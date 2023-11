Lässig trifft auf Business bei diesem vielseitigen Trend: Hoodie unter Blazer! Perfekt für den Herbst 2023. Welche Stars den Trend schon tragen und was bei der Kombi total wichtig ist, gibt es hier ...

Anzeige

Blazer und Hoodie: Der Trend für den Herbst 2023

Was wäre, wenn ein Outfit gleichzeitig super chic und super gemütlich ist? Und was wäre, wenn wir euch sagen würden, dass die Kombination aus Hoodie und Oversize-Blazer genau das Richtige ist, um diesen Trend zu setzen? Das mag zuerst ungewöhnlich klingen, aber dieser Look ist zurzeit absolut angesagt und hat das Potenzial, euer Outfit-Game auf ein völlig neues Level zu heben - sei es im Büro oder am Wochenende beim gemütlichen Besuch im Café.

Die Kombi aus Oversize-Hoodie mit einem XXL-Blazer schafft einen großartigen Mix aus Freizeit- und Business-Look. Ein besonderer Vorteil dieses Trends ist die große Auswahlmöglichkeit bei den Unterteilen - Rock, Hose, Kleid - es geht einfach alles. Und das Coole: Der Trend steht wirklich jedem und jeder - egal ob Mann, Frau oder Divers.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Noch mehr Styling-Ideen für Blazer

Selena Gomez setzt auf den lässigen Blazer-Look

Zum Beispiel hat Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez kürzlich auf Instagram ein Bild geteilt, auf dem sie diesen Look in einem Restaurant präsentierte. Sie kombinierte einen graumelierten Hoodie mit einem schwarzen Jackett und wählte dazu Momjeans, aber auch Ankle Jeans passen dazu und sogar schickere Marlenehosen. Sportliche Sneaker vervollständigten ihren Look. Gomez trug ihre Haare zu einem strengen Dutt und entschied sich für ein dezentes Make-up.

Auch spannend: Das sind die coolsten Fashion-Trends im Herbst 2023. Diese Beauty-Essentials aus der Drogerie dürfen im Herbst 2023 auf keinen Fall in eurer Tasche fehlen. Wusstet ihr, dass Pumpkin Spice Latte Nails aktuell total angesagt sind? Hier erfahrt ihr, wie ihr den Nageltrend ganz leicht nachmachen könnt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Eine etwas elegantere Variante des Trends zeigte kürzlich das Model Toni Garrn auf ihrem Instagram-Account. Sie entschied sich für einen dunkelbeigen Hosenanzug mit weiter Hose und einem XXL-Blazer. Diesen kombinierte sie geschickt mit einem schwarzen Pullover. Mit schwarzen Loafern oder Boots wird der Look im Handumdrehen bürotauglich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Eine interessante Mischung aus beiden Stilen zeigt auch Mode-Bloggerin Melissa A.R, die die Pariser Fashion Week unsicher macht. Sie kombinierte eine weite Marlenehose in Schwarz mit einem graumelierten Hoodie und einem beigen Blazer. Dazu trug sie weiße Sneaker, eine schwarze Umhängetasche, eine Cap und eine Sonnenbrille. Lässiger geht es kaum.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Übrigens, wenn ihr auf Reisen seid, könnte dieser Style aus Kapuzenpullover und Blazer genau das Richtige sein (und sollten beim Kofferpacken auf jeden Fall auch als lässige Städtetrip-Kombi bedacht werden). Der Hoodie hält euch in klimatisierten Zügen oder Flugzeugen warm, während der Blazer dem ansonsten lässigen Look eine gewisse Eleganz verleiht.

Tipp: Setzt unbedingt auf einen übergroßen Blazer. Falls das gewünschte Modell nicht bereits oversized ist, empfehlen wir, ihn zwei Größen größer zu kaufen. Bleibt stylisch, liebe Leute!

Auch interessant: Scandi-Style - das macht den skandinavischen Stil so schick! Plus: DIE Top 15 Mode-Influencer aus dem hohen Norden