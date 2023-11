Modetrends im Herbst & Winter 2023/24: Fashion-Influencer tragen diese 8 lässigen Looks!

Schon jetzt sieht man überall auf den Straßen coole Herbsttrends. Doch welche Looks tragen eigentlich die Mode-Influencer? Wir haben mal genauer hingeschaut und sehen viele kuschelige, dabei auch auffällige Herbst-Outfits. Wir haben die besten Streetstyles der Fashionistas gesammelt, ganz easy für euch zum Nachstylen.

Hose, Schuhe, Blusen: Diese 8 Fashion-Pieces für Herbst und Winter lieben die Mode-Influencer!

Der Herbst ist doch schneller mit voller Kraft da, als gedacht: Gefühlt von jetzt auf gleich ist es kalt, regnerisch und frostig. Nach dem langen Sommer und dem goldenen Oktober in diesem Jahr sitzen wir gedanklich immer noch im Sommerkleid an der Strandpromenade und schlürfen einen Spritz.

Wir wollen keine Spaßverderber sein, aber jetzt ist es wirklich höchste Zeit, Jeans und Boots herauszuholen! Um euch den Übergang etwas leichter machen, haben wir die wichtigsten Schuh-, Farb- und Modetrends für diese Saison zusammengestellt. Also macht euch noch schnell einen Pumpkin Spice Latte und lasst euch von unserer Outfit-Auswahl inspirieren!

#1 Wide-Leg-Hosen wie Valeria Lipovetsky

Dieser Trend ist ein Jahres-Allrounder! Die Wide-Leg-Hose ist bequem, sitzt perfekt und passt zu jedem Look. Die Hose bekommt ihr in allen angesagten Herbstfarben und Materialien - ob als Stoffhose oder Jeans - und sie sieht top am Abend, im Office oder zu einem Lunch aus. Ihr findet sie in den Stores etwa bei Anine Bing, Zara oder 7forallmankind.

#2 Kurze Übergangsjacken à la Emelie Lindmark

Diesen Trend siehst du schon überall in den sozialen Medien. Die Übergangsjacken im Crop-Style gibt es bereits in zahlreichen Läden in allen möglichen Farben und Ausführungen. Die Crop-Jacken sitzen bei jeder Figur und schmeicheln der Taille. Die angesagten Übergangsmodelle gibt es diesen Herbst von Massimo Dutti, Stella McCartney und Cos.

#3 Maxi-Röcke im Bloggerstyle

Für Röcke ist es nie zu kalt - der Trick: einfach eine Strumpfhose darunter anziehen. Lange Röcke machen sogar eine simple weiße Bluse zu einem Hingucker. Maxi-Röcke in hochwertigen Materialien und ein toller Schnitt bringen alle Körperformen zur Geltung. Sie verleihen jedem Look Eleganz und sind dabei zeitlos. Besonders coole Exemplare haben wir bei Juvia, NAKD und Zara entdeckt.

#4 Teddyjacken - so kombinieren sie Youtube-Stars

Grad niemand zum Kuscheln in der Nähe? Kein Problem, wir schlüpfen einfach in unsere neue Teddyjacke. Besonders an kälteren Herbsttagen sind die flauschigen Fellteile ein Must-have im Kleiderschrank - natürlich unbedingt aus Faux Fur. Wenn ihr euch übrigens bei der Farbe für Klassiker wie Creme, Beige oder Dunkelbraun entscheidet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr nicht nur eine Saison Spaß an eurem Kuschelbären habt. Die hübschesten Teddy Jackets haben wir bei H&M, NAKD und Luisa Cerano gesichtet.

#5 Bunte Steppjacken wie Aimee Song

Sie sitzen locker und bequem, passen zu jedem Herbstlook und schützen uns zuverlässig vor eisigen Windböen. Die klassischen Steppjacken sind endlich wieder zurück. In goldenen Herbstfarben von Senfgelb bis Rostbraun sind sie echte Eyecatcher und passen besonders gut zu geraden Schnitten. Alle, die Quiet Luxury lieben und dem klassischen Old-Money-Look etwas Farbe einhauchen möchten, werden bei Marc O'Polo, Zara und Burberry fündig.

Im Clip: Deshalb ist Quiet Luxury jetzt Trend!

#6 Voluminöse Blusen inszenieren - Influencerin Xenia Adonts zeigt, wie der Style gelingt!

Die neuen voluminösen Blumen mit Puffärmeln oder weiten Krägen sind ein absoluter Favorit der diesjährigen Herbstmode. In bunt, mit Muster oder asymmetrisch geschnitten - probiert verschiedene Styles aus. Hauptsache, ihr entscheidet euch für ein Oversize-Modell. Denn bei Blusen gilt: je weiter und fließender, desto besser. Wer es schicker möchte, trägt die XL-Bluse einfach hochgeschlossen. Eine tolle Auswahl haben Marken wie & Other Stories, Zadig & Voltaire sowie Max Mara in ihren Herbstkollektionen.

#7 One-Shoulder-Tops - so rockt ihr den Look von Camila Coelho

Dieser Trend startet gerade erst durch, One-Shoulder-Oberteile werden uns bis in den Sommer 2024 begleiten. Der asymmetrische Modetrend ist zwar sexy, aber nicht zu auffällig, kann also auch im Office angezogen werden. Egal, ob mit langem oder kurzem Arm, jeder Geschmack kommt da auf seine Kosten. Wer leicht friert, hat im Büro oder in der Handtasche ein lässiges Strickteil deponiert. Ihr findet den Trend unter anderem auch bei NAKD, Asos, Calvin Klein oder Claudie Pierlot

#8 Mary-Jane-Schuhe elegant stylen wie Milena Karl

Bestimmt habt ihr sie auch schon entdeckt: Mary Janes sind auf Instagram & Co. gerade überall zu sehen. Aber ihr seid euch noch nicht ganz sicher bei diesem Modetrend? Die umstrittenen Schuhe mit der Ristspange werden unter anderem von Stilikonen wie Alexa Chung, Hailey Bieber oder Influencerin Milena Karl getragen. Sie peppen jedes schlichte Outfit auf und sind ein absolutes Statement-Piece. Es gibt sie mit Plateau-Absatz, in Samt und weiteren einzigartigen Ausführungen - nicht zu vergessen, dass sie auch wahnsinnig bequem sind. Ihr findet bestimmt auch ein passendes Modell für euch bei Vagabond, Dr. Martens oder Buffalo. Also traut euch ruhig mal ran!

