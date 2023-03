Nageltrends im Frühjahr 2023: Nail Art mit glitzernden Strasssteinen & Co.

Egal ob ihr eure Nägel lieber kurz und natürlich haltet oder euch dramatisch lange Nails wünscht, beides geht mit dem Trend. Wir haben uns den Nail Art Trend rund um die funkelnden Steinchen angeschaut und die Top Trend-Looks mit Glitter, Rhinestones, Perlen und Embellishments gesammelt.

Nails News: Neue Produkte sorgen für neue Trends

Expert:innen und Nail Artists kündigen an: Neue Produkte machen neue Techniken möglich und damit auch neue Looks. Moderne Gellack-Formeln machen die jetzt so angesagten 3D-Effekte erst umsetzbar. Nägel mit Textur geben 2023 nämlich den Trend-Ton an.

Der ganze Hype entstand, als die neue Technologie auf dem Markt landete, die Nägel mit verschiedenen Dimensionen, Ebenen und Strukturen möglich machte. Darunter fallen auch Nageldesigns mit Steinchen, Perlen, Pailletten und Embellishments. Von Strasssteinen bis hin zu Nagelpiercings - geschmackvolle Klunker sind in. Auf den Nägeln ist 2023 einiges los. Was allerdings nicht bedeutet, dass alle Nageldesigns kitschig oder kindisch wirken könnten. Wir zeigen euch, wie ihr den Rhinestone Nail Trend tragen könnt.

Juwelenbesetzte Fingernägel kann jede:r von euch tragen! Inspirationen für euren Look findet ihr hier. © Kseniia Barlit

Trendlooks mit Glitter, Strass & Co

Bevor wir unsere glitzernde funkelnde Nail Party starten können, müssen wir kurz aufräumen und zwar mit einem alten Missverständnis. Strasssteine auf den Nägel sehen nämlich weder billig noch kindisch aus. Von klassischen Mini-Maniküren bis hin zu ausgefallenen Designs kann man mit Strasssteinen viele verschiedene Looks zaubern.

Diamonds are a Nails best Friend

Nail Stylisten sagen voraus, dass im nächsten Jahr überall opulente, funkelnde Looks mit diamantbesetzten Nägel zu sehen sein werden. Und zwar nicht nur auf langen Kunstnägeln, sondern vor allem vermehrt auf kürzeren Nägeln. Inspiration gibt’s zum Beispiel bei Taylor Swift in ihrem Bejeweled-Musikvideo, in welchem ihre ganze Hand mit Glitzersteinen geschmückt ist.

Ihr könnt die juwelenbesetzten Nägel auf einer Nude-Basis tragen oder mit Farbe kombinieren (wie den Trendfarben der Nagelsaison Barbiepink, Hellgelb und Cream). Achtet nur darauf, die Steinchen mit Diamant-Optik gleichmäßig auf allen Nägeln zu verteilen. Am einfachsten lässt sich der Diamanten-Look mit Edelsteinchen zum Kleben nachmachen. Alternativ gibt es aber auch Press Nails mit funkelndem Design.

Funkel-Akzente

Wer an der Trend-Front ganz vorne mit dabei sein will, aber nicht an der ganzen Hand glitzern möchte, der setzt die Klebesteinchen akzentuiert ein. Ihr könnt zum Beispiel ein diamantbesetztes Nagelbett kleben oder nur die Nagelspitzen funkeln lassen.

Trend Kombi: Aura-Nägel mit Funkel Effekt

Das aktuelle Must Have unter Nailistas: Aura Nails. Bei der personalisierten Nagelkunst trägt jede:r die Farbe, die am besten zur eigenen Aura passt. Darüber hinaus lassen Aura Nails noch viel Spielraum für verschiedene Interpretationen offen. Man kann die Aura-Maniküre in Mandelform oder Ballerina-Stil strukturiert oder glatt tragen oder eben mit Strasssteinen verzieren. Das toll daran: Damit kann sie noch weiter an die Aura und die Persönlichkeit der Träger:innen angepasst werden. Findet hier heraus, welche Nagelform zu euch passt.

Nagel Piercings

Durchstochene Nägel mit winzigen Nagelpiercings, die die Spitzen akzentuieren, haben wir schon auf dem Red Carpet gesehen. Aber sie werden 2023 auch Streetstyle tauglich werden. Das können baumelnde Strasssteine, kleine goldene Reifen oder bunte Nieten sein. Fragt im Nagelstudio eures Vertrauens nach dem Look, bevor ihr versucht eure Nagelspitzen zu durchlöchern. Oder ihr investiert in Press-on-Nägel mit Piercing-Look.

3D-Nagelkunst

Mit IBD-Hartgel, einem aufbauendem Gel, das mit einer LED- oder UV-Nagellampe ausgehärtet werden muss, können Nägel coole 3D-Effekte bekommen, wie zum Beispiel ein Swirl der sich vom Nagel abhebt oder ein Zopfmuster das sich anfühlt wie der Lieblingspullover oder Spitze, die an ein Slipkleid erinnert. Steinchen und Perlen lassen sich hervorragend damit kombinieren.

Strasssteine auf den Nägeln selber machen

Egal ob ihr alle Nägel oder nur einen zieren wollt, zehn Steinchen oder einen an der Nagelspitze aufkleben möchtet, ob ihr bunte Aura Nails oder klassische French Nails schmücken wollte, wir zeigen euch wie man Strasssteine an Nägeln anbringt. ihr macht daraus euren Look.

Es gibt Strassstein-Kits für die Nägel, hier sind Steinchen, Applikator und Kleber schon enthalten. Alternativ schnappt ihr euch einen Nail Art Kleber, eine sehr feine Pinzette und die Glitzersteinchen eurer Wahl.

Bevor ihr den Nagelkleber auftragt, solltet ihr noch sicherstellen, dass euer Nagellack trocken ist. Wenn ihr also kurz vorher eure Nägel lackiert, dann lasst euch mit dem Kleben etwas Zeit. Solltet ihr die Strasssteine auf Acrylnägel kleben, empfiehlt es sich, die Steinchen vor dem Top Coat zu platzieren. Auf der rauen Oberfläche haftet der Kleber besser.

Überlegt euch vor dem Kleben gut, wo die Strasssteine sitzen sollen. Zum einen, damit das Endergebnis und die Proportionen gut aussehen. Außerdem sollten die Steine so sitzen, dass sie sich nicht verfangen und leicht abspringen können.

Wir lieben Glitter, Glitzer und Strasssteine – und verraten euch, die steps zum Nachmachen des Nail-Trends. © IvanaBoca

Dann kann’s losgehen. Mit vier einfachen Schritten klebt ihr Strasssteine auf eure Nägel.