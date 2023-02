Wie wäre es mit einem neuen, trendigen Nagellack? Einem Nail-Art-Look für zwei linke Hände? Ein frisches Nageldesign, das schnell und einfach selbst gemacht werden kann und garantiert gelingt? Auftritt: Jasmin - auch bekannt als @basecoatstories.

Nagellack-Trend 2023: Die Mini-Maniküre

Die Nail-Artistin hat auf ihrem Instagram-Account eine herrlich minimalistische Maniküre-Technik vorgestellt und damit kurz vor Schluss noch den nächsten großen Nagellack-Trend 2023 ausgelöst. Sie nennt es selbst die Mini-Maniküre. Zum einen weil sie wohl so wunderschön minimalistisch ist, zum anderen weil man so wenig Zeit, Tools und Erfahrung dafür braucht. Und das Beste daran: Sie sagt, für ihre Mini-Maniküre braucht man nur fünf Minuten.

Wie genau ihr diese nachmachen könnt, welchen Nagellack ihr dafür braucht und welche Farben dazu passen, erklären wir euch hier.

Step by Step: So gelingt der Mini-Maniküre Style

Das Coolste an der Mini-Mani: Ihr braucht dafür maximal fünf Minuten und minimal eine Farbe, könnt aber auch zwei bis zehn Farben verwenden. Durch mehr Farben dauert das ganze Maniküre-Programm nicht länger. Ihr könnt euch also richtig austoben. Aber auch mit einer Farbe sieht der Trend richtig cool aus. Ihr könnt ihn also ganz easy mit einem Lieblingsnagellack umsetzen. Alles, was ihr sonst noch braucht, habt ihr auch schon zuhause: Nämlich Base Coat und Top Coat und das war's.

Schon klar, es soll schnell gehen. Aber (!) achtet trotzdem immer darauf, dass eure Nägel grundsätzlich gepflegt und nicht spröde, trocken oder rissig sind. Ihr müsst nicht zwingend eine ganze Pflegeroutine durchziehen, wenn ihr gerade einfach nur eine 5-Minuten-Maniküre haben möchtet. Nehmt euch aber einmal pro Woche die Zeit, um eure Nägel, das Nagelbett und die Nagelhaut zu pflegen. Dann sieht jede Maniküre, egal ob schnell gezaubert oder perfektionistisch aufwändig lackiert, gleich noch viel toller aus.

Wie die Nagelpflege zu Hause aussehen kann und was eure Hände und Nägel im Winter für Pflege brauchen, könnt ihr hier rausfinden.

Base Coat, Farbe, Top Coat – in wenigen Schritten zum perfekten Naildesign. Welche Tools benötigt werden, lest ihr hier. © knape

Gehen wir also davon aus: Eure Nägel sind gesund, gepflegt, robust und in Form gefeilt. Dann kann's jetzt ja richtig los gehen. Die Zeit läuft.

Base Coat

Trag' eine dünne Schicht Base Lack auf. Je dünner, desto schneller trocknet der Lack. Ein Pinselstrich pro Nagel reicht vollkommen.

In 10 bis 20 Sekunden sind deine Nägel also lackiert und nach einer weiteren Minute sollten sie auch trocken sein.

Zeit: maximal 1:20 Minuten

Farbe

Jetzt kommt der Farblack auf den trockenen Base Coat. Das ist wichtig, weil der Lack sonst noch verschmiert werden könnte. Ihr taucht den Pinsel in den Nagellack, tupft einen Punkt an den Ansatz eures Nagelbettes und streicht den restlichen Lack in einem Streifen bis zur Nagelspitze. Mit dieser Punkt-Streifen-Methode entsteht ein cooles, grafisches Muster ganz ohne aufwendige Nail-Art-Technik und ohne besondere Tools.

Falls ihr verschiedene Farben nutzen möchtet, stellt euch die Lackfläschchen bereits geöffnet in einer Reihe bereit, dann geht das Lackieren in einem Durchgang blitzschnell und patzerfrei über die Bühne.

Ihr braucht zum Lackieren wahrscheinlich zwischen einer und eineinhalb Minuten, wenn ihr verschiedene Farben nutzt. Der Lack trocknet noch für zwei Minuten, wenn ihr ihn etwas dicker aufgepinselt habt. Aber auch bei diesem Schritt gilt: Dünne Schichten trocknen schneller und halten länger.

Zeit: maximal 4:50 Minuten

Erdige Töne, softe Chrome-Farben, Black und mehr – mit welcher Farbe lackiert ihr eure Mini-Maniküre? © YakobchukOlena

Top Coat

Wer mitgerechnet hat, weiß: Nun bleiben nur noch zehn Sekunden für den Top Lack. Falls ihr 20 dafür brauchen solltet, würden wir es auch niemandem weitersagen. Ihr müsst euch also nicht hetzen. Achtet lieber darauf, dass euer Farblack gut trocknet und geht dann mit einem klaren Lack darüber, der den Look versiegelt. Das geht schnell und lässt eure Maniküre länger schön aussehen.

Zeit: 5 Minuten (maximal 5:10)

Die Fünf-Minuten-Maniküre von Jasmin klappt auf jeden Fall und je öfter ihr sie lackiert, desto geübter und schneller werdet ihr mit dem Pinsel. Es gibt nämlich so viele kreative Möglichkeiten die Trend-Maniküre umzusetzen, ihr werdet sie diesen Winter (und wahrscheinlich bis weit in den Frühling) immer wieder tragen.

Die angesagten Farben für das Nageldesign

Ein ganz einfacher Weg, Trendfarben noch trendiger wirken zu lassen: Die Mini-Maniküre-Technik. Die Lackier-Methode der deutschen Nail-Artistin Jasmin von @basecoatstories verpasst jeder Trendfarbe nochmals einen extra Twist und lässt sie sofort noch etwas cooler wirken.

Wer also zwei Trends miteinander kombinieren möchte, der setzt auf die Punkt-Strich-Maniküre á la @basecoatstories und mixt sie mit den Trendfarben für 2023. Die Nagellack-Trend-Farben für 2023:

Old Spice: Erdige Töne, inspiriert von unseren liebsten Wintergewürzen wie Zimt , Kakao, Ingwer und Vanille, sind jetzt gerade richtig angesagt.

Soft Chrome ist ebenfalls ein Riesentrend, der sich super mit der Mini-Mani kombinieren lässt. Gemeint ist ein weiches Chrom-Finish, quasi als softere Weiterentwicklung der zuletzt gefeierten Glazed Donut Nails

Blau war DIE Nagellack-Trendfarbe im Sommer 2022, jetzt wird sie von einem sanften Grün mit einem Hang zum Pastell abgelöst.

Barbie Core Pink war auch ein Lack-Trend, der den Sommer dominiert hat. Allerdings kann das knallige Pink auch jetzt im Winter noch getragen werden.

Black Nagellack is back! (Ob das etwas mit dem Goth Beauty Hype rund um Wednesday Addams zu tun hat?) Und in Kombination mit dem Blitz-Maniküre-Trend wird schwarzer Nagellack sofort verspielter und freundlicher.

Naked Nails in zarten Nudetönen sind gekommen, um zu bleiben. Der Trend wird so schnell nicht wieder verschwinden. Gut so, denn er passt auch wunderbar zu der Mini-Maniküre.

Creme hatten wir zwar schon in der oben genannten Gewürzmischung erwähnt, aber auch eine Mini-Maniküre ganz monochrom in Creme oder Beige sieht herrlich edel aus.

Wenn es nach den großen Modehäusern der Fashionweeks gehen würde, dann tragen wir im kommenden Jahr wieder ganz klassische rote Nägel. Auch das funktioniert mit der Mini-Maniküre.

Individuelle Styles aus Tupfen, Streifen und bunten Farbkombinationen – lasst eurer Kreativität freien Lauf und zaubert euch eure Mini-Maniküre. © Dariia Chernenko

Mini-Maniküre-Styles: Die schönsten Ideen

Wer die Tupf-und-Streif-Bewegung erst einmal gemeistert hat, der kann damit seine Nägel in allen vorstellbaren Farben und Farbkombinationen lackieren. Auch Jasmin von @basecoatstories zeigt, wie toll der Look mit einer einzigen Farbe, aber eben auch mehrfarbig aussehen kann.

Ebenfalls gerade sehr angesagt sind Strass-Aufkleber oder Perlen auf den Nägeln. Die machen die Maniküre natürlich aufwendiger und lassen sie länger dauern. Aber gerade für die Feiertage kann man ein einfaches, glamouröses Upgrade für die Nägel zaubern.

Wer dem minimalistischen Look und der Blitztechnik treu bleiben will, der kann andere Formen ausprobieren, die sich ähnlich schnell in etwa fünf Minuten lackieren lassen. Wie zum Beispiel quadratische Muster, großflächige Punkte oder breite Streifen. Das Prinzip, das Jasmin ins Leben gerufen hat, bleibt das Gleiche: Ihr nutzt einfache Formen und Muster, um daraus minimalistische Nailart zu machen, die schnell geht und garantiert gelingt.