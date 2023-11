Mit 46 Jahren: Moschino-Designer Davide Renne stirbt überraschend - und die Modewelt trauert

Am 1. November trat Davide Renne seinen Posten als Kreativ-Direktor des italienischen Luxuslabels Moschino an, nun ist er mit nur 46 Jahren überraschend gestorben. Im Februar 2024 hätte er seine erste Kollektion für Moschino bei der Mailänder Fashion Week vorstellen sollen.

Tod des Designers Davide Renne - die Modewelt trauert

Kurz nach seiner Ernennung zum Chefdesigner der italienischen Modemarke Moschino stirbt Davide Renne, nachdem er wenige Tage zuvor laut der Nachrichtenagentur Ansa wegen eines Herzproblems ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Massimo Ferretti, Vorstandsvorsitzender der italienischen Luxusgruppe Aeffe, dem Mutterkonzern von Moschino, trauert: "Es gibt keine Worte, um den unermesslichen Schmerz zu beschreiben, den wir in diesem dramatischen Moment erleben."

Auf der Mailänder Fashion Week im Februar 2024 hätte Davide Renne seine erste Kollektion für Moschino vorstellen sollen. Ferretti sprach Rennes Angehörigen sein Beileid aus: "Wir können immer noch nicht glauben, was geschehen ist." Davide Renne habe es geschafft, "dass wir ihn sofort lieben und respektieren. Uns bleibt nun die Verantwortung, das fortzuführen, was seine Vorstellungskraft und Kreativität nur erahnen ließen", sagt der Aeffe-Vorstandsvorsitzende laut Nachrichtenagentur Ansa.

Auf dem Instagram-Account von Davide Renne nehmen zahlreiche Fans und Kollegen Abschied von dem italienischen Star-Designer. Unter seinem letzten Beitrag vom 4. November sammeln sich Kondolenzmitteilungen. "My heart breaks. Sweet Davide rest in peace" - "Mein Herz zerbricht. Ruhe in Frieden, süßer Davide", schreibt das britische Model Karen Elsen.

Davide Renne trat die Nachfolge von Jeremy Scott an

Renne hatte gerade am 1. November 2023 den Posten als Kreativdirektor von Moschino angetreten, der die letzten zehn Jahre von Jeremy Scott ausgeführt wurde. Im März dieses Jahres verkündete Scott überraschend seinen Rücktritt.

Bevor Renne zu Moschino kam, war er fast 20 Jahre bei Gucci aktiv. Dort war er für die Damenkollektionen zuständig, zuletzt als Head Designer der Womenswear. Zuvor hat er beim italienischen Lederspezialisten Ruffo und der italienischen Marke Alessandro Dell'Acqua in leitenden Design-Positionen gewirkt.