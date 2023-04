Omas Tipps bei brüchigen Nägeln: Mit diesen 5 natürlichen Hausmitteln stärken

Brüchige oder rissige Fingernägel wirken ungepflegt, lassen sich schlecht lackieren und können sogar Schmerzen verursachen. Die Ursachen können unterschiedlich sein – wir verraten euch, welche Gründe es für rissige Nägel gibt und wie ihr eure Fingernägel gesund und schön pflegt mit ganz einfachen Hausmitteln!

Brüchige Fingernägel: Diese Hausmittel gibt es

Spröde, rissige und dünne Fingernägel zählen wir hier mal unter den Oberbegriff "brüchige Fingägel". Denn alle diese Zustände führen früher oder später zum Abbrechen des Nagels, weswegen es fast unmöglich ist solche Nägel lang wachsen zu lassen. Dahinter steckt oft ein Ungleichgewicht der Nagelgesundheit, die von vielen Ursachen abhängig ist: Falsche oder nicht ausreichende Pflege ist der häufigste Grund, aber es gibt auch medizinische Gründe. Wie wir brüchige Fingernägel in den Griff bekommen und welche einfachen Hausmittelchen (die vermutlich ohnehin schon irgendwo bei uns rumfliegen) Abhilfe schaffen, erfahrt ihr hier:

Die Ursachen von brüchigen Fingernägeln

Falsche Pflege:

Brüchige Nägel entstehen am häufigsten durch die falsche oder zu wenig Nagelpflege. Spülen wir unser Geschirr häufig von Hand und verwenden dabei keine Handschuhe, trocknet das den Nagel aus, er wird rissig. Beim Putzen sollten unbedingt Handschuhe getragen werden – Chemikalien können den Nagel angreifen. Aber auch Händewaschen mit herkömmlicher Seife kann den Nagel austrocknen. Nagellackentferner – besonders der mit Aceton – ist leider auch ein wahrer Übeltäter. Wer seine Fingernägel ständig ab- und neu lackiert, riskiert das Austrocknen und somit Brechen der Nägel.

Künstliche Fingernägel:

Wer schon mal künstliche Fingernägel hatte, weiß, der Naturnagel wird vorbereitend angeraut, damit der Kunstnagel auch wirklich hält. Durch dieses Anrauen des Fingernagels wird die geschlossene Hornschicht aufgebrochen, die vorher glatte Oberfläche ist nun offen, der Nagel dünner. Lassen wir die künstlichen Nägel dann entfernen, bleibt nur ein dünner, sehr schwacher Fingernagel zurück, der leicht brechen kann.

Maniküre:

Beim Feilen kann eine Nagelschicht beschädigt werden. Ist dies der Fall, erholt sie sich häufig nicht von alleine. Ergebnis ist eine Bruchstelle, die immer wiederkehrt. Auch eine langanhaltende Maniküre zum Beispiel mit Shellac kann den Nagel angreifen und schwächen. Und: Bei der falschen Applikation können Bakterien unter dem Shellac eingeschlossen werden, was ihn schnell brüchig macht und im schlimmsten Fall den Nagel sogar erkranken lässt.

Nährstoffmangel:

Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis für gesunde Fingernägel. Fehlen uns Mineralien, Vitamine oder Spurenelemente, kann sich das negativ auf die Nagelgesundheit auswirken. Anstatt ins Blaue hinein mit Magnesium und Kieselerde zu supplementieren, sollte allerdings zuerst ein Arzt aufgesucht werden, der mit einem Blutbild Klarheit schaffen kann.

Erkrankungen:

Neben dem Klassiker – Nagelpilz – kann eine Schilddrüsenunterfunktion Grund für brüchige Nägel sein. Hast du einen Verdacht? Direkt beim Arzt abklären lassen, der fachliche Beratung leisten kann.

Fehlende oder gar falsche Pflege, Nährstoffmangel und auch künstliche Fingernägel – die Liste der Ursachen, welche zu brüchigen Fingernägeln führen können, ist lang. © PORNCHAI SODA

Was hilft bei brüchigen Fingernägeln?

Wer mit brüchigen Fingernägeln zu kämpfen hat, sollte diese zum eigenen Schutz kurz tragen. Je länger der Nagel wird, desto leichter bricht er und kann unschön und schmerzhaft einreißen. Die richtige Form für brüchige Nägel ist abgerundet – so werden Kanten, an denen man hängen bleiben könnte direkt vermieden: Weniger Angriffsfläche = weniger Bruchstellen.

Nägel sollten immer in eine Richtung, am besten mit einer feinen Glasfeile gekürzt werden. Von Nagelscheren und -Klipsern besser Abstand nehmen, das diese den Nagel zu sehr beanspruchen. Ein pflegender Nagelhärter oder eine Nagelkur hilft brüchige Nägel wieder aufzubauen. Wer gerne und viel lackiert, sollte zwischendurch Pausen einlegen. So kann sich der Nagel erholen. Hochwertige (vegane) Nagellacke enthalten häufig weniger Chemikalien und belasten somit die Fingernägel nicht so stark.

Die besten Hausmittel gegen brüchige Fingernägel

Öl:

Nagelöle gibt es in der Drogerie zu kaufen. Ein hochwertiges Oliven- oder Mandelkernöl ist aber mindestens genauso wirksam. Die Nägel können für einige Minuten in ein leicht erwärmtes Ölbad gehalten und anschließend massiert werden. Das nährende Öl hilft, den Nagel zu stärken und Feuchtigkeit einzuschließen. Schöner Nebeneffekt: Die kleine Spa-Einheit zu Hause ist zudem echt entspannend und eine perfekte Ergänzung zur Me-Time.

Unsere Hausmittel gegen brüchige Fingernägel: Olivenöl und Mandelkernöl – überzeugt euch von weiteren Pflege-Hacks im Artikel. © GabrielPevide

Viel Wasser trinken:

Ausreichen Flüssigkeitszufuhr ist nicht nur für unsere Nägel wichtig, aber an ihnen sehen wir es als Erstes, haben wir mal wieder zu wenig Wasser, dafür fleißig Vino geschlürft. Zwei Liter Wasser oder ungesüßter Tee sind eine ideale Basis. Und: Alkohol entzieht Flüssigkeit, also zu jedem Glas Wein ein Glas Wasser trinken, so bleiben die Nägel geschmeidig.

Kieselerde:

Dieses Hausmittel haben die meisten irgendwo im Hinterkopf. Kieselerde kann eingenommen die Nagelgesundheit unterstützen (nebenbei kräftigt sie auch noch das Haar) oder auch als Kur auf die Fingernägel aufgetragen werden. Dafür rühren wir das Pulver mit etwas Wasser zu einer Paste, die wir einige Minuten auf den Nägeln einwirken lassen. Ist die angetrocknet, wird sie mit warmem Wasser abgewaschen. Danach kann zusätzlich die Ölkur (wie oben beschrieben) durchgeführt werden.

Kalzium und Eisen:

Sollte hier ein Mangel bestehen, sollten wir Kalzium und Eisen zusätzlich einnehmen. Bei einem Verdacht ist ein Check beim Arzt der erste Schritt. Wer seine Periode stark hat, leidet häufig unter Eisenmangel. Eine Mangelernährung kann außerdem dazu führen. Kalzium ist vor allem in (tierischen) Milchprodukten enthalten. Eisen lässt sich über Fleisch und Fisch aufnehmen – im Rahmen einer vegetarischen oder veganen Ernährung bieten sich auch Hülsenfrüchte und Getreide super als natürliche Eisenquelle an. Bitte aber nicht kopflos in die Drogerie und sich Vitaminpräperate holen, da auch eine Überzufur Schaden anrichten kann. Der Hausarzt berät gern!

Retter in der Not – Sekundenkleber:

Ist es passiert und der brüchige Nagel ist tief und schmerzhaft eingerissen, hilft ein Hausmittel in (wortwörtlich) Sekundenschnelle. Sekundenkleber dünn auf die Bruchstelle auftragen, gut trockenen lassen und mit einer Feile oder einem Buffer vorsichtig oben abfeilen.

Vorsicht: Ein Tropfen auf der Haut kann bereits zwei Finger zusammenkleben. Eine Nagelhärterschicht bietet extra Schutz. So kann der Riss rauswachsen und reißt nicht immer tiefer und schmerzhafter ein.