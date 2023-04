Lip Lifting: So schminkst du dir mit dem Make-Up Trend 2022 sofort volle Lippen

Was hinter dem Bow and Arrow Lip Lifting Trick steckt, warum der Make-up Trend 2022 einem Lippenlifting gleich kommt, was ihr für volle Lippen braucht und wie ihr den Liplifting Hack nachschminken könnt, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Make-up Tutorials, Hacks und Tricks gehören zu TikTok wie das Lipgloss zu den Beauty Trends 2022. Die Plattform ist voll von Contouring-Tricks und Eyeliner-Trends, allen voran ist aktuell der Hashtag #fullerliptutorials. Der Hashtag fuller lips hat 75 Millionen Aufrufe. Man findet darunter täglich neue Tutorials und Videos, die versprechen, mit Tricks die Lippen voller zu zaubern. Dabei stach ein Video kürzlich besonders hervor. Denn anders als viele andere stammt es von einer echten Make-up Profi, kommt ohne Lipfiller aus, schmerzt nicht, ist unkompliziert, lässt sich blitzschnell Zuhause nachmachen UND es funktioniert.

Im Beauty-Artikel lest ihr, was es mit dem Make-up Trend "bow and arrow lip lift" auf sich hat und welche Stars bereits darauf schwören! © Barbara Hine | Geisler Fotopress

Social Media und der Bow and Arrow Make-up Trend

Warum sind auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. eigentlich alle so verrückt nach dicken vollen Lippen? Der Beauty Trend hat schon einige auch ziemlich absurde Tricks und Schminktechniken hervorgebracht, die wir nicht alle hier empfehlen können. Aber der Bow and Arrow Trick ist eine klare Ausnahme. Er ist ungefährlich, günstig, schnell und ebenso simpel wie genial.

Dahinter steckt Make-up-Guru Huda Kattan. Das Video mit dem Bow and Arrow Tutorial der Make-up Artistin und Brand-Gründerin ging innerhalb kürzester Zeit viral. Zurecht, denn ihr Trick lässt die Lippen tatsächlich voller wirken. Und zwar auf eine herrlich natürlich Art und Weise. Während andere Tutorials und Videos im Netz häufig zu schmerzhaften, absurden Techniken anregen wollen, giftige, gefährliche Hilfsmittel beinhalten, teure Lipfiller promoten und zudem unmenschlich aufgepumpte Lippen als Schönheitsideal verkaufen, verspricht dieser Trick natürlich voller wirkende Lippen.

Ein kleiner Pieks in die Lippe! Lippenaufspritzen ist mittlerweile einer der beliebtesten Eingriffe der Schönheitschirurgie. Wir geben euch alle wichtigen Infos zum Thema.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Was ist eigentlich der Bow and Arrow Make-up Trend?

Wie der Name schon verrät hat der Make-up Trend was mit Pfeil und Bogen zu tun. Aber keine Sorge, alles was ihr tatsächlich dafür braucht, habt ihr garantiert schon in eurer Make-up-Bag. Ihr müsst die Tools nicht auf dem nächsten Mittelaltermarkt shoppen.

Es geht darum, sich Pfeil und Bogen auf die Lippen zu malen, um sie so vorteilhaft zu konturieren und voller wirken zu lassen. Klingt harmlos, ist aber ziemlich clever.

Huda Kattan, der Kopf und das Gesicht hinter der Make-up-Brand Huda Beauty höchstpersönlich hat den Trend in die Welt gesetzt und ins World Wide Web gestellt. Mit ihren eigenen Produkten malte sie sich Bow and Arrow auf den Mund und sagt dabei: "Ich habe meine Lippen auf die merkwürdigste Art konturiert – jetzt bin ich besessen davon und wollte euch das Ergebnis zeigen!"

Hier klicken für Pflege-Tipps für weiche Lippen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für wen ist der Bow and Arrow Make-up Trend geeignet?

Für dicke Lippen und schmale Lippen, für große Münder, besonders breite und wirklich kleine, für ungleiche Lippenpaare, geschwungene und gerade Lippenkonturen, kurz: Für absolut jeden.

Der Schminktrick funktioniert bei jeder Lippenform und kann von allen angewendet werden, die ein bisschen nachhelfen wollen, um sich dickere, vollere Lippen zu zaubern. Wichtig ist dabei nur, dass ihr Farben verwendet, die zu eurer natürlichen Lippenfarbe passen, damit das Ergebnis auch schön natürlich wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

So gelingt der Bow and Arrow Make-up Trend

Es kann also losgehen. Wir zeigen euch, was ihr für den TikTok-Trick alles braucht und wie ihr den Bow and Arrow Look ganz einfach nachschminkt.

Das braucht ihr für Bow and Arrow Lips:

Eine Contouring-Palette oder einen cremigen Contouring Stick

Dunklen Lipliner

Einen besonders schmalen Pinsel zum Konturieren

Einen feinen Pinsel zum Verblenden

Nudefarbenen Lippenstift

Bei allen Produkten ist es besonders wichtig, dass ihr auf eine cremige Textur setzt: mit Puder-Produkten gelingt der Look nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So schminkt ihr Bow and Arrow Lips:

Step: Malt mit einem dunklen Contourington und dem schmalen Lip-Pinsel einen Pfeil der nach unten zeigt oberhalb eures Amorbogens. Step: Mit dem selben Pinsel und der gleichen Farbe malt ihr nun den dazugehörigen Bogen unter eure Unterlippe. Step: Mit dem Lipliner, oder einem noch dunkleren Kontourington, zeichnet ihr nun einen weiteren Pfeil auf der Ober- und ein Bogen direkt auf der Unterlippe. Step: Die Zeichnungen nun mit einem weichen Pinsel vorsichtig verblenden. Step: Nun kommt ein matter, nudefarbener Liquid Lipstick über das Bow and Arrow Lip Contouring und "that's it!", wie die Erfinderin der Technik selbst sagt.

Wenn ihr den Trick Zuhause nachschmikt, solltet ihr bedenken, dass Huda Kattans Lippen mit Lipfillern aufgefüllt sind, wie sie selbst öffentlich angegeben hat. Sie wirken auch ohne Make-up schon ziemlich voll. Allerdings ist am Ende des Videos tatsächlich ein Unterschied zu sehen. Das heißt das Schattenspiel mit dem dunklen Farben funktioniert. Allerdings wird es euch nicht zu Filler-förmigen Lippen verhelfen. Aber wozu auch, der einfache Liplift-Trick mit Pfeil und Bogen reicht vollkommen für einen schönen, sinnlichen Look.