Meghan Markle: Diese Classic-Looks kommen im Herbst 2023 zurück

Meghan Markle hat Stil: Was sie trägt, wird Trend - und ist dennoch zeitlos elegant. Von leichten Trenchcoats mit raffinierten Details bis hin zu wärmenden Steppjacken: Diese Outfits sind im Herbst 2023 absolut abgesagt.

Die Herzogin von Sussex ist bekannt für ihren einzigartigen Stil. Mit einer Mischung aus Eleganz und Lässigkeit setzt Meghan Markle Trends. Was ihren Look ausmacht? Schlichte, elegante Schnitte, monochrome Outfits in gedeckten Tönen, edle Materialien wie Kaschmir, Wolle und Seide. Aber sie achtet auch auf kleine Details, die Klassiker der Mode neu interpretieren: Zum Beispiel sanfte Raffungen an den Ärmeln eines beigen Trenchcoats. Wir verraten, welche legendären Outfits von Meghan in diesem Herbst wieder total angesagt sind und wie du sie nachstylst!

Casual, aber stilvoll: Der lässige Anzug

Klassisch und cool - Meghan Markles weißer Hosenanzug macht den Oversize-Look salonfähig. © IMAGO/i Images

Meghan Markle zeigt uns, wie wir einen lässigen einfarbigen Anzug zu etwas ganz Besonderem machen. Der Look in Weiß ist äußerst schick und dank des legeren Oversize-Schnitts für jede Gelegenheit geeignet. Egal, ob bei einem Familienessen, auf einer Party oder mit Sneakern kombiniert als Business-Outfit: Diese Kombi kann überall dabei sein. Schließlich gehört Businessfashion zu den angesagten Herbsttrends.

Styling-Tipp: Diesem schlichten Outfit verleihst du eine persönliche Note, indem du Statement-Schmuck, Pumps oder eine auffällige Tasche hinzufügst. Weiß ist die ideale Kulisse, um mal richtig mutig zu werden. Der Taschentrend der Saison passt ebenfalls perfekt dazu: kleine Bags in Halbmondform. Falls du richtig mutig bist, probier doch mal Layering - hier haben wir 5 lässige Must-haves für deine Herbst-Outfits 2023 zusammengestellt.

Herbstlicher Chic: Dunkle Töne à la Meghan Markle

Ton in Ton: Meghan Markle trägt einen bezaubernden weinroten Pulli und kombiniert ihn mit einem schicken Lederrock. © picture alliance / empics

Die Wahl von dunklen (Rot-)Tönen im Herbst verleiht dir in jeder Situation einen Hauch königlicher Eleganz. Dieses Meghan-Outfit ist ein Knaller für die ersten kühleren Tage: Lederröcke liegen in diesem Jahr nämlich ganz vorne, besonders in der Länge Midi Skirt. Kombiniert mit einem weichen Pullover und einem langen Mantel, bist du einfach immer gut angezogen. Wichtig bei diesem Look sind aber die edlen Materialien, für solche Klassiker lohnt es sich, etwas mehr auszugeben. Schließlich hast du dann auch lange Freude daran.

Styling-Tipp: Ein schlichtes Armband, eine lange, dünne Kette, Creolenohrringe - mehr braucht die Kombi nicht. Trägst du deine Haare zusammengebunden, kannst du das Outfit mit einer Schleife oder einem Scrunchie in Weinrot krönen. Auch eine Schiffermütze könnte dazu passen.

Stylisch in Wolle: Meghan Markles Look für eisige Herbsttage

Perfekt für den Herbst: Meghan Markle zeigt uns, wie man Wollmäntel und Rollkragenpullover in einem stimmigen olivgrünen Ton-in-Ton-Look kombiniert. Die Farbe passt nicht nur perfekt zum Herbst, sondern ist 2023 auch noch super angesagt und strahlt eine natürliche Eleganz aus. Naturmaterialien wie Wolle wirken stilvoll und halten uns auch an kalten Tagen warm.

Styling-Tipp: Um den Look abzurunden, kannst du ein Statement-Armband (zum Beispiel ein goldenes Gliederarmband) und bequeme Stiefel hinzufügen. Wird aus dem Wald- dann doch ein Stadtspaziergang, wählst du ein paar moosgrüne oder braune Spitzenstiefeletten.

Outdoor-Look: Die Steppjacke hält dich warm

Entspannt und elegant: Meghan Markle setzt auf eine Puffy Jacke in Kombination mit einer gerade geschnittenen Hose in Marineblau. © picture alliance / empics

Die Temperaturen sinken? Auch dann weiß Meghan Markle, wie ein stilvoller Outdoor-Look im Herbst 2023 aussieht. Ihre Wahl einer warmen marineblauen Steppjacke zeigt, dass praktischer Komfort und modischer Ausdruck Hand in Hand gehen können. Gepaart mit der Lieblingshose und robusten Stiefeln schaffst du einen Look, der sowohl vor Kälte schützt als auch einen Hauch von Eleganz in den herbstlichen Alltag bringt. Perfekt für einen ausgiebigen Spaziergang mit deinem oder deiner Liebsten!

Styling-Tipp: Trägst du im Moment lieber weiter Hosen, greifst du einfach zu einer der gerade schwer angesagten Cropped Jackets im Steppjackenstyle. Bleibst du dann Ton-in-Ton, ist der Look genauso elegant wie Meghans Original.

Trenchcoat Saison: Stilsicher in lässigem Beige

Zeitloser Stil: Meghan Markle setzt auf den klassischen Trenchcoat. Modisches Detail: die Raffungen am Ärmel. © picture alliance / empics

Die Trenchcoat-Saison ist eröffnet! Das bedeutet, du kannst dir - wie Meghan Markle - einfach einen lässigen Trenchcoat überwerfen und bist garantiert stylish unterwegs. Ein Trenchcoat ist vielseitig einsetzbar und verleiht jedem Outfit eine coole Note. Egal, ob du ihn zu Jeans und Sneakern oder über ein schickes Kleid trägst.

Styling-Tipp: Ist dir der Klassiker zu schlicht, findest du im Herbst auch Varianten des Trenchcoat. Puffärmel, Raffungen, oversized, mit oder ohne Gürtel, in verschiedenen Farben oder im Cropped Style. Toll wirkt der Klassiker, wenn du ein Strickkleid aus der Farbwelt kombinierst - ganz im Sinn von Stylingvorbild Meghan.

Lust auf noch mehr Meghan-Looks? Hier verraten wir, auf welche 9 absoluten Lieblingsteile die Duchess niemals verzichten würde.