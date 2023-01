Lange Freude am Lieblingsduft: Das ist die beste Lagerung für euer Parfum

Eine kleine oder große Duftsammlung shoppt man sicht schon mal zusammen. Oder man hat einen Dauerduft, den man seit Jahre nutzt. Doch sind die Parfums nach dieser Zeit noch benutzbar? Wir beantworten euch alle wichtigen Fragen zur Haltbarkeit und Lagerung von Düften.

Anzeige

Hat Parfum ein Verfallsdatum?

Genau wie jedes andere Kosmetikprodukt können auch Düfte mit der Zeit schlecht werden oder, wie es im Fachjargon heißt, kippen. Ein Parfum ist nicht unbegrenzt lange haltbar. Im Regelfall kann man davon ausgehen, dass ein ungeöffnetes Eau de Toilette oder Eau de Parfum etwa 36 Monate haltbar ist, geöffnet hält ein Duft dagegen maximal zwölf Monate. Zusätzlich gilt folgende Faustregel: Je mehr Alkohol im Parfum enthalten ist, desto länger riecht es angenehm. Einen gekippten Duft erkennt man an veränderter Konsistenz, einem unangenehmen Geruch und anhand von Verfärbungen. Wenn wir unsere Düfte aber richtig lagern, können wir ihre Lebenszeit verlängern.

Der beste Aufbewahrungsort für deinen Lieblingsduft

Wer seine Düfte im Bad aufbewahrt, sollte sich einen neuen Ort für die Lagerung überlegen. Hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Hitze können ein Parfum nämlich schneller kippen lassen. Immer wieder kommt auch die Frage auf, ob man Düfte vielleicht im Kühlschrank lagern sollte – aber auch zu niedrige Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit eines Parfums. Unsere Lieblingsdüfte sollten wir am besten lichtgeschützt in einem kühlen Raum unterbringen, beispielsweise in einer Schublade im Schlafzimmer. Auch wenn die teils wunderschönen Glasflakons uns manchmal dazu verführen, sie zur Schau zu stellen, sollten wir genau das nicht machen. Nur so stellen wir sicher, dass sich die Duftstoffe aus den ätherischen Ölen im Parfum nicht lösen, und machen es haltbarer. Außerdem immer darauf achten, dass man den Duft nach jedem Gebrauch wieder gut verschließt. Selbst der beste Aufbewahrungsort verhindert nämlich nicht, dass ein Parfum verdunstet.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Darauf solltest du schon bei dem Shoppen achten:

Nicht nur der Alkoholgehalt im Parfum ist entscheidend für die Haltbarkeit, sondern auch die Art des Duftflakons. In einem Schüttelflakon ist das Parfum ständig in Kontakt mit der Haut. Der Duft kann deshalb schneller verunreinigen und kippen. Stattdessen also lieber zu einem Sprühflakon greifen.

Die wichtigsten Parfum-Facts auf einen Blick:

Direkte Sonnen- oder Lichteinstrahlung ist tabu

Badezimmer oder Kühlschrank sind nicht geeignet zur Lagerung

Am besten ist ein kühler, temperaturbeständiger Ort zur Aufbewahrung

Immer darauf achten, dass der Deckel fest auf dem Flakon sitzt

Haltbarkeit, Lagerung und mehr – Aufbewahrungstipps Nummer 1: Schützt euer Lieblingsparfum vor direkter Sonneneinstrahlung! © PeopleImages

Wer diese Tipps befolgt, darf sich sicher sein, dass die Lieblingsdüfte wortwörtlich Jahre halten werden.