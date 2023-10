Modetrends 2023: Prinzessin Kate setzt im Herbst ein königliches Statement in drei Saison-Highlights

Prinzessin Kate kombiniert gekonnt drei der angesagtesten Modetrends für den Herbst 2023 bei ihrem Besuch an der Nottingham Trent University: luxuriöse Strick-Styles, Old Money Look und monochromatische Outfits!

Prinzessin Kate trägt gleich drei aktuelle Trends für die kalte Jahreszeit auf einmal

Bei diesem Auftritt trug die dreifache Mutter einen cremefarbenen Strickzweiteiler von Sézane, eine der Lieblingsmarken der Prinzessin. Elegante Strickmode ist aus Herbst 2023 gar nicht wegzudenken. Statt wilder Farbkombinationen setzt Kate auf einen zweiten Trend: monochromatische Looks. Das cremefarbene Set besteht aus einem Top mit Statement-Knopfreihen an den Ärmeln und einem dreiviertellangen Rock, eine Rocklänge, die ein echtes Must-have für den Old Money Style ist.

Zum Outfit kombinierte die Prinzessin von Wales camelfarbene Pumps und große elegante Perlenohrringe sowie eine beige Mini Holly Bag von Tusting. Das Make-up hielt sie dezent. Das lange braune Haar frisierte Kate zum lockeren Mittelscheitel.

Im Clip: Ist Kates Look von Meghan Markle inspiriert?

Mit dem eleganten Ton-in-Ton-Ensemble sorgte Prinzessin Kate für einen echten Hingucker, zuletzt war sie zu öffentlichen Auftritten immer in Hosenanzügen erschienen, wie zuletzt in einem Nadelstreifen-Ensemble in Cardiff. Beides - die smarten Hosenanzüge wie auch die cremefarbene Strickkombi - soll sie laut Royal-Beobachter:innen von Herzogin Meghan abgeschaut haben. Meghan war gerade in ihrer Anfangsphase als Royal bekannt dafür, sich in naturfarbenen Monochrom-Looks zu zeigen und elegante Hosenanzüge zu tragen - die sich bis dato noch nicht im Kleiderschrank von Prinzessin Kate tummelten.

Am Tag vor Kates Solo-Besuch an der Universität trat sie zusammen mit Ehemann Prinz William in Birmingham auf, wo das Paar ein Forum zur psychischen Gesundheit Jugendlicher von BBC Radio 1 besuchte. Bei der Veranstaltung kamen laut der britischen Tageszeitung 100 Jugendliche zusammen und sprachen ganz offen über ihren Umgang mit Emotionen. Das royale Paar diskutierte mit Alex George (32) - ehemaliger "Love Island"-Kandidat, Arzt und britischer Botschafter für psychische Gesundheit bei Jugendlichen - über die Herausforderungen der jungen Generation.