Nadelstreifen neu interpretiert: Rebecca Mir macht bei GNTM 2024 den Klassiker zum Wow-Look

Das Topmodel gehört zu den erfolgreichsten GNTM-Kandidat:innen und begeistert nicht nur mit Charme und Schönheit, sondern auch mit ihren coolen Looks. Wie sie den klassischen Nadelstreifenanzug zu einem echten Hingucker umgestaltet.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel"

Topmodel Rebecca Mir als Gastjurorin bei GNTM 2024

Rebecca Mir weiß, wie sie ihre Beine in Szene setzt - schließlich ist sie selbst ein Topmodel. Die Finalistin von "Germany's Next Topmodel" 2011 ist ein erfolgreiches Model und eine beliebte Moderatorin bei taff. Zu GNTM kommt sie immer wieder gerne zurück und unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin. Auch in Folge 14 von GNTM 2024 gibt es ein Wiedersehen mit Rebecca Mir: Beim Test-Shooting für eine große Swimwear-Marke gilt es nicht nur den Kunden, sondern auch Rebecca zu überzeugen, die bei der begehrten Kampagne dabei sein wird. Und während die Kandidat:innen in bunter Bademode posieren, zeigt die Gastjurorin im schwarzen Nadelstreifen-Outfit ihre langen Beine.

So trägt man Nadelstreifen sexy und professionell

Wer bei Nadelstreifen an einen klassischen und eher langweiligen Look denkt, liegt voll daneben. Denn die Interpretation des klassischen Nadelstreifen-Anzugs von Rebecca Mir ist gewagt und sexy. Ein wirklich atemberaubender Auftritt.

Die Hose entpuppt sich erst auf den zweiten Blick als Strumpfhose, die Rebecca Mir mit schwarzen Micropants zum angesagten No-Pants-Look kombiniert. Wow, was für einen Kombi! Die relativ blickdichte schwarze Strumpfhose mit feinen Streifen passt perfekt zum lang geschnittenen Blazer und setzt Rebeccas lange Beine wunderbar in Szene. Über den Tights trägt sie einen schwarzen High-Waist-Slip, spitze Pumps mit Stiletto-Absatz vollenden den Look.

Auch obenrum verleiht Rebecca Mir dem klassischen Look einen sexy Touch, indem sie eine besonders kurze Variante der Hemdbluse trägt. Diese besitzt die typischen Elemente des Herren-Oberhemds wie den klassischen Kragen, lange Ärmel mit Manschette und Knopfleiste, doch der Cropped-Style ist extrem feminin und gibt den Blick frei auf das definierte Sixpack von Rebecca Mir. Der Oversized-Blazer vermittelt eine starke und selbstbewusste Ausstrahlung.

Mit ihrer Interpretation der Nadelstreifen beweist das Topmodel wieder einmal ihr untrügliches Fashion-Gespür. Sie schafft es, dem klassischen Modestil in Verbindung mit dem No-Pants-Look und einem lässigen Blazer einen femininen und extravaganten Touch zu verleihen.