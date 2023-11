Seit Oktober 2022 sind sie die Kampagnen-Gesichter des Lingerie-Labels Intimissimi: das Mutter-Tochter-Duo Heidi und Leni Klum. Jetzt präsentieren sie die Weihnachts-Kollektion und sind nicht nur eine wahre Augenweide, sondern auch ein echter Ohrenschmaus. Klingt gut? Wir haben die Facts zum Christmas-Coup!

Heidi & Leni sind die Gesichter der Intimissimi Weihnachts-Kampagne

Es ist bereits die 5. Kampagne, in der Heidi und Leni Klum die Lingerie von Intimissimi präsentieren. Und auch diese Kampagne dürfte wieder für Aufsehen sorgen, denn das Duo ist wieder einmal ein echter Hingucker: Ob im roten Seidenpyjama, im schwarzen Seidenzweiteiler mit Federn oder in Spitzenunterwäsche mit aufwendigen Details - Mutter und Tochter sehen einfach umwerfend aus. Und beweisen einmal mehr, dass die Marke Intimissimi - für die sich übrigens auch J.Lo in sexy Dessous hüllt - eine Marke für alle Frauen ist, unabhängig von Alter und Stil.

Im Clip: Leni im durchsichtigen Kleid

Die Kampagne unter der Leitung von Creative Director Thomas Hayo, bekannt als Juror bei GNTM, ist ab dem 28. November 2023 deutschlandweit zu sehen - auch in Form eines TV-Spots. Der sorgt on top für einen Ohrenschmaus, denn die Jingle-Melodie wird von Heidi und Leni selbst gesungen, die die bekannte Melodie von "Oh Tannenbaum" in deutsch-italienischer Version vertonen. Der Jingle wurde extra für die Kampagne produziert.

Familie Klum: Mutter und Tochter sind ein erfolgreiches Team

Heidi Klum ist nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern auch Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin - und Mutter von vier Kindern. Ihre 19-jährige Tochter Leni tritt in Mamas Fußstapfen, sie hat schon einige begehrte Modeljobs ergattert und ziert regelmäßig die Cover internationaler Magazine. Zusammen sind die beiden Markenbotschafterinnen des Lingerie-Labels Intimissimi.

Ihre gemeinsamen Dessous-Kampagnen kommen allerdings nicht bei allen gut an, bereits seit der ersten gemeinsamen Kollektion mit Intimissimi gibt es auch fiese Kritik. Mutter und Tochter Klum lassen sich davon nicht beeindrucken und stehen selbstbewusst und authentisch vor der Kamera - mit einem Ausdruck von Lebensfreude und Liebe im Gesicht.