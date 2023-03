Er ist der wohl einflussreichste Stylist der Stunde, mit Kunden wie Zendaya, Ariana Grande oder Anya Taylor-Joy, die dank ihm zu Fashion Icons wurden. Doch jetzt gab der Styling-Star überraschend auf Instagram seinen Ruhestand bekannt - nicht ohne jedoch mit der Fashionindustrie abzurechnen...

Promi-Stylist Law Roach rechnet mit der Fashionindustrie ab

Law Roach und Zendaya - ein Fashion-Dreamteam. © picture alliance / Invision | Evan Agostini

Durch Zufall wurde Law Roach entdeckt - als Rapper Kanye West 2009 in seine Deliciously Vintage Boutique in Chicago lief, eine Horde Papparazzi im Schlepptau. Sein Style und Talent, Klamotten zusammenzustellen kam an - und katapultierte ihn zu einem der meistgefragtesten Celebrity-Stylisten der Stunde. Er machte Céline Dion, Lindsay Lohan, Euphoria-Star Hunter Schafer, Anya Taylor-Joy, Ariana Grande und vor allem Zendaya zu Fashionistas, deren Auftritte auf den Red Carpets dieser Welt von Fashionliebhabern gespannt erwartet wurden. Regelmäßig gingen die Looks von ihm viral und die Promis darin landeten auf den Best Dressed-Listen dieser Welt.

Zendaya führt die Best Dressed Listen an

2021 stylte er noch 10 Promis für die legendäre Met-Gala - jetzt, 2023, gab er auf Instagram seinen Rücktritt von der Fashionindustrie bekannt. Er schrieb unter den "Retired"-Post: "Ich bin ausgebrannt...danke an alle, die mich und meine Karriere über die Jahre unterstützt haben. Jede Person, die mir mit ihrem Bildnis vertraut hat. Ich bin so dankbar für euch! Wenn das Business nur um die Kleidung ginge, würde ich es für den Rest meines Lebens machen, aber das ist es leider nicht. Die Politik, die Lügen und die falschen Narrative haben mich letzlich eingeholt. Ihr habt gewonnen...ich bin raus.", gefolgt von drei Herzmojis.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Aber wieso schmeißt Law Roche wie aus dem Nichts seine hart erarbeitete Karriere einfach hin? Zugegeben, in der Branche soll er laut Insindern als Genie gelten, aber sich auch mit seinem Ego einen Ruf gemacht haben. Was dran ist? Schwer zu sagen...

In seinem Post spielt er auf die dunkle Seite der Fashionbranche an, die ihn zuletzt zur Lachnummer machte.

Stylist Law Roach im Ruhestand - was lief bei ?

Bei der Pariser Fashion Week waren er und Zendaya, die er seit Jahren stylt und die auch außerhalb des beruflichen ein gutes Verhältnis haben sollen, zur Show von Designermarke Louis Vuitton geladen. Offbar wurde ihm zuvor gesagt, er habe einen Platz in der ersten Reihe - wie so oft bei Modeschauen direkt neben Zendaya. Doch neben ihr saß schon Delphine Arnault, die Tochter von Bernard Arnault, dem Besitzer von LVMH, dem unter anderem Louis Vuitton oder Dior gehören. Law Roach wurde in zweite Reihe gesetzt - scheinbar zu seiner eigenen Verblüffung. Das Video von La Roachs Sitz-Chaos ging viral - und Millionen haben sich online über ihn lustig gemacht. Ein Knacks für's Ego - aber gleich ein Grund wenige Tage später den Job zu schmeißen?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Es ist nicht das erste Mal, dass Law Roach sich von LVMH ausgespielt sah. Viele gehen jetzt, nach seinen kryptischen Andeutungen über die Politik und die falschen Zungen im Fashionbusiness, davon aus, dass es ein geschickt eingefädelter Move von den Arnaults war, um Law Roach zu blamieren. Zendaya wird als neuer, weltweiter Ambassador für Louis Vuitton gehandelt - und wird durch den Deal die Zusammenarbeit mit Law Roach beenden müssen. So geschah es auch mit Anya Taylor-Joy, die das Face von Dior wurde und daraufhin nicht mehr von Law Roach eingekleidet werden durfte. Für viele im Netz ist klar: LVMH stahl im zwei Kundinnen, die nur wegen ihm überhaupt zu Fashion Icons wurden - und zeigte ihm durch den Platz in der zweiten Reihe wortwörtlich, dass er nicht mehr gebraucht wird... Das alles sind natürlich nur Spekulationen auf TikTok, Twitter und Co.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Aufschrei in der Fashionwelt ist groß. Mit Law Roachs plötzlichem Abgang kerht einer der einflussreichsten Stylisten der Branche den Rücken. Zuletzt schaffte er es, Schauspielerin Kerry Washington erstmals in das Originalkleid von Whitney Houston, das sie 1996 zu einem Auftritt bei den BET's Walk of Fame Awards trug, zu stecken - nicht jeder kommt an das in einem Archiv wie ein Schatz gehütete rote Dress ran. Das schaffen nur Leute, denen in der Branche vertraut wird - und Einfluss haben.