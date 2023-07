Locken, Hochsteckfrisur und Co.: Das sind die Top 10 Frisuren der GNTM-Chefin Heidi Klum

Als Supermodel-Ikone und Gastgeberin von "Germany's Next Topmodel" begeistert Heidi Klum mit ihrer Wandlungsfähigkeit und abwechslungsreichen Frisuren: Von wilden Locken über glamouröse Hochsteckfrisuren bis hin zum trendigen Bob. Ihre Haare sind längst mehr als eine Ergänzung ihres Outfits - sie sind ihr Markenzeichen! Hier kommen unsere Top 10 Hairstylings von Heidi Klum!

1. Heidi Klum mit Hochsteckfrisur

Mit einer locker geflochtenen Hochsteckfrisur und einer tiefroten Traumrobe erscheint Heidi Klum 2006 bei der Verleihung der Emmy Awards. Vom lässigen Messy Bun bis zum strengen, Eleganz versprühenden Dutt kann sie alles tragen.

Messy und zugleich elegant: Heidi Klum mit einer Hochsteckfrisur im Jahr 2006. © picture-alliance/ dpa

2. Long Bob und Clavi Cut

2008 sind wieder die kürzeren Looks angesagt. Heidi Klum präsentiert sich mit trendigem Clavi Cut und welligem Long Bob in Goldblond.

Schnipp, schnapp, Haare ab - heißt es für Heidi in 2008. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Im Clip: Fun Facts über Heidi Klum

3. Zurück zu den langen Locken

2011 trägt Heidi Klum wieder ihren bekannten und beliebten Look: weiche Wellen, die auf ihre Schultern fallen.

Zu den Annual American Music Awards 2011 erschien Heidi mit bezaubernden, leichten Locken. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

4. Heidi Klum liebt Locken

Lion Waves, Beach Waves oder Glamour Waves: Locken gehören zu den beliebtesten Frisuren von Heidi Klum und beherrschen die Looks der nächsten Jahre.

Heidi und ihre Locken ergeben zusammen immer ein Perfect Match! © picture alliance / Geisler-Fotopress

5. Back to Nature

Mit brünetten Beach Waves, die an ihre Naturhaarfarbe erinnern, zeigt sich Heidi in den Jahren 2017 und 2018 entspannt, natürlich und sehr authentisch.

2017 heißt es für Heidi: Zurück zu ihrer braunen Naturhaarfarbe. © picture alliance / Everett Collection

6. Sleek Style bei Heidi Klum

Ende 2018 trägt Heidi Klum ihr Haar lang und glatt, mit Seiten- oder Mittelscheitel und in gold- bis honigblonder Farbe. Für einen edlen Abendlook wird das vordere Haar leicht nach hinten gegelt und zu einer eleganten Tolle geformt.

Elegant und sexy: Heidi mit glatten, blonden Haaren. © picture alliance/AP Photo

7. Heidi Klum mit Pony

2019 kehrt Heidi zum Pony zurück, den sie bis heute in verschiedenen Styles trägt: Straight oder als Fransen-Pony, als Curtain Bangs oder in lässigen Side Swept Bangs.

Da ist was los! Heidi überraschte uns beim Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 mit wilden Side Swept Bangs. © REUTERS

8. Heidi Klum mit Half-Up-Hairstyling

2020 hatte Heidi ihre Haarfarbe gefunden. Bei den Frisuren blieb das Topmodel weiterhin experimentierfreudig. Ein Look, der in Erinnerung bleibt: ihr Half-Up-Look zur Oscar-Party. Die obere Partie ihrer Haare steckte Heidi zusammen, die untere ließ sie offen mit wunderschönen Wellen. Außerdem setzte sie weiterhin auf ihren markanten Pony.

Heidi Klum überzeugte auf der Oscar Party 2020 mit ihrem Half-Up-Hairstyling. © picture alliance / Photoshot

9. Heidi Klums Signature Look: die lange blonde Mähne

Heute sind Heidis lange, blonde Haare zu einem integralen Bestandteil ihrer Identität geworden. Sie sind ein Symbol für ihre Schönheit, ihren Glamour und ihre zeitlose Eleganz und verleihen ihr einen strahlenden, gleichzeitig natürlichen Look, der ihre Persönlichkeit unterstreicht. Ob auf dem Red Carpet, bei Modenschauen oder als Gastgeberin von "Germany's Next Topmodel": Klums lange blonde Haare sind immer ein Blickfang.

Heidi hat ihren Look gefunden: blonde, lange Haare mit ikonischem Pony. © picture alliance / gotpap/STAR MAX/IPx

10. Heidi nach dem Umstyling in Staffel 18 von GNTM

Dass Heidi bei ihren Haaren keine Scheu vor Veränderung hat, wissen wir. Doch mit ihrem Umstyling in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat wohl keiner gerechnet. Neben den Models nahm Heidi auch auf dem Frisierstuhl Platz und ließ sich ihre Haare kürzen und den Pony auffrischen. Zudem färbte sie ihre Haare eine Nuance heller. Und fertig war ihr neuer Look, den sie bis heute trägt.

Heidi Klum nach dem Umsytling bei "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben / Richard Hübner

