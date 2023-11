Lederhose als Jeans-Alternative: So cool könnt ihr den Modetrend im Winter 2023 stylen

Hautenge, skinny Leder-Leggings sind längst passé: Die Lederhose entwickelt sich durch angesagte Schnitte zum neuen Lieblingsteil im Kleiderschrank. So stylt man den angesagten Jeans-Ersatz zur neuen Herbst- und Wintermode 2023.

So stylen wir Lederhosen 2023

Leder ist diesen Herbst ein großes Mode-Thema: Zum einen in Form von Lederjacken und Mänteln, aber auch als stylishe Lederhose in verschiedensten Varianten. Dank moderner Technologien und fortgeschrittener Materialien ist die Lederoptik auch in vegan und nachhaltig verfügbar. Lederhosen sind längst nicht mehr die unbequemste Art von Hosen, sondern durch moderne, weite Schnitte die perfekte Alternative zu Jeanshosen. So stylt man Lederhosen im Herbst und Winter 2023.

Der Klassiker: Straight-Leg-Lederhose

Eine Lederhose mit geradem Bein ist ein zeitloser Klassiker, der noch viele weitere Jahre im Kleiderschrank seinen Platz finden wird. Besonders gut passt eine Straight-Leg-Lederhose zu schlichten Strickpullis in zurückhaltenden Farben wie Schwarz, Weiß, Creme oder Beige. Die Hose muss dabei keineswegs in klassischem Schwarz sein. Lederhosen in Trendfarben, wie warmen Brauntönen, Bordeaux oder Khaki sorgen für modische Akzente bei der Outfit-Wahl.

Y2K-Trend: Lederhose mit Schlag

Schlaghose trifft Lederoptik: Diese Kombination sorgt im Herbst für modisch aufregende Hingucker-Momente. Lederhosen mit Schlag überzeugen durch ihren eleganten Schnitt, daher passt dazu am besten eine Bluse. Ein Pullunder oder ein gutsitzender, taillierter Blazer - beides ebenfalls angesagte Herbst- und Winter-Modetrends - vervollständigen den Look. Wer es crazy mag, kann natürlich auch Leder zu Leder kombinieren, zum Beispiel mit einem Top, das auch über einem Shirt oder einer Bluse toll aussieht.

Frisch von den Fashion Weeks: High-Street-Lederhose

High-Street-Fashion vereint die Eleganz der High-Fashion mit der Lässigkeit des Streetstyles. Die Lederhosen-Styles für Herbst und Winter 2023 sind perfekt, um diesen Modetrend umzusetzen. Je mehr die Lederhose nach einem exklusiven und maßgeschneiderten Design aussieht, desto besser. Besonderen Wert sollte man beim Kauf daher darauf legen, dass die Lederhose perfekt sitzt. Zur Hose können dann stylishe Streetstyle-Elemente kombiniert werden, wie zum Beispiel Statement-Prints oder -Accessoires.

