Kaum eine andere Nagellackfarbe schmeichelt jedem Hautton so sehr wie Blau in all seinen Variationen. Ob ein intensives True Blue, leuchtendes Cyan oder ein sanftes Baby-Blau – Ibiza Nails sorgen für die wohlverdiente Abkühlung im Sommer und Spätsommer.

Ibiza Nails: Blauer Nagellack ist das Style-Highlight für Sommergefühle

Verträumte Buchten, Cocktails am Strand und lange Clubnächte – denken wir an die Balearen-Insel Ibiza, sind das wahrscheinlich unsere ersten Assoziationen. Mit sogenannten Ibiza Nails, dem gleichnamigen Maniküre-Trend, holen wir uns dieses Feeling in den Alltag. Sommerliche Blautöne machen es möglich. Das Beste – sie lassen blasse Haut weniger fahl aussehen. Was will man von einer Maniküre mehr erwarten? Die schönsten Inspirationen für den Nageltrend haben wir für euch gesammelt!

Wer keine Lust hat, die ganzen Nägel zu lackieren, sollte die Mini-Maniküre ausprobieren. Kleine Nageldesigns mit großem Style! Mehr Pepp und definitiv im Trend seid ihr mit DEN Nagellacktrends für den Frühling 2023: Cream, Hellgelb & Barbie-Pink! Wie ihr Maniküre selber machen könnt, lest ihr hier.

Eine stylische "Abkühlung" für den Spätsommer – hier lest ihr, warum ihr unbedingt den Nail-Trend "Ibiza Nails" kennenlernen müsst! © Angela Guthrie

Ibiza Nails: Der Nageltrend mit Urlaubs-Feeling

Entspannt im Jacuzzi präsentiert sich US-Rapperin Cupcakke auf ihrem Instagram-Account. Dazu trägt sie, passend zum Setting, Ibiza Nails in einem leuchtenden Cyan. Die auffällige Farbwahl verströmt Summer-Vibes pur und schmeichelt dem Hautton der Musikerin. Für die Form der Nägel hat sie den Ballerina-Look ausgewählt – längere Nails, die zur Spitze hin schmal werden und gerade abgefeilt wurden. Dadurch werden die Finger optisch verlängert und wirken filigraner.

Ibiza Nails: Sommerliche Nägel in Wavy Blue

Es geht aber auch ausgefallener – Ibiza Nails kommen in den unterschiedlichsten Varianten daher. Sommerliche Nägel in Wavy Blue eignen sich perfekt für den Abend im Club, aber sind genauso auch im Alltag tragbar. Besonders die Kombination aus hellem und dunklem Blau lässt den Nageltrend, wie in diesem Fall, fast schon hypnotisch wirken. Wer den Look zu Hause nachmachen will, sollte auf jeden Fall geübt sein, eine ruhige Hand bewahren können und die passenden Tools besitzen. Dazu gehört:

ein Rosenholzstäbchen, um die Nagelhaut zurückzuschieben

eine Feile, um den Nagel zu formen

ein Detailpinsel für das Aufmalen der Waves

ein Basecoat als Grundierung

zwei unterschiedliche Blautöne

ein Topcoat, damit die Maniküre auch lange hält

Ibiza Nails: Maniküre-Trend in zartem Baby-Blau

Manchmal muss es gar nicht auffällig sein – Ibiza Nails in Baby-Blau zeigen, wie schön Understatement sein kann. Trotzdem bleiben sie ein Hingucker, weil die pastellige Trendfarbe zu jedem Hautton passt. Unser Tipp: Um einer monochromen Maniküre ein bisschen mehr Pep zu verleihen, kann man an manchen Fingern auch einfach nur die Spitzen lackieren.

Ibiza Nails: So schön sieht True Blue aus

Ein einfaches True Blue sieht langweilig aus? Weit gefehlt. Mit einem Auge für Design und ein bisschen Kreativität kann man aus der blauen Maniküre einen urlaubsreifen Look zaubern. Blumenornamente sorgen bei diesem Beispiel für ein tropisches Finish, das uns sofort von Ibiza träumen lässt.

Ibiza Nails: Kylie Jenner trägt Poolblau

Bitte bis zum letzten Bild swipen, um die trendy Ibiza Nails von US-Model Kylie Jenner zu bestaunen – es lohnt sich auch, versprochen! Star ihrer simplen Maniküre ist ein Nagellack im Farbton Poolblau. Am besten trägt sich diese Nuance zu einfarbigen, schlichten Outfits in Weiß oder Schwarz. Das Urlaubs-Feeling dieses Nageltrends kann man übrigens mit den richtigen Accessoires noch maximieren – wie wäre es mit einem gehäkelten Shopper?

Ibiza Nails: Elegante Nägel in Blue French

Seien wir ehrlich, das Revival der französischen Maniküre aus den 90ern hat niemand von uns erwartet. Mittlerweile hat der klassische Look aber schon die verschiedensten Updates verpasst bekommen. Beim Nageltrend Ibiza Nails sind die Fingerspitzen nämlich nicht weiß, sondern in eurem Lieblingsblau gefärbt. Die Entscheidung für ein einziges Blau fällt schwer? Dann einfach kombinieren wie in dieser Variante. Der wunderschöne Ombré-Farbverlauf von Petrol zu Blau funktioniert auch mit vielen anderen Kombinationen.

Intensives True Blue oder sanftes Baby Blau – was gefällt euch besser? Wir zeigen euch die schönsten Looks des Maniküre-Trends "Ibiza Nails". © CasarsaGuru

