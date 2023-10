Paris und Nicky Hilton auf der Paris Fashion Week: Das sind die coolsten Looks der It-Schwestern

Wow-Effekt in der Front Row! Von Kopf bis Fuß in Chanel gehüllt sorgten die Schwestern Paris und Nicky Hilton bei der Fashion Week in Paris für so viel Aufsehen wie lange nicht mehr. Einmal Stilikone, immer Stilikone!

Paris und Nicky Hilton bei Chanel

Dieser Auftritt erinnert an alte Zeiten: Bei der Fashion Week in Paris sorgen die Schwestern Paris Hilton und Nicky Hilton mit perfekt durchgestylten Outfits für einen Gossip-Girl-Moment unter den Fashionistas!

Bei der Chanel-Show im "Grand Palais Éphémère" erschienen die Hotel-Erbinnen komplett in Chanel gekleidet: Paris trug ein pink-schwarzes Ensemble mit Kunstpelz, schwarzer Lackleder-Tasche und einer Halskette mit riesigem Logo des legendären Modehauses. Nicky strahlte in einer klassisch weißen Bouclé-Jacke, mit passendem Rock und schwarz-weißen High Heels.

Paris kam komplett in Barbie-Pink

Die beiden Schwestern saßen in der Front Row, gemeinsam mit Pop-Star Usher, den Schauspielerinnen Riley Keough und Penélope Cruz, Model Inès de la Fressange und anderen Promis.

Auch bei der Show des italienischen Labels Valentino legten die Schwestern einen spektakulären Auftritt hin: Paris trug ein ultrakurzes Kleid in Barbie-Pink, dazu passend pinkfarbene Pumps und eine Valentino-Tasche im gleichen Farbton. Nicky kam komplett in der Trendfarbe Rot.

Nicht nur als Gast, auch auf dem Laufsteg sorgte Paris Hilton für Aufsehen: Bei Mugler lief sie gemeinsam mit Promis wie Angela Bassett und Supermodel Helena Christensen über den Catwalk.

