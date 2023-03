Oscars Red Carpet 2023 - Cara Delevigne im roten Traumkleid

Das ist mal ein Auftritt: In einem roten Traum von Kleid, mit tiefem Beinausschnitt schreitet Cara Delevigne über den Red Carpet der Academy Awards 2023.

Cara Delevigne in Elie Saab

Ob sich das Model von dem damaligen Hammer-Kleid von Angelina Jolie inspirieren hat lassen? Der tiefe Beinausschnitt bei einem ansonsten sehr fließenden schulterfreien Kleid ist in jedem Fall DER Hingucker. Knallroter Stoff umschmeichelt die Beine des Supermodels. An ihrer rechten Schulter thront zudem eine große (ebenfalls rote) Schleife.

Was uns immer freut - Das Kleid hat sogar Taschen. Was Cara darin wohl so alles versteckt?

Geschaffen wurde dieser Showstopper von Designer Elie Saab. Die ebenfalls roten High Heels, die Cara dazu trägt stammen von Stuart Weitzman.

Accessoire, Hair und Make Up

Delevigne ergänzt ihren Look mit silbernem Schmuck in Schlangenform: Sowohl ihr Armreif, als auch die Auffällige Halskette sind bei genauerer Betrachtung Schlangen, die sich um Arm und Hals schlängeln. Dazu noch ein Paar silbern schimmernde Ohrringe.

Übrigens: Auch Angela Bassett setzt bei ihren Accessoires auf das Schlangenmotiv.

Passend zur Farbe des Kleides wählt sie einen Lidschatten in einem zarten dunklen Rot-braun-Ton. Dieser Ton spiegelt sich auch in der Wahl ihres Lippenstiftes wider. Und natürlich sind auch ihre stark betonten Augenbrauen - ihr signature Look - wieder zu sehen.

Komplettiert wird der Look von einem sleek Bun mit Seitenscheitel. Eins ist klar: Wir lieben ihn und er gehört definitiv zu den Highlights des diesjährigen Red Carpets.