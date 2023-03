Trenchcoat Der Modeklassiker geht immer und steht jeder Frau. In typischem Beige trifft er bei jedem Anlassen den passenden Ton. Meghan Markle kombiniert den sportlichen Trenchcoat mit unifarbenen Etuikleidern, eleganten High Heels, zartem Goldschmuck und einer schlichten Designer-Handtasche. Hochgeschoppte Ärmel verleihen dem smarten Casual-Look von Herzogin Meghan einen lässigen Twist. Alternativ zum klassischen Beigeton greift Meghan auch mal zu Trenchcoats mit traditionellem Karomuster und setzt damit ein elegantes Statement. Und nicht nur die typischen Mantelmodelle haben es der Herzogin angetan, auch aus einem ärmellosen Trenchcoat zaubert sie einen schicken royalen Look.

Bei der strengen royalen Kleiderordnung im britischen Königshaus sind Blue Denim nicht gerne gesehen – außer man stylt sie wie Herzogin Meghan und setzt damit einen neuen Fashion-Trend. Das Lieblingsmodell von Meghan ist die Skinny Jeans, die sich durch einen sehr schmalen, figurbetonten Schnitt auszeichnet. Meghan besitzt die Skinny Jeans in sämtlichen Ausführungen: blau oder beige, distressed oder gecropped. Auffällig ist, dass die Herzogin die lässigen Jeans mit eleganten Klassikern kombiniert. Zur blauen Skinny Jeans, die kurz über den Knöcheln endet, stylt Meghan spitze Pumps in Beige und einen schwarzen Oversize-Blazer. Das Spiel mit unterschiedlichen Stilen sorgt für einen aufregenden Kontrast – hier trifft Volumen auf eine schmale Linie. Mit dem Gürtel des Blazers betont sie die Taille und sorgt so für feminine Proportionen. Privat bevorzugt sie einen easy Look mit schwarzer Skinny Jeans, weißer Hemdbluse und lässiger Jeans-Jacke.

Schlichte Männerhemden und Oversized Bluse n Die Herzogin von Sussex bedient sich gerne aus dem Kleiderschrank von Ehemann Prinz Harry. Simple Männerhemden sind praktische Basics, wenn es darum geht, einem Look einen seriösen, aber gleichzeitig modernen Touch zu verleihen. Schon in der US-Anwaltsserie "Suits" trägt die ehemalige Schauspielerin weiße oder blau-weiß gestreifte Oberhemden und verpasste ihnen ein sexy Image. Ob bei formellen Anlässen zum verspielten Plisseerock und Goldschmuck oder locker geknöpft mit hochgekrempelten Ärmeln zur legeren Skinny Jeans – schlichte Männerhemden haben in der Garderobe von Meghan längst einen festen Platz eingenommen. Soll ein Outfit besonders elegant wirken, greift die Herzogin von Sussex alternativ zu Oversized Blusen. Die weit geschnittenen Oberteile bevorzugt Meghan aus fließenden Materialien wie Seidensatin oder Chiffon und kombiniert sie mit einem schmalen Bleistiftrock und eleganten Pumps.

