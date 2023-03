Sofort gute Laune gibt's mit dem kobaltblauen Nagellacktrend, der im Sommer und Frühling 2023 spätestens unsere Nägel zieren wird. Warum blaue Nägel der perfekte Alltagsbegleiter sind und wie sie am besten kombiniert werden, das gibt's jetzt.

Trendfarbe Blau

Im Winter greifen wir meistens zu klassisch-eleganten Nagellackfarben: Schwarz, Gold, Silber und wenn es mal bunter sein soll Rot. Doch gerade zum Ende der kalten Jahreszeit, sobald wir uns schon nach den ersten warmen Frühlingstagen sehnen, kann die Maniküre doch ein bisschen auffallender sein. Für ein wenig Abwechslung sorgt die Trendfarbe Blau auf den Fingernägeln. Die Grundfarbe schmeichelt nämlich jedem Hautton und setzt ein optisches Statement. Aber nicht nur Nails in True Blue, sondern auch Maniküren in unterschiedlichen Variationen der Farbe, sieht man auf Social Media momentan immer häufiger.

Letztes Jahr waren es die Ibiza Nails, in die wir uns im Sommer 2022 verliebt haben. Jetzt sind intensive, dunkle Nuancen, die auffallen. Besonders populär ist beispielsweise Kobaltblau. Auch Stars sind Fans des Nageltrends. Musikerin und Schauspielerin Jennifer Lopez trug beispielsweise einen blauen Nagellack mit Metallicfinish auf ihren Fingernägeln und Schauspielerin Idina Menzel hat sich für eine unkonventionelle Maniküre in Denim-Blau entschieden (den passenden Lidschattrend dazu? Hier geht's zu den Denim Eyes).

Maniküretipps vom Profi:

Blue Nails: So schön sieht der Maniküre-Trend aus

Noch Nailspiration für den anstehenden Besuch im Studio nötig? Wir haben für euch die schönsten Designs in Blau zusammengestellt, mit denen ihr garantiert im Trend liegt!

Der Klassiker: True Blue

Externer Inhalt

True Blue ist eine Farbe, die man das ganze Jahr auf den Fingernägeln tragen kann. Sie wirkt elegant, aber nicht zu aufdringlich und kann gut statt klassischer Alltagsfarben wie Schwarz, Grau oder Braun getragen werden. Ein Nagellack in True Blue, wie oben zu sehen, lässt sich übrigens super mit Goldschmuck kombinieren.

Blaue Nails mit Muster

Jeder von uns kennt es – manchmal möchte man eine etwas ausgefallenere Maniküre haben. Glücklicherweise macht sich die Trendfarbe Blau auch in gemusterten Naildesigns gut. Wie wäre es beispielsweise mit Fingernägeln im Evil-Eye-Look? Jeder kennt die blauen Halsketten aus dem Urlaub, die gegen den "Bösen Blick" schützen sollen. Als Maniküre macht das Design jener Schutzamuletts aber auch eine gute Figur.

Ein blaues Retromuster wie hier ist genau das richtige Naildesign, um den anstehenden Frühling in Empfang zu nehmen. Für eine Maniküre wie diese empfiehlt sich für Ungeübte auf jeden Fall der Besuch im Nagelstudio. Für einen solchen Look ist nämlich nicht nur ein spezieller Detailpinsel nötig, sondern auch eine ruhige Hand.

Externer Inhalt

Die Trendfarbe Kobaltblau

Ein Blautton hat es uns besonders angetan – die hypnotisierende Nuance Kobaltblau hat ihren ganz eigenen Charme. Die kobaltblaue Farbe entsteht ganz natürlich während der Herstellung von Glas, Porzellan oder Fließen, sobald Kobaltsalze beigemischt werden.

Kobaltblau glänzt und schmeichelt wahrhaft jedem Hauttyp: Wer probiert die Nagellackfarbe diesen Sommer aus? © SKashkin

Kobaltblau und Weiß sind eine unschlagbare Sommer-Kombination sind. Das Beste an ihrem Look – wir können dieses Design ganz einfach auch Zuhause nachmachen. Für solche Designs ist aber ein spezieller Detailpinsel ein Muss! Nur mit diesem Tool kann man so feine Linien ziehen. Zwei Finger der Wahl werden nicht vollständig in einem schönen Muster lackiert, sondern nur teilweise. Dieser Negative Space macht das Design der Influencerin aus.

Wie wäre ein florales Nageldesign? Dafür die Nägel zuerst gleichmäßig mit einem kobaltblauen Lack bestreichen, antrocknen lassen und danach Blütenumrisse mit einem Detailpinsel und weißem Lack aufmalen. Das Design zum Abschluss der Maniküre für mehr Haltbarkeit noch mit einem Top Coat bestreichen.

Externer Inhalt

Metallic Blau wie J.Lo

Externer Inhalt

Am auffälligsten sind Blue Nails wohl mit Metallic Finish. Und wer könnte das besser tragen als die 90er-R'n'B-Diva Jennifer Lopez. Celebrity Nail Artist Tom Bachik ist der kreative Kopf hinter der wunderschönen Maniküre von J.Lo, für die er den Farbton "Cobalt Blue" der K-Beauty-Brand Mithmillo nutzte.