Modetrends für den Herbst 2023: So stylt ihr die 9 schönsten Looks einfach nach

Vorbei ist die Zeit der leichten Sommerkleider, Tops und Flip-Flops - willkommen im Herbst! Kuschelige Pullover, warme Jacken und lange Hosen haben wieder Saison. Und das Schönste am Herbst: Die aktuellen Kollektionen warten schon mit einigen Must-haves auf euch! Angesagte Statement-Pullover als Garant für gute Laune, transparente Stoffe für Mutige, Leder-Looks nicht nur für Biker und All-Denim-Looks für eingefleischte Jeans-Fans.

Wir haben die Top 9 Modetrends für den Herbst 2023 für euch zusammen gestellt und zeigen, wie ihr sie nachstylen könnt.

Anzeige

Herbst-Modetrend #1: Bunte Statements

Bei diesen farbenfrohen Pullovern ist gute Laune garantiert! Bunte Farben, aufregende Prints und dicke Zopfmuster zieren die Strickpullover im Herbst 2023. Die bunten Pullis werden zum Fashion-Statement und in der dunklen Jahreszeit zum echten Hingucker. Wählt euren Lieblingspullover mit Rollkragen oder als Oversized Modell - in diesem Herbst ist alles angesagt. Besonders gut kommt der Statement-Pullover in Kombination mit einer schlichten Jeans oder neutralen Hose in Schwarz, Weiß oder Beige zur Geltung, oder auch zu einem Minirock oder Maxikleid. Wie ihr die richtige Rocklänge findet, erklären wir euch hier.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Modetrend im Herbst #2: Jacken im Cropped-Style

Mit Freude stürzen wir uns auf die Jacken im Cropped-Style! Kurz geschnittene Lederjacken, Bomberjacken, Daunenjacken und sogar Cropped Blazer bestimmen die Herbstmode 2023. Der kurze Schnitt betont die Taille und lässt sie schmaler wirken, der Oberkörper wird optisch gestreckt - nice! Wer es bauchfrei mag, trägt eine Low-Waist-Hose zur Cropped Jacke, aber auch eine Hose oder ein Rock mit High-Waist-Bund passen super. Dazu ein enges Shirt oder Top - fertig ist ein cooles Herbstoutfit!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Herbst-Modetrend #3: Oversized Trenchcoat

Der Trenchcoat ist ein echter Klassiker der Herbstgarderobe und wird jedes Jahr wieder zum It-Piece. In der Herbstmode 2023 bekommt der Trenchcoat ein stylisches Update und wird im Oversized Look zum absoluten Must-have. Oversized Trenchcoats können zu jedem Outfit kombiniert werden, der weite Schnitt in Überlänge und XXL-Ärmel machen ihn zum echten Hingucker. Mit einem Oversized Trenchcoat seht ihr direkt gut angezogen und doch mega cool aus. Ein Trenchcoat ist übrigens eine Anschaffung fürs Leben, es lohnt sich also, etwas mehr Geld für eine gute Qualität zu investieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Trend Herbstmode #4: Maxirock

Maxiröcke sind nicht neu, aber diese Modelle sorgen doch für eine Überraschung. Denn die eigentlich eher schlichten Maxiröcke in Schwarz, Grau, Beige oder Demin sind echte Kombinationswunder und lassen sich von lässig bis elegant stylen. Mit einem trendigen Statement-Pullover oder einer lässigen Jacke im Cropped Style, seid ihr auch an kühlen und regnerischen Herbsttagen perfekt gekleidet, Sneaker, Stiefel, Halbschuhe und sogar Cowboy-Boots komplettieren euer Outfit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Herbst-Modetrend #5: Strick mit Streifen

Streifen sind schon fast ein Evergreen in der Modewelt, denn sie gehören eigentlich immer zu den Fashiontrends. So auch in diesem Herbst, wo ihr euch auf gestreifte Strick-Trends freuen könnt: Strickpullover, Strickjacken und Strickkleider im Streifen-Look sind angesagt. Schwarz, Weiß und Beige sind die dominierenden Farben, durch die die Streifenmode klassisch und edel wirkt. Kombiniert einen gestreiften Pullover oder eine gestreifte Jacke ganz einfach zur hellen oder dunkeln Jeans, schon habt ihr ein klassisches, zeitloses Outfit. Ein gestreiftes Strickkleid sieht mega elegant zu hohen Stiefeln oder Ankle Boots aus, oder auch ganz lässig mit weißen Sneakern. Wir begeben uns auf Streif(en)jagd!

Zu diesem Look passt übrigens auch der Mützentrend für den Herbst 2023: die Schiffermütze feiert ein Comeback!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Modetrend im Herbst #6: Power Dressing

In jeder und jedem von uns steckt Stärke, Power und Macht. Das bringen wir auch mit unserer Kleidung zum Ausdruck, in der wir Selbstvertrauen ausstrahlen. Der Modetrend Power Dressing setzt auf Business-Kleidung, die auch abseits des Büros im Alltag oder zu besonderen Anlässen getragen wird. Oversized-Blazer mit Schulterpolstern, elegante Blusen, Hosenanzüge und hochgeschlitzte Röcke mit Nadelstreifen bestimmen die Herbstmode 2023.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Herbst 2023 Modetrend #7: Jeans

Denim ist immer im Trend! Abwechslung gibt es trotzdem, beispielsweise in der Passform der Hosen. So solltet ihr die Skinny Jeans in diesem Herbst lieber im Schrank lassen und zur Loose fit oder wide Leg Jeans greifen, auch Cargo, Baggy oder Dad Jeans sind jetzt besonders angesagt. All-Over-Denim bietet euch ein Jeans-Overall oder ein Jeanskleid, oder auch die Kombination aus Jeansjacke und Jeansrock. Mit Denim macht ihr im Herbst 2023 alles richtig - und ihr seid auch im Frühjahr/Sommer 2024 noch richtig damit angezogen - das beweisen die Trends der Kopenhagen Fashion Week.

Im Clip: Welche Jeans passt zu dir?

Herbst/Winter Trends #8: Leder

Kunstleder- oder Leder-Looks sind bei den Fashiontrends im Herbst nicht Neues, doch in dieser Saison liegt ein Hauch von Rock’n’Roll in der Luft. Lange Röcke, schwarze Mäntel und Biker Boots bestimmen den Trend, und am besten alles auf einmal. Der All-Over-Look in Leder kombiniert den Ledermantel mit Lederrock und Boots, und vermittelt einen eleganten Dark Glam. Einzelne Key-Pieces aus Leder tun es aber auch, so verleiht ein Ledermantel eurem Herbstoutfit einen edgy und lässigen Touch - definitiv einer der Top-Manteltrends 2023!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Herbst-Modetrend #9: Transparente Styles

See-Through heißt der Herbst-Modetrend 2023, der in Form von transparenten Stoffen echten Durchblick verschafft. Spitze, Netzstoff, Tüll oder Chiffon werden in Blusen, Oberteilen, Kleidern oder Röcken verarbeitet und erlauben einen Blick auf das, was ihr darunter tragt. Das kann ein enges Top oder Bodycon-Kleid sein, oder auch BH, Slip und Biker-Shorts - ihr entscheidet, was ihr zeigen möchtet. Mit einem Blazer oder einer schlichten, geschlossenen Strickjacke macht ihr den transparenten Trend ganz easy alltagstauglich.