Egal ob man schon im Barbie-Film war oder nicht: An Margot Robbie, in der Rolle der Barbie, kommt man gerade nicht vorbei. Und natürlich sind wir vor allem von ihrem coolen Look begeistert. Jetzt kam heraus, welche Lippenstifte für Margot Robbie am Set des Films verwendet wurden - und alle Farben sind total alltagstauglich.

Diese Beauty-Brand trug Margot Robbie als "Barbie"

Margot Robbies "Barbie"-Look ist generell ein überraschend alltagstauglicher, mit einer frisch geschminkten Haut, etwas Augen Make-up und ein wenig (pinke) Farbe auf den Lippen. Super Barbiecore-Looks, die wir auch fürs Büro oder den Lunch mit den Freund:innen tragen können. Doch es gab bislang ein großes Problem: Eigentlich wurde die ganze Zeit ein riesen Geheimnis daraus gemacht, welche Produkte die "Barbie"-Make-up-Artistin Ivana Primorac tatsächlich am Set nutzte. Jetzt gab es aber den ersten Hinweis, welche Marke verwendet wurde: die Brand Lisa Eldridge Beauty.

Lisa Eldridge - ihrerseits eine bekannte Promi-Make-up-Artist, Director bei Lâncome und Gründerin ihrer eigenen Make-up-Marke - gab in ihrem Newsletter bekannt: "Anfang 2022 kontaktierte die mehrfach ausgezeichnete Haar- und Make-up-Designerin Ivana Primorac mein Studio, um mir mitzuteilen, dass sie meine Produkte für den bevorstehenden "Barbie"-Film ausgewählt hatte, da sie sich vor der Kamera während der Make-up-Vorführung bewährt und am besten ausgesehen hatten." Full Face von Lisa Eldridge Produkten, deren Linie Foundation, Lippenstifte und Augenprodukte.

Im Clip: So kopieren wir Margots Barbie-Outfits

Diese Produkte wurden im Barbie-Film verwendet

Das Beste: Beauty-Influecerin und Journalistin Laura Capon konnte in einem Einzelgespräch mit Lisa noch mehr Details erfahren und teilte in einem Clip ihre Erkenntnisse und die Produkte, die Margot Robbie und Co. am Filmset trugen - und das ist Einiges. Denn Beauty-Chefin Ivana Primorac bestellte bei Lisa direkt eine ganze Liste von Lippenstiften, Lip Gloss, Highlightern und Foundation:

Elevated Glow Highlighter (alle Farben)

Seamless Skin Foundation (alle Farben)

True Velvet Lip Colour in Ribbon (für den 1959 Barbie-Look)

True Velvet Lip Colour in Blush Lightly

True Velvet Lip Colour in Petal

True Velvet Lip Colour in Beauty

Luxuriously Lucent Lip Colour in Love of My Life

Luxuriously Lucent Lip Colour in Rose Official

Insanely Saturated Lip Colour in Sky Scraper

Gloss Embrace Lip Gloss in Carnival

Gloss Embrace Lip Gloss in Delilah

Gloss Embrace Lip Gloss in Pompadour

Gloss Embrace Lip Gloss in Charm

Margot soll, so Laura Capon, sogar im Prozess involviert gewesen sein und sich täglich ihre eigenen Lippsenstiftfarben aus Lisa Eldridges Reihe ausgesucht haben, die sie an diesem Tag als Barbie tragen wollte. Die Farben "Velvet Petal" und "Velvet Ribbon" haben beide kleine Markierungen auf der Website, die sie als "aus dem Barbie-Film" kennzeichnen, daher kann man mit Sicherheit sagen, dass diese beiden definitiv im Barbie-Movie getragen wurden.

Bei der Foundation soll neben Lisa Eldridges Marke auch noch Charlotte Tilbury, Chanel und Mac für den "Glow von Innen"-Look benutzt worden sein.