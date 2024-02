Met Gala 2024: Das steckt hinter dem Dresscode "The Garden of Time"

Jetzt ist es bekannt: Zur diesjährigen Met Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Art werden die berühmten Gäste getreu dem Motto "The Garden of Time" erscheinen. Was es mit dem Thema des Dresscodes auf sich hat, erfährst du hier.

Anzeige

Met Gala 2024: Dresscode vs. Ausstellung

Endlich ist das Geheimnis gelüftet: Der Dresscode der Met Gala 2024 lautet "The Garden of Time". Moment, war das Motto nicht "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion"? Stimmt, dabei handelt es sich aber um die Ausstellung des Fashioninstitutes innerhalb des Met-Museums. Hier geht es um Kleidung, die zu zerbrechlich ist, um je wieder getragen zu werden. Diese fragilen historischen Klamotten sind die "Sleeping Beauties", also die "schlafenden Schönheiten" des Archivs des Costume Institutes. Sie verkörpern die Schönheit der Natur, aber auch ihre Zerbrechlichkeit und den unvermeidlichen Verfall.

Die vielen Promis, die beim jährlichen Gala-Event dabei sind, um Geld für das Museum zu sammeln, ziehen sich aber immer nach einem der Ausstellung angepassten Dresscode an, der von Anna Wintour, Chefin der "Vogue", festgelegt wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Wie wird der Dresscode umgesetzt?

Wie lässt sich Thema nun interpretieren, sprich: Wie kleiden sich die berühmten Gäste? Möglichkeiten gibt es viele. Zum einen lässt sich das Blumenmuster des Gartens aus "The Garden of Time" aufgreifen, wie wir es bei der Haute Couture Fashion Week in Paris gesehen haben. So wäre der Look von Giambattista Valli mit seinem melodramatischen, impressionistischen Blütenmuster aus Pailletten sicherlich passend. Doch auch die Themen Zeit, Natur und Vergänglichkeit bieten Inspiration für die Kleider der Gäste.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dresscode Met Gala 2024: inspiriert von dieser Kurzgeschichte

Inspiriert ist der Dresscode "The Garden of Time" von der gleichnamigen Geschichte, die J. G. Ballard 1962 schrieb. Dort geht es um ein aristokratisches Paar, das in einem prächtigen Anwesen lebt und einen magischen Garten besitzt, dessen Blumen die Fähigkeit haben, die Zeit zu verlangsamen und somit den Vormarsch einer zerstörerischen Meute aufzuhalten. Jedes Mal, wenn sie eine Blüte pflücken, können sie die Annäherung der Außenwelt temporär abwehren, wodurch sie ihren Untergang hinauszögern.

Doch irgendwann gibt es keine Blumen mehr, und als die Meute die verfallene Villa stürmt, verwandeln sich der Graf und die Gräfin in Statuen. Diese Verwandlung unterstreicht die Unausweichlichkeit des Endes und die Idee, dass Schönheit, Kultur und Zivilisation letztlich vergänglich sind. Doch in ihrer Statuenform bewahren der Graf und die Gräfin eine gewisse Form der Unsterblichkeit, eingefroren in einem Moment der Zeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Wir sind gespannt, was Anna Wintour und ihre Co-Hosts Zendaya, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez und Bad Bunny zur Met Gala 2024 am ersten Montag im Mai präsentieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen