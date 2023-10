Laut Mondkalender: Die besten Tage für einen Herbst-Friseurbesuch - auch Shakira schwört darauf

Zunehmender Mond: Hier findet genau das Gegenteil statt, alle Zeichen stehen jetzt auf Aufbau. Bei zunehmendem Mond sollen das Haarwachstum angeregt werden und die Haare schneller wachsen. Wer also nur trockene Spitzen nachschneiden lassen und sein Haar ansonsten wachsen lassen möchte, sollte laut Mondkalender in dieser Phase zur Friseur:in gehen. Auch Haarfarben oder Tönungen sollen jetzt vom Haar besser aufgenommen und intensiver aussehen. Wenn ihr also vorhabt, eure Haare zu färben, sind Tage mit zunehmendem Mond am günstigsten. Pflegeprodukte nimmt der Körper in dieser Phase auch vermehrt auf.