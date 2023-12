Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: 11 geniale Tipps und Ideen für Beauty- und Fashion-Fans!

Du hast den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt genossen und die nächste Weihnachtsfeier steht auch schon wieder an? Höchste Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was du dieses Jahr deinen Liebsten schenken möchtest. Hier kommen unsere Top-Ideen - von edlem Schmuck über Wellness-Momente bis Kosmetik & Parfüm!

Geschenke-Klassiker für sie und ihn

Spätestens, sobald Last Christmas wieder auf der eigenen Spotify-Playlist landet, rückt Heiligabend näher und damit die alljährliche Frage, was man seinen Liebsten unter den Weihnachtsbaum legt. Während die Wunschzettel von einigen lang sind, freuen sich viele auch schon über eine kleine Überraschung. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, sich etwas Kreatives einfallen zu lassen. Zum Glück gibt es ein paar Geschenke-Klassiker, mit denen man allen Beauty- und Fashion-Liebhaber:innen eine Freude machen kann. Das sind unsere Tipps fürs erfolgreiche Weihnachtsshopping.

DIY-Wellness für Zuhause

Vor allem nach Weihnachten wartet meist ein grauer und nasskalter Januar auf uns. Umso schöner, wenn man sich in der Zeit etwas Wellness gönnen kann und seine eigenen vier Wände in einen Selfcare-Tempel verwandelt. Was man dafür braucht? Pflegesets wie zum Beispiel von Aesop oder Rituals, aber auch Duftkerzen und Räucherstäbchen sorgen für ein Wohlgefühl zu Hause. Auch Achtsamkeitstagebücher für einen besseren Schlaf werden immer beliebter. Eine gute Nacht von Ein guter Plan oder Das 6-Minuten-Schlaftagebuch von Dominik Spenst helfen nicht nur, neue Rituale zu entwickeln, sondern machen sich auch noch hübsch auf dem Nachttisch.

Im Clip: Günstige Last-Minute-Weihnachtsgeschenke

Traumhafter Schmuck

Funkelnde Ohrringe, eine edle Kette oder ein verspieltes Armband - Schmuck gehört nicht ohne Grund zu den Geschenke-Klassikern. Denn seien wir mal ehrlich: Wer freut sich nicht über ein wenig Glanz und Glitzer unterm Weihnachtsbaum? Während man mit It-Pieces von bekannten Marken wie Maria Black und Tiffany’s immer einen Treffer landet, lohnt es sich, auch neue Brands zu entdecken. Wie etwa die organisch geformten Statement-Schönheiten von Studio Maroh oder der nachhaltige Diamantschmuck mit lab-grown Diamanten von Mandana.

Coffee Table Books - zum Blättern & Dekorieren!

Es macht nicht nur Spaß, sie durchzublättern, sie sorgen auch noch für cooles Design-Flair in jeder Wohnung. Coffee Table Books machen sich als Deko in Regalen oder auf dem Couchtisch ideal. Von Reise über Beauty und Fashion bis Stars und Royals wie Lady Di - beim Thema kannst du ganz individuell auf den Geschmack der beschenkten Person eingehen. Vor allem die hochwertigen Ausgaben von Taschen und Assouline sind bei Buchfans immer sehr begehrt.

Bezahlbare Uhren

Sowohl Männer als auch Frauen freuen sich über eine klassisch elegante Uhr. Und die muss nicht immer unerschwinglich teuer sein, um als Accessoire das eigene Outfit aufzuwerten. Seit Jahren reist der Hype um Modelle von Daniel Wellington nicht ab. Auch Swatch bringt immer wieder kreative Kollektionen auf den Markt - von lustigen Modellen mit Simpsons-Print bis zu zeitlosen Klassikern. Etwas hochpreisiger wird es bei Frederique Constant oder Longines.

Handtaschen im Designer-Look

Neben Uhren zählen auch Handtaschen - vor allem bei Frauen - zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Und auch hier gilt: Es muss nicht immer die teure Designer-Tasche sein. Günstigere Modelle findest du zum Beispiel bei &Other Stories oder Massimo Dutti. Ein wenig hochpreisiger, aber noch bezahlbar wird es beim Newcomer-Label Ameli Zurich oder dem Designer Jerome Dreyfuss, Ehemann von Design-Legende Isabel Marant.

Modeklassiker aus Kaschmir & Co.

Während Socken früher unter die Kategorie Horror-Geschenke fielen, freuen sich heute die meisten wieder darüber. Vor allem kuschelige Modelle aus Kaschmir kommen gut an. Wer dennoch auf ein etwas größeres Geschenk setzen möchte, kann zu klassischen Basics wie Pullover, Bluse oder Schal aus edlen Materialien greifen. Unbedingt vorher Lieblingsfarben und ungefähre Größe herausfinden - wer gern Oversize-Klamotten in neutralen Farben trägt, wird sich nicht über ein hautenges Strickkleid in Barbiecore-Pink freuen.

Die neuesten Face-Gadgets & Hair-Tools

Ob fancy Föhn, cooles Glätteisen oder LED-Masken - diese elektrischen Gadgets lassen die Herzen von Beauty-Fans definitiv höher schlagen. Bei ghd findest du das perfekte Tool für traumhafte Locken, mit den Geräten von Dyson sind Hair-Styles wie vom Profi kein Problem mehr und die Maske von Dr. Dennis Gross verspricht die besten Anti-Aging-Ergebnisse bei regelmäßiger Anwendung.

Extravagante Beauty-Must-haves

Es lohnt sich, aufmerksam durchs Jahr zu gehen und darauf zu achten, ob die andere Person bestimmte Lieblingsprodukte hat. Wenn man sich seinen Duftfavoriten, gehypte Star-Parfüms oder kostspielige Highlights von Selena Gomez Rare Beauty nicht selbst kaufen muss, freut man sich garantiert. Ansonsten gehen bestimmte Klassiker einfach immer: Ein edler roter Lippenstift, ein hochwertiges Bronzepuder oder eine luxuriöse Körpercreme sind Essentials, die sich in jedem Beauty-Schränkchen gut machen.

Himmlische Düfte

Wie schon erwähnt, über das eigene Lieblingsparfüm freuen sich doch die meisten. Aber es kann auch Spaß machen, neue Düfte zu entdecken. Du weißt, welchen Duft dein Gegenüber normalerweise trägt? Dann lass dich in der Parfümerie deines Vertrauens beraten und wähle ein ähnliches Parfum. Renommierte Marken wie Chloé, Lancôme, Dolce & Gabbana oder Saint Laurent eignen sich besonders.

Personalisierte Accessoires

Persönliche Geschenke sind doch immer noch am schönsten. Zum Glück lässt sich mittlerweile vom Kalender bis zum Kinderbuch fast alles persönlich gestalten. Bei Etsy kannst du zum Beispiel ein Monopoly-Spiel mit einer Cartoon-Version eures Fotos bedrucken lassen. Auch Schmuck lässt sich perfekt individualisieren. Selbst Zara und Massimo Dutti bieten die Möglichkeit an, bestimmte Produkte für einen Aufpreis von rund zwei Euro personalisieren zu lassen. Das niederländische Label Le Olive hat perfekt für die kalte Jahreszeit hochwertige Loungewear und Schlafmode im Programm, die man individuell mit Namen oder Initialen besticken lassen kann.

Fitness-Zubehör & Yoga-Goodies

Sollte für deine Schwester, Freundin oder Mutter Sport Mord sein, kannst du hier aufhören zu lesen. Denn wer sich ungern beim Fitness auspowert oder beim Yoga zur inneren Balance findet, wird sich selbst über das coolste Zubehör nicht freuen. Für alle anderen gilt: Yogamatten von Lululemon, eine Massagepistole von Theragun, stylishe Hanteln von Søstrene Grene oder nachhaltige Yogaklamotten von Wellicious bringen die Augen von Sportliebhaberinnen zum Leuchten.