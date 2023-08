Passend zum Dirndl: Das sind die 4 besten Schuh-Modelle für euren Oktoberfest-Look 2023

Oktoberfest ohne Dirndl? Für viele unvorstellbar. Denn das Dirndl gehört einfach zur Wiesn dazu. Doch welche Schuhe zieht man zum Dirndl an? Müssen es unbedingt Trachtenschuhe sein? Nein, müssen es nicht. Wir verraten euch, mit welchen Schuhen ihr auf dem Oktoberfest 2023 zum Hingucker werdet.

Anzeige

Welche Schuhe trägt man zum Dirndl? Die beste Styling-Tipps für euren Wiesn-Look!

Oktoberfest-Zeit, schönste Zeit – oder wie war das nochmal? So oder so geht es beim größten Volksfest der Welt nicht nur um festliches Geschunkel und Bier, sondern natürlich auch die schönsten Outfits. Und wer den vollen Oktoberfest-Spirit leben möchte, darf auf keinen Fall auf eine Tracht verzichten.

Ein Dirndl betont die eigenen Vorzüge und bringt dieses ganz gewisse Etwas mit sich. Wer erstmal die richtige Robe für sich gefunden hat, will diese meistens auch nicht mehr so schnell ausziehen. Doch auch, wenn ein Dirndl an sich schon ein echter Hingucker ist, ohne die passendes Accessoires ist es doch nur halb so schön. Dazu zählen zum Beispiel Schmuck, Tasche, aber vor allem auch die Schuhe.

Diese sollten natürlich aufs Dirndl abgestimmt sein, sei es in Form oder Farbe. Das heißt allerdings nicht, dass nur klassische Modelle zu eurem Look funktionieren, ganz im Gegenteil. 2022 trägt man bzw. Frau was gefällt, ob Sneaker, Boots oder Absatz. Welche Schuhe sich besonders gut eignen und was dabei zu beachten ist, erfahrt ihr jetzt.

Übrigens: Auch die richtige Blusen-Wahl ist bei einem Dirndl wichtig. Lest hier, welche Bluse zu eurem Dirndl passt.

Anzeige

Anzeige

1. Trachtenschuhe zum Dirndl

Wer es gerne besonders traditionell mag und keine Lust hat, sich viele Gedanken ums Schuh-Thema zu machen, ist mit Trachtenschuhen bestens beraten. In der Regel handelt es sich dabei um Mary-Jane-Modelle, die an einen Ballerina-Schuh mit kleinem Absatz und Riemen erinnern. Vorne spitz und Knöchelriemchen ist ebenfalls eine gute Variante. Schwarz oder Erdtöne sind beliebte Kombinationen oder ihr wählt eine Farbe, die perfekt zum Dirndl passt.

2. Hohe Schuhe zum Dirndl

Ein Profi-Tipp, der nicht nur für hohe Schuhe gilt: Das perfekte Paar sollte in jedem Fall bequem sein! Wiesn-Abende können nicht nur sehr spaßig, sondern auch sehr lang werden und selbst der Schrittzähler kommt da manchmal gar nicht so schnell hinterher.

Hohe Schuhe sind hierbei jedoch nochmal ein besonderer Fall, denn, machen wir uns nichts vor, früher oder später kann es ziemlich anstrengend sein darauf zu laufen. Setzt also auf eine Passform, die wirklich zu euren Füßen passt. Außerdem läuft es sich auf Blockabsatz und Plateau besonders gut.

Übrigens: Diese Fehler solltest ihr auf dem Oktoberfest unbedingt vermeiden

Anzeige

3. Flache Schuhe zum Dirndl

Flache Schuhe wie Ballerinas oder Sandalen werden ebenfalls gerne getragen. Aber vorsichtig: Das kann nicht nur etwas langweilig aussehen, sondern bei Sandalen auch ziemlich wehtun. Das Oktoberfest ist gut besucht und nicht selten passiert es schon mal, dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt oder in einer Pfütze Bier steht.

Falls ihr es flach mögt, setzt besser auf ein paar coole Boots. Auch cool sind Chunky Boots, die gerade einen riesigen Hype erleben!

4. Sneaker und Turnschuhe zum Dirndl

Zugegeben, unsere absoluten Favoriten sind Boots und klassische Trachtenschuhe – mit einem großen aber: Sneaker gehören mittlerweile unwiderruflich zu unserem Alltag. Warum nicht also auch zur Wiesn auf die bequemen Treter setzen? Zudem gibt es so viele coole Modelle, mit denen ein perfektes Match zum Dirndl gar kein Problem sein sollte!

Aber Vorsicht: Nicht nur die die richtigen Schuhe sind wichtig, auch die Dirndl-Schleife binden will gelernt sein - dabei solltet ihr nie die Seiten verwechseln! Unsere Beauty-Experten zeigen euch hier die perfekten Wiesn-Frisur und die besten Tipps zum schönsten Oktoberfest Make-Up.