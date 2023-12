Kleine Taschen für die Silvester-Party: Mini Bags mit maximalem Glam-Faktor

Modeexperten sagen das Comeback großer Taschen voraus und somit ist der Countdown für die Mini Bag angezählt. Bevor wir im nächsten Jahr zu XXL-Shoppern wechseln, haben unsere kleinen Must-haves an Silvester aber nochmal einen großen Auftritt.

Anzeige

Du hast wahrscheinlich schon gehört, dass kleine Taschen auf dem Trendradar eher auf dem Rückzug sind und dafür Hobos, Tote Bags und geräumige Schultertaschen zum Comeback ansetzen. Nach einer wirklich langen Ära der Mini und Micro Bags war das fast abzusehen. Aber es wird immer einen Platz in unseren Herzen geben, der für winzige Täschchen reserviert ist. Denn wenn wir losziehen, um zum Jahreswechsel unsere Silvester-Looks und Make-ups auszuführen und auf den Dancefloor zu stürzen, dann sind diese Modelle unsere absoluten Favoriten.

Im Clip: Was deine Tasche über dich verrät

Anzeige

Anzeige

Die It-Bag der Stars

Wer sich fürs Silvester-Outfit von Taylor Swift, Selena Gomezund Kylie Jenner inspirier lassen will, der braucht ein entscheidendes Key-Piece. Eine strukturierte, asymmetrische Tasche. Der diesjährige Mega-Trend um die schräg geschnitten Täschchen wurde von einer Newcomer-Marke ausgelöst, die die Herzen und Handgelenke der Stars im Sturm erobert hat. Das Beste daran: Der Promifavorit ist sogar erschwinglich.

Die Marke Aupen wurde 2022 von Skye Tan gegründet und ist eine vegane, nachhaltige Brand mit Ateliers in Brooklyn und Singapur. Jede Tasche trägt die Gütesiegel mehrerer Umweltorganisationen und EU-Zertifizierungsstellen. Und jede:r, die in Hollywood etwas auf sich hält, trägt eine Aupen.

Die charakteristischen asymmetrischen Designs sind in einer Vielzahl von Farben und Variationen erhältlich, sodass man für jeden Silvester-Style und jedes Partyprogramm die passende Bag findet. Wie wäre es zum Beispiel mit der Nirvana-Tasche, die Taylor Swift zur Afterparty der "Saturday Night Live"-Staffelpremiere trug. An einer Hand die It-Bag, an der anderen Travis Kelce. Oder soll es doch die Fearless Noir von Kylie Jenner, die Fearless Re-Edition von Karlie Kloss, oder die hellblaue Version der Nirvana von Zaya Wade werden?

Wenn es nach den Stars und Sternchen geht, macht ganz klar ein Modell das Rennen, die Purpose-Tasche von Aupen ist das beliebteste Design und zudem eine der erschwinglichsten. Hailey Bieber und Olivia Rodrigo haben sie auch schon. Wir haben aber einen ganz klaren Silvester-Favoriten. Die Purpose Ice eine Special Edition des Originals mit glitzernden Fransen, so wie Selena Gomez sie trägt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Trend-Bag auf TikTok ist eine alte Bekannte

Wie derzeit sehr häufig greift TikTok auch beim Taschenthema einen Y2K-Trend auf und macht ihn über Nacht zum Retro-Hype. So auch wieder geschehen mit der Kult-Tasche von Longchamp. Oder besser gesagt, mit einem Nebenprodukt der ikonischen farbenfrohen Taschen. Die Pliage Pouch der Marke ist nämlich eigentlich eine Beauty Bag, die für Ordnung innerhalb der großen geräumigen Taschen sorgen soll - eigentlich. 2023 wurde sie nämlich zum absoluten Must-have-Accessoire.

Longchamp-Fans haben die Tasche nämlich als das erkannt, was sie wirklich ist: Eine supersüße Mikroversion der kultigen Le Pliage, in der man locker Portemonnaie, Schlüssel und Lipgloss verstauen kann. Außerdem ist sie deutlich günstiger als die Originalgröße, ist aber auch in sieben Farben erhältlich. Besonders cool: Die virale Mini-Tasche gibt’s auch in der nachhaltigen Linie der Marke, aus recycelten Materialien.

Dank der abnehmbaren Riemen kann man die Henkel auch gegen längere Riemen tauschen und sie zu einer Mikro-Crossbody-Bag umstylen oder die Tasche für Silvester etwas pimpen. Alternativ hat Longchamp auch noch die Épure XS oder die Box-Trot XS in luxuriösem Leder im Angebot. Außerdem gibt es da noch die Le Pliage XTRA XS, eine Mikro-Tasche, die etwas größer ist als die umfunktionierte Kosmetik-Variante.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Die Quiet-Luxury-Bag

Vanilla-Girls haben TikTok erobert und zweckmäßige, praktische Kleidung die Laufstege. Normcore ist zurückgekehrt und der elegante, aber reduzierte Old-Money-Look wurde zum Trend des Jahres erklärt. Wenn du also am Ende dieses Jahres noch in eine Tasche investieren willst, die du auch 2024 noch durch alle Jahreszeiten tragen kannst, dann ist eine minimalistische Mini Bag die richtige Wahl für dich.

Strapazierfähige, praktische und alltagstaugliche Modelle aus langlebigem Leder und in Farben und Formen, die vielseitig gestylt werden können, haben in diesem Jahr schon ihren Moment gehabt. Die Modelle von Polène, Kate Spade und Celine sind sowohl alltags- als auch partytauglich. Unser absoluter Favorit sind aber die Normcore-Taschen von Smaak Amsterdam. Modelle wie Lara, Daisy oder Mell sind in vielen Trendfarben erhältlich und lassen sich an Silvester super schick ausführen. Am nächsten Morgen passen sie genauso gut zum gemütlichen Oversize-Outfit beim Neujahrsbrunch. Aber der absolute Eyecatcher ist die Mini. In acht verschiedenen Farben und sowohl als Handtasche wie als Crossbody Bag tragbar, ist sie ein subtiler Blickfang für dein Quiet-Luxury-Outfit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Statement-Bag

Für alle Anhänger:innen der Gegenbewegung, die dieses Jahr Maximalismus, Dopamine Dressing und Hyper Femininity gefeiert haben, gibt es auch an Silvester die Statement-Bag zum Statement Look. Zahlreiche Designer:innen haben dieses Jahr winzige Taschen mit riesigen Schnallen und dicken Reißverschlüssen, mit auffälligen Nieten, Ketten und Co. vorgestellt. Du musst dich nur noch für eine entscheiden.

Da hätten wir zum Beispiel die Modelle von Miu Miu mit abgenutztem Kunstleder im Used Look und Karabinerhakendetail. Der King of Mini-Bags Jacquemus stellte auf dem Laufsteg mehrere Varianten der neuen Le Bisou-Tasche vor, einige davon waren mit Vorhängeschlössern geschmückt, andere hatten goldene Karabiner-Riemen. Coach hat auch noch ein besonderes Modell der Studio Baguette im Angebot, das mit coolen Kristallnieten verziert ist und deinem Silvester-Look einen Hauch von Punk-Glam verleiht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Die extra kleine tanzfeste Bracelet Bag

Zugegeben, der Markt an Bracelet Bags ist überschaubar – noch! Wir sagen einen ansteigenden Trend für den kommenden Frühling voraus. Bisher waren mit Bracelet Bags vor allem solche Mini-Modelle mit Henkel in Ringform gemeint, die man sich an den Unterarm hängen konnte. Aber nun beobachten wir eine ansteigende Tendenz hin zu Taschen, die tatsächlich wie ein Armband ums Handgelenk geschnallt werden können.

Wer sich also an Silvester für eines dieser Modelle entscheidet, hat gleich zwei Vorteile auf seiner Seite. Zum einen wäre man noch früh bei einem sich anbahnenden Trend dabei. Zweitens hätte man beide Hände frei und jede Menge Bewegungsfreiheit für alle Dance Moves die man im Laufe des Abends auspacken möchte.

Von Louis Vuitton gibt es etwa das Party Palm Springs Bracelet, das tatsächlich mehr Bracelet als Bag ist. Aber immerhin passt in den speziell zum Feiern entworfenen Mikro-Rucksack fürs Handgelenk die Schlüssel und die Bankkarte.

Auf diversen roten Teppichen wurde schon die Bracelet Pouche von Loewe gesichtet und auch auf TikTok wird sie aktuell heiß diskutiert. Denn man kann sie sowohl als Handtasche, als Clutch oder eben ums Handgelenk tragen und es passt deutlich mehr rein, als in andere Micro Bags. Wer also zur Silvesterparty flexibel im Styling sein möchte, der krallt sich den gehypten Verwandlungskünstler.

Unser Favorit, weil sie größentechnisch in der Mitte der beiden anderen Modelle liegt und einfach hervorragend zu Party-Looks passt, ist die Nano Fendigraphy. Die kleinste aller Fendigraphy-Größen wird zwar als "Bag Charm" angepriesen, aber It-Girls & -Boys tragen sie nicht als Anhänger an der großen Schwestertasche, sondern viel lieber als Armband. Obwohl sie auch fantastisch als normale Minitasche in der Hand, mit Riemen als Schultertasche oder sogar als Crossbody fungieren kann. Wie zahlreiche "What fits in my Bag"-Clips auf TikTok beweisen, reicht das Volumen der Fendigraphy für die Essentials einer wilden Partynacht.