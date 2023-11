Modetrend im Herbst 2023: So werden gestreifte Strickpullover gestylt, um modern zu sein

Streifen schütteln diese Saison ihr Seemanns-Image ab und werden zum absoluten Trendmuster. Wie ein schicker Streifenpulli am besten kombiniert wird? Wie wäre es mit einer dieser sieben Varianten - von ausgefallen bis klassisch ist garantiert für jede:n der passende Style dabei.

Anzeige

Streifenpullover im Herbst/Winter 2023/24 - darauf kommt's an

Sie werden auch Bretonpullis genannt oder als maritimer Look bezeichnet: gestreifte Strickpullover. Klassisch ist die Farbkombination aus einer dunklen Farbe wie Dunkelbau oder Schwarz und einer hellen Farbe wie Beige, Creme oder Weiß. Egal, ob helle Streifen auf dunklem Pulli oder umgekehrt: Der gestreifte Strickpullover verleiht maritimes Flair - und passt deshalb perfekt zur Schiffermütze - und French Chic.

Denn es war keine andere als Coco Chanel, die den Streifenlook der französischen Fischer und Soldaten auf den Laufsteg holte und salonfähig machte und ihn für immer mit französischer Mode verband.

Besonders angesagt in dieser Saison ist der weite, gemütliche Oversize-Schnitt, aber auch der kurze Cropped-Style hat sich bei den Streifenpullis durchgesetzt. Egal welches Modell den Weg in euren Schrank findet, mit diesen Stylingtipps seid ihr immer auf der sicheren Seite.

Auch interessant: Das sind die Trend-Haarfarben im Herbst/Winter 2023/24. Hier erfahrt ihr außerdem, welche Frisurentrends diesen Herbst und Winter besonders angesagt sind. Habt ihr schon mal den neuen Augenbrauen-Trend Powder Brows ausprobiert? So gelingt euch der Look ganz leicht.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: So fusselt der Pulli nicht mehr - Fussel-Produkte im Test

#1 stylish und bequem

Kombiniert den klassischen Streifenpullover im angesagten Oversize-Style mit weiten Stoffhosen oder Jeans und kreiert damit einen stylishen und mega bequemen Alltagslook. Komplettiert wird der Look mit Ballerinas oder Loafern im angesagten Old-Money-Style. Ihr sucht noch einen Eyecatcher für das farblich abgestimmte Outfit? Ein roter Lippenstift zu eisblauem Lidschatten, wie ihn Selena Gomez gerade auf der Fashion Week 2023 in Paris getragen hat, passt perfekt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

#2 total entspannt

Ein weit geschnittener Streifenpullover zu Röcken und Kleidern in Mini-, Midi- oder Maxilänge wirkt total entspannt. Kombiniert den gestreiften Pulli im Oversized-Look mit einem engen Rock, so habe ihr einen schön ausbalancierten Look. Auch praktisch: Das geliebte Sommerkleid wird mit einem warmen Streifenpulli im Handumdrehen herbsttauglich! Strumpfhose, Stiefeletten oder Boots dazu - so seid ihr ready für einen coolen Auftritt an kalten Tagen.

Anzeige

Anzeige

#3 einfach bequem

Leggings sind momentan total angesagt und lassen sich mit einem Streifenpullover zu einem super lässigen und bequemen Outfit kombinieren. Mit der Wahl eurer Schuhe bestimmt ihr den Auftritt: Sneakers für einen entspannten Look, mit Stiefeletten wird der Auftritt elegant, mit Boots, Mütze und Schal seid ihr bereit für den Winter. Für den Kuschellook auf der Couch reichen ein Paar dicke Wollsocken.

#4 elegant und Business-tauglich

Für einen eleganten Look kombiniert ihr den gestreiften Herbstpullover mit einer leicht ausgestellten Hose und einem Blazer. Im Two-Tone-Look wirkt das Outfit besonders edel: ein heller Pullover mit dunklen Streifen, ausgestellte schwarze Leggings, dazu ein heller Blazer. Ankle Boots oder Stiefeletten mit kleinem Absatz machen das elegante Outfit komplett und sogar businesstauglich.

#5 ein bisschen rebellisch

Ihr sucht die passenden Pieces zu eurem Streifenpulli für einen coolen Look am Abend? Wie wäre es mit Leder oder Kunstleder? Die Kombination ist modisch, stilsicher und ein bisschen rebellisch - und euer Look wird mit einer Prise Rock'n'Roll gewürzt. Egal, ob Lederrock oder Lederhose, beides sieht super cool aus zum Streifenpullover.

#6 sportlich und preppy

Der College-Look ist auch im Herbst/ Winter 2023/24 ein angesagter Trend - was liegt da näher, als ein Streifenpullover im Preppy-Style? Streifenpullis mit Polokragen sind ein absolutes Must-have in dieser Saison! Wahlweise mit Knöpfen, Reißverschluss oder ohne alles: der Polokragen verleiht euch einen sportlichen und adretten Look.

Der gestreifte Strickpullover passt als Oversize-Modell zu ausgestellten Leggings oder im Kombination mit weißer Hemdbluse zum klassischen Faltenrock der Schuluniform.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#7 lässig und extrakurz

Der Cropped-Trend geht auch an den gestreiften Strickpullis nicht vorbei. Neben Tops und Jacken gibt es jetzt auch die kuscheligen Streifenpullover für Damen in der extrakurzen Version. Der kurze Pulli endet auf Taillenhöhe und sieht zur lässigen High-Waist-Jeans einfach mega aus. Elegant wird’s in der Two-Tone-Kombination mit einer High-Waist-Stoffhose.