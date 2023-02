 Nageltrends 2022/23: die schönsten Nagellack-Farben - unsere Top 10!

Tangerine, Barbie Pink und Mintgrün machen Platz für die Herbst-Maniküre, die 2022 mit neuen Trendfarben kommt: Salted Caramel, Soft Pink und Graugrün. Was außerdem angesagt ist? Wir verraten die 10 schönsten Trends für Herbstnägel und Designs.

1. Herbstnägel in Soft Pink

Der Sommer ist viel zu kurz, um Pink nur in der warmen Jahreszeit zu tragen. Im Herbst geht die vielseitige Trendfarbe in die Verlängerung und bleibt uns erhalten. Allerdings setzen wir dieses Mal nicht auf knalliges Neon-Pink, sondern feiern die dezente Variante. Sanft und pudrig, schon fast milchig und mit hoher Deckkraft ist Soft Pink die Farbe der Stunde und ein Muss für Trendsetter:innen.

Übrigens: Es bleibt auch im Pink-Rosa Ton. Die Trend Farbe 2023 ist Viva Magenta!

2. Herbstnägel in Graugrün

Es erinnert an die Glasur des chinesischen Steinzeugs aus dem Mittelalter: die graugrüne Farbe mit dem schön klingenden Namen Seladon. Die elegante und ätherische Farbe steht für zeitlose, ruhige Schönheit und Gelassenheit und lässt uns an Jade und blass-grünes Meer denken. Kein Wunder also, dass wir diesen gedeckten und geerdeten Farbton gerne mit unserer Herbstgarderobe kombinieren und auf unseren Nägeln präsentieren.

3. Herbstnägel in mystischem Dunkelblau

Nachdem uns die mystische Farbe schon bei den sommerlichen Nageltrends 2022 in den Bann gezogen hat, wird uns das angesagte Dunkelblau auch im Herbst 2022 ein treuer Begleiter sein. Die satte und dunkle Nagelfarbe passt perfekt auf kurze, rundgefeilte Nägel und vermittelt eine schon fast royale Eleganz. Besonders, wenn du die dunkelblauen Nägel mit einem dezenten Goldschmuck kombinierst.

In diesem Herbst lackieren wir die Nägel in Dunkelblau – weil wir royale Eleganz mit einem Hauch Mystik lieben. © urbazon

4. Herbstnägel in Rot-Variationen

Rot geht immer! Der Klassiker unter den Nagellackfarben bleibt uns auch im Herbst erhalten. Ähnlich wie bei den Lippenstifttrends 2022 finden wir Rot in allen Variationen auf den Farbpaletten. Himbeerrot, Erdbeerrot, Kupferrot und Bordeauxrot: Ein rotes Nageldesign für den Herbst ist der absolute Allrounder und passt zu jedem Outfit. Du kannst dich nicht entscheiden? Kein Problem, alle Rottöne gehören zu den Nageltrends im Herbst 2022. Wenn du Rot in allen Nuancen liebst, trag einfach auf jedem Nagel einen anderen Rotton auf.

Die Signalfarbe darf diesen Herbst nicht nur auf den Lippen getragen werden – Rot gehört mit allen Nuancen auch zu den Nagellacktrendfarben. © Pekic

5. Herbstnägel in Braun-Variationen

Wer es lieber dezent statt bunt mag, wird sich über diesen Trend freuen: Brauntöne sind im Herbst der absolute Hype. Von Salted Caramel über Schokobraun bis hin zu Mokka war auf den Laufstegen in London, Mailand, Paris und New York alles vertreten – und damit ist der Trend gesetzt.

Während die helleren Töne wie Salted Caramel die letzten Sonnenstrahlen einfangen, harmoniert der dunkle Mokka-Ton perfekt zu den herbstlichen Farben. Gut deckend und mit glossy Finish beweisen braun lackierte Nägel pure Eleganz.

Von Rot bis Braun – eins ist klar: Im Herbst kommt man an diesen Nail-Polish-Trends nicht vorbei. Wir zeigen dir die schönsten Looks! © Emilija Randjelovic

6. Herbstnägel in Schwarz

Schwarz ist wieder da! Die Farbe für die dunkle Jahreszeit ist auch im Herbst 2022 ein absolutes Must-have. Und das nicht nur auf Stiletto Tips, sondern auch auf kurzen Nägeln. Vom schlichten Statement bis hin zur extravaganten Variante ist bei diesem Nageldesign im Herbst 2022 alles erlaubt. Und wem das dann doch ein bisschen too much ist, setzt ganz einfach auf Black French Nails.

7. Herbstnägel in Chrome

Glänzend und schimmernd ziehen deine Nägel mit diesem Nagellacktrend garantiert die Blicke auf sich: Chrome ist angesagt!

Der metallische Hochglanzeffekt überzeugt nicht nur in Gold oder Silber sondern in allen erdenklichen Farben: luxuriöses Blau, klassisches Schwarz oder feminines Pink. Die metallische Anmutung lässt sich auf verschiedene Arten erzeugen und kann sogar zu Hause mit einem speziellen Chrome-Pulver ganz einfach selber gemacht werden.

Schimmernd und metallisch glänzend – diesen Herbst setzen wir auf Chrome-Nails. Worauf du beim Lackieren achten solltest, verraten wir dir im Beauty-Artikel. © Alexandra Iakovleva

8. Herbstnägel mit Stiletto Tips

Die spitzen Nägel in Überlänge sind wieder angesagt – egal, ob einfarbig oder mit Nagelschmuck verziert: Stiletto Tips kannst du in verschiedenen Längen tragen, wobei die lange Variante besonders verführerisch wirkt und lange, schmale Hände zaubert. Am einfachsten geht's mit Fake-Stilettos zum Aufkleben, aber auch die eigenen Nägel können in die angesagte Form gefeilt werden.

Pink, Blau, Rot und Braun – welche Farbe wirst du diesen Herbst auf den Nägeln tragen? Lass dich von den Nailtrends für die Saison inspirieren! © ArtMarie

9. Herbstnägel mit Nagelschmuck

Kleine Steinchen, Perlen oder Ornamente: Nagelschmuck darf diese Saison nicht fehlen. Die filigranen Applikationen machen jeden Nagel zu einem kleinen Kunstwerk. Besonders auf den angesagten Stiletto Tips ist viel Platz für Nagelschmuck, und es lassen sich besonders tolle Nageldesigns zaubern.

Lange schöne Stiletto-Nails sind zurück – perfekt für eine Maniküre mit Nagelschmuck. © skyNext

10. Herbstnägel im Natural Look

Keine Lust auf Glitzer, Farbe oder glossy Finish? Kein Problem, auch mit einfachem Klarlack liegst du im Herbst 2022 voll im Trend. Mit einem gepflegten, rundgefeilten Nagel und einem durchsichtigen Nagellack halten sich deine Hände in ihrer natürlichen Schönheit dezent im Hintergrund. Gleiches erreichst du mit einem Nude-Lack, der nur minimal dunkler als dein Hautton ist.