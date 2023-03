Wer breite Nägel oder solche hat, die schlecht wachsen, kann mit einer bestimmten Maniküre bzw. speziellem Nagellack optisch für lange Nägel sorgen. Welche Nagellack-Farben sich dafür eignen, lange Fingernägel zu zaubern, was zum Nageltrend 2022/23 gehört und wie Nageldesign im Frühling noch cooler aussieht, verraten wir euch hier! Eins schon mal vorab zum Nagellack-Trend 2022/23: Es wird bunt!

Nageltrends 2022/23: So könnt ihr eure Nägel optisch verlängern

Gerade diejenigen, die sehr breite Fingernägel haben oder die, bei denen die Nägel ständig abbrechen, bevor sie wachsen, wünschen sich oft, ihre Nägel wenigsten optisch länger zu machen. Das Gute daran: Das geht! Man muss dabei nur auf ein paar Tricks zurückgreifen. Die wichtigsten 3 findet ihr hier:

Wer keine Lust hat, die ganzen Nägel zu lackieren, sollte die Mini-Maniküre ausprobieren (lest weiter, wie ihr Maniküre selber machen könnt). Kleine Nageldesigns mit großem Style!

Satte Farben wählen : Damit der Nagel optisch länger wirkt, sollte er strahlen bzw. auffallen – und zwar in satten, knalligen, dunkleren, kräftigen Farben. Transparente Lacke oder ganz helle : Damit der Nagel optisch länger wirkt, sollte er strahlen bzw. auffallen – und zwar in satten, knalligen, dunkleren, kräftigen Farben. Transparente Lacke oder ganz helle Rosé-Töne sind hier nicht die beste Wahl. Welche Farben im Jahr 2022 dabei absolut Trend sind, lest ihr weiter unten.

Auf Contouring setzen: Der beste Trick, um Nägel länger wirken zu lassen, lautet "Contouring". Mit der bekannten Make-up-Technik lassen sich auch die Nägel optisch modellieren. Um die Fingernägel durch Contouring optisch schmaler und länger werden zu lassen, tragt ihr zuerst einen Basecoat auf die Nägel auf. Danach folgt die eigentliche Nagellack-Farbe, die – und das ist wichtig – nicht bis zum Rand auf den Nagel gemalt wird, sondern so, dass an den Seiten je ein bis zwei Millimeter freigelassen werden. Ihr könnt zwischen Basecoat und Farbe natürlich auch noch eine weitere Farbe auftragen. Wichtig ist nur, dass diese deutlich heller ist als die Hauptfarbe, damit man die Ränder am Schluss gut erkennen kann.

Längsstreifen lackieren: Etwas aufwendiger und eher für ruhige Hände geeignet ist der Trick, ein Etwas aufwendiger und eher für ruhige Hände geeignet ist der Trick, ein Nageldesign in Längsstreifen zu kreieren. Das sorgt optisch für enorme Streckung. Für welche Farben ihr euch dabei entscheidet, ist euch überlassen. Sie sollten sich nur unbedingt voneinander abheben, damit die Streifen deutlich erkennbar sind.

Ihr wollt eure Fingernägel optisch verlängern oder auch kürzer wirken lassen? Dann solltet ihr unsere Hacks kennenlernen. © MASKOT

Nageltrends 2022/23: Diese Farben lassen die Nägel länger wirken

Wer im Jahr 2022/23 seine Nägel zum Hingucker machen möchte, wählt knallige, satte Farben. Der Vorteil ist, dass sie sich auch super eignen, um mehr Länge zu kreieren. Dabei müssen nicht immer nur die klassischen Rottöne aufgetragen werden. Auch Farben wie zum Beispiel Marineblau, Bordeauxrot, Schwarz, Smaragdgrün, Mocca- und Kaffee-Töne oder die Pantone-Farbe des Jahres 2022 Very Peri sind eine Top-Wahl! Und wer hätte es gedacht: Obwohl Weiß und Nude zu den hellen Farben zählen, eignen sie sich in der deckenden Variante hervorragend, um kurze Fingernägel optisch länger wirken zu lassen. Hauptsache, ihr denkt beim Auftragen ans Contouring und Längsstreifen. Was ihr aber noch machen könnt, um von breiten, kurzen Fingernägel abzulenken, ist, die Nägel in Regenbogenfarben bzw. Spektralfarben zu lackieren. Das bedeutete nichts weiter, als dass jeder Nagel eine andere Farbe erhält. Haltet euch hier an einen harmonischen Farbverlauf – z.B. von Rot über Orange bis hin zu Gelb, Grün über Blau und Violett – oder an schöne Pastellfarben, die gut aufeinander abgestimmt sind. Die Länge der Nägel tritt so in den Hintergrund.

Klassische Maniküre in einem satten Rotton – welche Farben in eurer Nail Polish diesen Sommer nicht fehlen dürfen, lest ihr hier. © Galina Kiseleva

Welche Nagelform lässt Nägel länger wirken?

Wer optisch schmalere Nägel haben möchte, sollte sich an eine ovale Nagelform halten. Gerade bei breiten Fingernägeln hilft sie, optisch für mehr Länge zu sorgen. Wer etwas mehr Nagel überstehen hat, kann sich die Fingernägel auch spitz-oval feilen (die Nagelform wird "Almond", also Mandel, genannt). Das streckt den Nagel optisch.

Nagelhaut zurückschieben: Ein weiterer Trick, um die Fingernägel länger wirken zu lassen, ist, die Nagelhaut zurückzuschieben und zu kürzen. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, lasst das am besten im Nagelstudio machen. Wichtig ist dabei, sehr schonend zu arbeiten. Die Finger sollten erst in einem Wasserbad gebadet werden, um die Haut aufzuweichen. Mit einem Nagelschieber wird im Anschluss vorsichtig die Nagelhaut zurückgeschoben und bei Bedarf mit einer speziellen Nagelzange gekürzt.

Sommerlich frisch mit einer schönen Maniküre! Im Beauty-Artikel verraten wir euch die Tipps und Hacks für jede Nagelform. © AbElena

Mit diesen Nageldesigns werden eure Nägel verkürzt

Alles, was den Nagel optisch breiter macht, eignet sich leider nicht, wenn man längere Nägel haben möchte. Dazu zählen Nageltrends wie French-Maniküre, Querstreifen oder etwa ein aufwendiges Nageldesign mit filigranem Muster.