Mugler x H&M - alles zur neuen Designer-Kollektion, die ab Mai 2023 kommt 

Die Modekette H&M ist bekannt dafür, Kooperationen mit angesagten Luxuslabels und Design-Ikonen einzugehen. Jetzt haben sie das nächste Modehighlight angekündigt: Ab dem 11. Mai gibt es eine neue Kollektion in Zusammenarbeit mit der Modemarke Mugler. Wir zeigen euch die exklusiven Fashion-Pieces, die ihr diesen Frühjahr nicht verpassen dürft

Das ist die neue Kollektion

Das H&M ein Händchen für gute Kooperationen mit großen Modenamen hat, wissen wir ja bereits. Die letzte Zusammenarbeit der Modemarke mit der Fashion-Icon Iris Apfel war in Sekunden ausverkauft. Auch die neue Kooperation wird sicherlich kein Ladenhüter, denn H&M tut sich mit keiner geringeren Brand als "Mugler" zusammen. Dessen Gründer Manfred Thierry Mugler verstarb im Januar 2022 - aber sein Modeimperium lebt weiter.

In Form eines Musikvideos kündigten die Brands die exklusive Kollektion an. Zum Song "Music Sounds Better With You" präsentierten Model Imaan Hammam, Mariacarla Boscono und Jerry Hall die neuesten Pieces, die es ab dem 11. Mai zu kaufen gibt.

So zeichnet sich die Kollektion aus

Extravagante Kontraste und körperbetonte Silhouetten - diese Looks zeichnen die Pieces von Mugler immer wieder aus. Und auch bei der Kollektion mit H&M können sich Fashionfans auf gewagte Styles freuen. Ein körperbetontes Oberteil mit transparenten Cut-Outs oder eine Jeans mit schwarzen Applikationen sind nur ein paar Teile aus der begehrten Kollektion. Uns erwartet ein Mix aus atemberaubenden neuen Pieces und klassischen Mugler-Looks, unter denen auch ein paar Remakes aus den Archiven dabei sind.

Ein kleiner Tipp: schnelles Shopping lohnt sich. Denn wenn wir etwas von den vergangenen Kollektionen gelernt haben, dann ja wohl, dass die Fashion-Teile sehr schnell vergriffen waren. Aber auch wenn ihr keines der Pieces ergattert, oder euch nicht wohl damit fühlt, unüberlegte, schnelle Entscheidungen zu treffen - ein bisschen Mugler könnt ihr immer noch mit seinen ikonischen Parfums wie Angel oder Alien tragen.

