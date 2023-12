Pantone-Farbe des Jahres 2024: Mit diesen Nail Designs trägst du Peach Fuzz auf deinen Nägeln

Hier ist sie, die neue Trendfarbe: Peach Fuzz. Die warme, samtig weiche Pfirsich-Nuance wurde vom Farbinstitut Pantone zur Farbe des Jahres 2024 gekürt. Alle Infos zu dem zarten Orangeton und inspirierende Ideen für dein Nageldesign.

Anzeige

Ein Pfirsichton bringt Wärme und Geborgenheit

Jahr für Jahr machen sich Spezialisten und Trend-Scouts des Pantone Color Institutes auf die Suche nach Hinweisen, welcher Farbton das kommende Jahr prägen soll. Nach Viva Magenta und Digital Lavender wurde entschieden: Peach Fuzz 13-1023 ist die Trendfarbe des Jahres 2024. Es ist ein sanfter und dezenter Pfirsichton, der Körper, Geist und Seele ein wohliges Gefühl der Wärme und Geborgenheit vermitteln soll.

Leatrice Eiseman, Executive Director am Pantone Color Institute, schwärmt von der Farbe Peach Fuzz: " Wir haben uns für eine Farbe entschieden, die Wärme und moderne Eleganz repräsentiert. Die Nuance strahlt Mitgefühl aus, sie fühlt sich wie eine echte Umarmung an und schlägt mühelos eine Brücke zwischen Jugendlichkeit und Zeitlosigkeit."

In der Farbpsychologie wird Peach Fuzz mit positiven Eigenschaften wie Freundlichkeit, Zärtlichkeit und Empathie umschrieben. Die Farbe soll Ruhe, Gelassenheit und ein friedliches Grundgefühl erzeugen und uns in unruhigen Zeiten daran erinnern, innezuhalten und aufeinander achtzugeben. Vom Pantone Color Institute wird Peach Fuzz als globaler Trend angepriesen, in dem sich der Wunsch der Menschen nach einer friedlichen und lebenswerten Zukunft spiegelt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Clip: 5 Tipps für gepflegte Nägel und Hände

Peach Fuzz ist die perfekte Nuance für stilvolles und elegantes Nageldesign

"Zeig mir deine Nägel und ich sage dir, wer du bist". Mit einem Peach Fuzz Nageldesign strahlst du Ruhe, Gelassenheit und ein friedliches Grundgefühl aus. Wir haben tolle Inspirationen für dein Peach-Fuzz-Nageldesign für dich zusammengestellt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

French-Maniküre in Peach Fuzz

Verleihe deiner French-Maniküre einen modernen Twist, indem du die klassische weiße Spitze durch Peach Fuzz ersetzt. Diese Variante der French Nails verleiht deinen Nägeln mit einem subtilen Farbkontrast eine frische und moderne Ausstrahlung.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ombré Nails in Peach Fuzz

Nägel mit Farbverlauf sind ein cooler und vielseitiger Look, den du von dezent-schlicht bis auffällig stylen kannst. Kombiniere Peach Fuzz mit einem leicht helleren oder dunkleren Pfirsichton, so erhältst du einen faszinierenden Ombré-Effekt, der deinen Nägeln eine elegante Ausstrahlung verleiht. Je stärker die beiden verwendeten Farbtöne voneinander abweichen, desto auffälliger wird der Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Glamouröser Glitzer und glanzvolle Akzente

Wir lieben Glitzer! Glitzernägel gehören zu den schönsten Nail-Designs im Winter und zu den Nagellacktrends 2023. Verpasse deinem Peach-Fuzz-Nageldesign einen glamourösen Touch, indem du einen oder mehrere Nägel mit einem feinen Glitzer überziehst. Auch kleine Glanzakzente wie Strass-Steine oder Goldfolie verleihen einer Peach-Fuzz-Maniküre einen Hauch von Glamour.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Matte Eleganz in Peach Fuzz

Ein mattes Finish wirkt besonders modern und elegant. Gib dazu einfach einen matten Top-Coat auf den Peach-Fuzz-Nagellack, so verleihst du deinen Nägeln eine trendige Ausstrahlung und betonst die Schönheit der Farbe.