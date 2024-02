Peachy Pink Nails: So gelingt dir die Trend-Maniküre von Jennifer Lopez

Mit einer Traum-Maniküre in Pfirsichrosa ergänzt J.Lo ihr atemberaubendes Statement-Kleid bei ihrem Auftritt bei "Saturday Night Live SNL". Wir zeigen, wie du die Maniküre von Star-Nail-Artist Tom Bachik ganz einfach selbst lackierst.

Jennifer Lopez begeistert auf ganzer Linie

J.Lo begeistert nicht nur musikalisch mit ihrem Song "This Is Me … Now". Auch ihr Aussehen ist atemberaubend, als sie in einem hellrosa Statement-Kleid, schulterfrei, bodenlang, mit dreidimensionalen Rosen verziert und XL-Schlitz versehen, auf der Bühne steht. Vollendet wurde der Look mit einer glänzenden Maniküre in Peachy Pink, deren Farbton perfekt auf ihr Kleid abgestimmt war.

J.Lo trägt eine Peachy Pink Maniküre von Tom Bachik

Verantwortlich für diese wunderschöne Maniküre ist der beliebte Nailart-Trendsetter Tom Bachik. "Ich liebe es, individuelle Nude-Töne zu schichten, um die perfekte Farbe zu erzielen", erklärt der Nail-Artist in seinem Instagram-Post. Die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez schwört auf den Künstler Bachik, genauso wie Selena Gomez oder Margot Robbie.

Der Lieblings-Nail-Artist der Stars ist für seine beeindruckenden Maniküren bekannt, mit denen er die glamourösen Looks der Celebrities vollendet. Denken wir nur an die hochglänzende schwarze Leather-Maniküre von Selena Gomez bei den Golden Globes 2024, die Strawberry Caramel Whip Nails, Chrom Icon Nails oder Rich Girl Nails von Jennifer Lopez.

Peachy Pink Nails: So lackierst du die Trend-Maniküre

Für die Peachy Pink Nails von Jennifer Lopez verwendet Tom Bachik zwei klassische Farbtöne, mit denen er den perfekten pfirsichfarbenen Ton des Kleides erzielt. Tom Bachik verwendet Produkte der Brand Essie, die du günstig in einer Drogerie kaufen kannst. Natürlich kannst du auch jeden anderen Nagellack in dem Farbton verwenden.

Bereite zuerst deine Nägel sorgfältig auf die Maniküre vor. Tom Bachik verwendet dazu seine Lieblingswerkzeuge von Tweezerman (selbstredend, es ist ja auch seine Kollaboration) - das ist kein Muss, wende deine gewohnte Nagelpflege an. Trage jetzt einen Base-Coat als Basis für den anschließenden Nagellack auf. Für J.Los Maniküre verwendet Tom Bachik den Unterlack Strong Start von Essie. Als Grundfarbe wird jetzt eine Farbschicht in einem eleganten Milchrosa aufgetragen, Tom Bachik verwendet den Farbton Mademoiselle von Essie. Nun folgt eine weitere Farbschicht im Farbton Skinny Dip von Essie. Diese Farbe ist etwas pfirsichfarbener, sodass der Farbton perfekt mit dem Kleid von Jennifer Lopez matched. Jetzt versiegelst du deine Maniküre mit einem Top-Coat, beispielsweise dem Gel Setter von Essie. So bekommt der Lack ein hochglänzendes Gel-Finish. Abschließend trägst ein Nagelhaut-Pflegeöl auf, zum Beispiel Essies On a Roll Apricot Cuticle Oil. So werden die Nagelhaut und die Haut rehydriert, mit Feuchtigkeit versorgt und behalten ihren jugendlichen Glanz.