Model-Off-Duty-Look: So stylt die GNTM-Chefin Heidi Klum den Modetrend 2023 im Alltag

Heidi Klum ist bekannt für ihre glamourösen Looks auf den roten Teppichen der Welt. Aber das Model zeigt, es müssen nicht immer High Heels und enge Kleider sein, um stylish angezogen zu sein. Wie lässig das Model im Alltag unterwegs ist, zeigen wir hier.

Heidi Klums Tricks für einen stilvollen Freizeit-Look

Ob Laufsteg oder Ladenbummel - Heidi Klum findet für jeden Anlass die richtige Garderobe. Meistens seht ihr das Model in glamourösen Looks auf dem roten Teppich oder auf dem Set von GNTM, etwa mit schicken Overknees und frechem Kleid. In der Öffentlichkeit ist das Model natürlich immer von oben bis unten gestylt. Doch Heidi ist auch ein großer Fan von entspannten Alltagslooks, die sie gerne in ihrer Freizeit präsentiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die 5 schönsten Alltagslooks von Heidi Klum

Neben stilvollen und eleganten Auftritten ist Heidi auch gerne in entspannten Off-Duty-Looks unterwegs. Aber auch Casual Outfits tun dem Starfaktor des Models keinen Abbruch.

Look 1: Colour Blocking

Zu leuchtend roten Stiletto Boots - neben ihren geliebten Overknees ein weiterer Schuhtrend, den Heidi auch im Alltag rockt - trägt sie ein sportliches Stretch Dress in Lila und Gelb. Was für eine Knallerkombi! Perfekt für einen Stadtbummel und ein leckeres Fruchteis. Wir nehmen dann mal drei Kugeln: Erdbeer, Heidelbeere und Zitrone, bitte!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Look 2: All Blue im Double Denim Look

Heidi im angesagten Denim Outfit unterwegs mit Ehemann Tom Kaulitz. © picture alliance / Geisler-Fotopress

Beim Spaziergang mit Ehemann Tom Kaulitz setzt Heidi auf eine entspannten Freizeit-Kombo. Auch damit sieht das Model einfach hinreißend aus und bezaubert uns im trendigem Denim Style mit blauer Baggy Jeans. Und ein zweites Mal Double Denim - auf einem Insta-Schnappschuss in lässiger Jeansjacke zur Ripped Jeans im Partnerlook mit ihrem Liebsten. So sweet!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Welche Denim Styles gerade noch angesagt? Das sind die Jeans-Trends für 2023: lässige Oversize und Retro Denim Looks!

Look 3: Tierisch guter Einteiler in Schwarz und Gelb

Stylisch zieht Heidi durch die Straßen von L.A. © picture alliance / gotpap/STAR MAX/IPx | gotpap/STAR MAX/IPx

Wow, einfach nur cool. Heidi ist schwarz-gelbem Zebra-Print auf den Straßen von L.A. unterwegs und strahlt mit ihrem Outfit um die Wette. Und auch farbtechnisch ist sie mal wieder ein echter Gute-Laune-Kick!

Look 4: Sportlich im Basketball-Trikot

Spitzenleistung: Heidi stylt ein Sport-Trikot mühelos zum trendy Alltags-Look um. © picture alliance / gotpap/STAR MAX/IPx | gotpap/STAR MAX/IPx

Gewusst wie! Heid funktioniert einfach ein XXL-Trikot zum super lässigen Sporty Dress um und zeigt damit wie einfach ihr einen tollen Alltagslook zaubern könnt.

Look 5: Cozy im Winter

In der kalten Jahreszeit bleibt das Model modebewusst und kuschelt sich in einen winterlichen Off-Duty-Look. Mit rotem Strickschal und flauschigem Mantel ist Heidi optimal für die Jahreszeit gekleidet und beweist wie stylish sogar ihre gemütlichen Outfits sind. Auch Ehemann Tom präsentiert dazu ganz selbstbewusst einen lässig bunten Winterlook.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidis Looks zum Nachstylen:

Auch bei ihren Alltags-Looks beweist Heidi Gespür für Fashion und Trends. Und ihr könnt ihre coolen Model-Off-Duty-Looks ganz einfach nachmachen. Kombiniert dazu eure Lieblingsklamotten, die bequem sind und in denen ihr euch wohl fühlt. Egal ob Hose oder Rock zu Pulli, Top oder Hemd - damit schon seid ihr fast fertig. Ein entscheidendes Detail fehlt noch, um den Freizeitlook à la Heidi perfekt zu machen. Freizeit-Fashion braucht den Eyecatcher-Effekt: Das Model setzt dabei entweder auf ein It-Piece, Knallfarben wie Viva Magenta, wilde Muster oder XXL-Elemente. Also schnappt euch euer außergewöhnlichstes Accessoire oder Trend-Piece, etwa einen auffälligen Hut, einen Musterschal, bunte Schuhe oder ein verspielter Gürtel. Fertig ist der stylishe Alltags-Look, der euren entspannten Nachmittag im Café zum Modeereignis macht.