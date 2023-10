Nagellacktrends 2023: Das sind die heißesten Herbst-Looks - von Metallic bis Stiletto-Nägel

Von schlichter Eleganz bis zu bunten Designs, die Trends im Herbst 2023 sind vielseitig. Wir zeigen euch sieben unterschiedliche Nagel-Designs, die euch den Vibe der Saison auf die Hände zaubern. Neben klassischem Rot und Updates beliebter Nail-Styles aus dem letzten Jahr erwarten euch mit den Teddy Nails auch ganz neue Farbfavoriten.

Anzeige

#1 Experimental French Nails

Diesen Herbst zeigen sich French Nails mal anders. Jetzt erleben wir den Klassiker in kreativen Varianten. Von Farbexperimenten bis zu unkonventionellen Mustern sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bunte Details und ausgefallene Verzierungen gehören dieses Jahr zum Nagel-Klassiker. Wenn ihr French Nails jedoch weiterhin gerne schlicht tragt, sind kleine Highlights genau das Richtige für euch.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

#2 Metallic-Nägel

Entdeckt den funkelnden Trend der Saison: Metallic-Nägel. Dieses schimmernde Nageldesign verleiht euren Nägeln den Wow-Effekt. Eher schlichte Maniküren in Silber- oder Goldtönen sind genauso angesagt wie schimmernde Nagel-Accessoires oder ein metallisches Finish. Für welche Variante ihr euch auch entscheidet, der coole, futuristische Look ist euch sicher.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#3 Lange Stiletto-Nägel

Stiletto-Nägel sind in dieser Saison der Nageltrend auf den Laufstegen der Fashion Weeks. Sie sind stilvoll, lang und faszinierend zugleich. Das unverkennbare Nageldesign mit markant spitz zulaufender Form verleiht euren Händen Drama und Präsenz. Übrigens auch eine der Lieblingsformen von Nail-Queen J.Lo.

In dieser Saison werden Stiletto-Nägel sowohl einfarbig als auch mit Steinchen und Mustern verziert getragen.

Aber Achtung: Aufgrund der Länge und Form neigen Stiletto-Nägel gerne dazu, schnell abzubrechen. Deswegen empfehlen wir euch, Stabilisierungs-Tips zu verwenden. Für alle, die viel mit den Händen arbeiten ist daher eher der nächste Trend etwas.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Im Clip: Maniküretipps vom Profi

#4 Kurze Nude-Nägel

Wer es kurz, schlicht und zurückhaltend mag, liegt dieses Jahr voll im Trend. Kurze Nägel in sanften Nude-Tönen sind nicht nur praktisch, sondern auch schick und lassen sich zu wirklich allem kombinieren. Dezentes Beige oder zartes Rosé sind ein absolutes Muss für eure Nude-Nails. Je nach Hautton kann man hier dunklere oder hellere Nuancen wählen oder gleich den nächsten Trend aufpinseln. Der Look wird am liebsten in Kombination mit runden Nagelformen getragen. Wem der Look zu schlicht ist, darf ihn mit dezenten Steinen oder Nageltattoos aufwerten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

#5 Trendfarbe Teddybraun

Braune Nägel aka Teddy Nails sind nicht nur zurückhaltend und elegant, sondern passen auch zu fast jedem Outfit. Die Farbpalette ist breit gefächert, egal ob euch der Sinn nach einem zarten Karamellton oder einem dunklen Schokoladenbraun steht. Durch die Natürlichkeit der Brauntöne verleiht ihr eurem Look eine warme Note und könnt spielerisch verschiedene Stilrichtungen ausprobieren. Einzelne Nägel dezent zu verzieren, kann den Look leichter wirken lassen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#6 Schwarz

Schwarze Nägel sind in den letzten Jahren zu einem wahren Klassiker in den Herbst- und Wintermonaten geworden und auch im Herbst 2023 nicht wegzudenken. Ob in Kombination mit minimalistischem Design, metallischen Akzenten oder als Hintergrund für kreative Nageldesigns – die Möglichkeiten, die innere Wednesday Addams auszuleben sind grenzenlos.

Außerdem trägt man schwarze Nägel dieses Jahr in allen Längen. Auf kurzen Nägeln wirkt Schwarz schick und in einer extravaganten Form fallen die Nägel positiv auf. Von glänzend bis matt, von schlicht bis extravagant, schwarze Nägel lassen sich dieses Jahr so stylen, wie ihr es am liebsten tragt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#7 Rot in all seinen Nuancen

Rote Nägel sind klassisch, zeitlos und verführerisch zugleich. Auf den Fashion Weeks zeigten sie sich dieses Jahr in allen erdenklichen Nuancen. Rot ist so vielfältig wie fast keine andere Farbe: egal ob Feuer- oder Weinrot, Burgunder oder Himbeere, durch die große Auswahl an Rottönen könnt ihr euren Look nach euren Vorstellungen gestalten. Wer es ausgefallen mag, kann auf unterschiedlichen Nägeln auch verschiedene Rottöne tragen. Besonders cool: Wenn der rote Lippenstift farblich auf die Maniküre abgestimmt ist.