana nachstylen und sich an einen gewagten Polka Dot-Look in Rot herantrauen. Kombiniert mit dem Rüschenkragen ist eins auf jeden Fall sicher: Du wirst auffallen!

Coole und verspielte Blusen-Klassiker findest du zum Beispiel bei "& other Stories" im Online Shop oder bei "Zara'' schon ab 20 Euro.

4. Sporty Tennis Look

Diana sah sogar beim Tennis mega cool aus! Der Comfy Sports Look kann auch easy in der Freizeit getragen werden!

Dass "cool'' für die Prinzessin in Sachen Style kein Fremdwort war, wissen wir bereits. Doch dieses Foto, aufgenommen im August 1994, unterstreicht das Bild von Dianas Style noch einmal deutlich. Bei einem Tennis Match im Gym des Harbour Clubs kombinierte sie - ganz dem 90s Style entsprechend- eine blaue kurze Sporthose mit einem lässigen Oversized-Pullover und einer eckigen schwarzen Sonnenbrille. Der Prinzessin schien sich wohl von der amerikanischen Mode inspirieren zu lassen, wie man am Hoodie im US-Flaggen-Style sieht.

Auch 2022 sind Oversized-Pullover und eckige Sonnenbrillen voll im Trend und gerade an kühlen Tagen ist ein kuscheliger Oversized-Pullover überlebenswichtig.

Ähnliche Pullover im USA-Look findest du schon ab 40 Euro bei Brandy oder Urban Outfitters.

5. Von Stiefeln, über Loafers, zu Ballerinas & Sneakern

Mehr 90s geht nicht - Lady Di kombiniert coole klobige Sneaker mit einem knalligen roten Mantel. Stylisch! © picture-alliance / dpa/epa | Gerry_Penny

Wenn Lady Di eins konnte, dann ihre Outfits perfekt abzustimmen. Sie wählte sowohl vom Stil, als auch farblich von Haus aus immer die passenden Accessoires. Dazu gehörten auch ihre Schuhe. Von Stiefeln über zweifarbige Pumps und Ballerinas, Diana konnte jedes ihrer Looks mit den perfekten Schuhen kombinieren. Besonders auffällig: Revolutionär für die damalige Hof-Etikette und ohne Scham trug Diana wahnsinnig gerne Sneaker und trat auch kurzerhand im Country Look mit einem paar grünen Hunter-Gummistiefeln und roten Socken vor die Kamera.

Während die Frauenwelt der Royals heute zu fast jedem Anlass High Heels trägt, verzichtete Diana meistens darauf. Während ihrer Ehe mit Charles trug die Blondine fast ausschließlich flache Schuhe oder Schuhe mit kleinem Absatz. Der einfache Grund: Prinzessin Diana und Prinz Charles unterschieden in ihrer Größe nur wenige Zentimeter und man wollte nicht, dass sie ihn überragt.