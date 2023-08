Pediküre zu Hause: Die 15 angesagten Nagellackfarben für den Sommer 2023

Spätestens der "Barbie"-Film und Margot Robbies perfekt pedikürten Füße haben einen Hype um hübsche Fußnägel ausgelöst. Wie gut, dass 2023 gleich 15 Trends von Design bis Nagellackfarben angesagt sind - und für Beginner wie Profis sind hier tolle Ideen dabei...

Zeigt her eure Füße! Das sind die 15 Pediküre-Trends für 2023

Im Jahr 2023 gibt es so viele schöne Nagellackfarben, Designs und Trends! Zum Glück gibt es 15 Stück, die dieses Jahr ganz besonders beliebt sind, was die Auswahl, was wir auf unsere Füße pinseln, etwas erleichtert. Was ihr in diesem Jahr – insofern noch nicht geschehen – auf jeden Fall ausprobieren solltet: Kombiniert verschiedene Nagellackfarben einer ähnlichen Tonart miteinander. Das geht z.B. mit Pink- und Rosatönen besonders gut für den trendigen "Barbiecore"-Style, aber auch mit den Farben des Regenbogens werden die Füße zum Hingucker. Probiert es einfach aus!

Im Clip: Nagellacke im Test

Trend 1: Maniküre gleich Pediküre

Auch wenn es absolut erlaubt ist, auf Füße und Finger eine unterschiedliche Nagellackfarbe zu geben: Dieses Jahr tragen wir Maniküre und Pediküre am liebsten als sogenannte "Matching Nails" im Partnerlook und nutzen dafür oben wie unten dieselbe Farbe. Grund: es sieht besonders schick aus, gerade zum trendigen "Old Money Look", aus der Serie "Succession", den Promi-Fans wie Sofia Richie oder Hailey Bieber gerade gern tragen. Was beim Matching-Nails-Trend supercool aussieht: Auf den Fingernägeln ein tolles Nageldesign in der Farbe der Pediküre zaubern. Hier dürft ihr kreativ werden!

Trend 2: Babyblau

Farben auf den Nägeln müssen nicht immer leuchten. Auch wenn sie in blasserem Ton daherkommen, wie zum Beispiel Babyblau, zählen sie im Jahr zu den absoluten Nail-Trends. Das sanfte, zarte Blau macht herrlich gute Laune. Am liebsten tragen wir es im zu weißen Hosen oder aber zu Jeans.

Trend 3: Ultramarinblau

Hat hier jemand Arielle, die Meerjungfrau gerufen? Mermaidnails in sattem blau wie der Ozean dürfen im Jahr 2023 nicht fehlen. Und zwar in sattem Ultramarinblau! Das sieht nicht nur umwerfend aus, es zieht auch alle Blicke auf sich. Toll wirkt so ein Blauton zu gebräunter Haut - ganz easy für das ganze Jahr umsetzbar dank Bräungsöl oder Selbstbräuner.

Trend 4: Barbie-Nails in Pink oder Rosa

Knalliges Pink wie bei Valentino, helle Johannisbeere oder sanfte Koralle: 2023 ist Nagellack in allen möglichen Pink-Variation gerne gesehen, ausgelöst durch den "Barbie"-Trend. Tipp: Falls ihr euch nicht für einen bestimmten Rosaton entscheiden könnt oder wollt, tragt doch einfach alle! Und zwar auf jedem Zehennagel einen anderen. Das Spiel aus dunkleren und helleren Farben sieht supercool auf den Füßen aus.

Trend 5: Dark Cherry Nails

Dark Cherry Nails haben einen dunklen Rotton, der an Rotwein erinnert. Er darf sich in diesem Jahr durch Stilikone Megan Fox wieder auf unseren Fußnägeln zeigen. Ob richtig glänzend oder etwas matter: Das tiefe Rot steht unseren Füßen immer gut und macht jeden offenen Schuh zum eleganten Treter.

Trend 6: Neon

2023 kann es uns gar nicht Neon genug sein! Gerade für die, die noch nicht so zielsicher im Neon-Game sind, ist Neonpink die richtige Wahl. Die Farbe macht nämlich eines spielend leicht: eine deftige Portion Selbstsicherheit versprühen!

Trend 7: Schwarz

Schwarzen Nagellack trägt man nur im Winter? Stimmt nicht. Denn zumindest als Pediküre geht Schwarz das ganze Jahr über und ist ein richtiger Klassiker geworden. Dank der Hit-Serie "Wednesday", die den Goth-Chic so beliebt wie nie gemacht hat, ist er gerade 2023 der Hit. Vor allem, wenn man den dunklen Nagellack auffällig platziert und ihm Raum lässt. Heißt: Am besten dazu helle Farben wie Beige, Weiß oder Camel tragen! So macht schwarzer Nagellack den Look komplett!

Trend 8: Pastelltöne

Dafür bedienen wir uns an zartem Rot, hellem Gelb oder frischem Grün. Tipp: Jedem Fußnagel einen anderen Pastellton geben und so einen Hingucker erzeugen! Je bunter die Nägel, desto minimalistischer darf das Normcore-Outfit ausfallen!

Trend 9: French Nails für die Füße

Als Maniküre sind klassische French Nails aktuell etwas out. Auf den Füßen dürfen sie dafür ein Comeback feiern und verschönern – ob gerade in Frankreich oder nicht – die Zehen! Für die French Nails den Füßen zuerst eine ausgiebige Pflege gönnen, denn hier sollten die Nägel gut in Schuss sein. Danach mit ruhiger Hand (oder Nagelfolien) einen Streifen weißen Nagellack an die Spitze zeichnen, und nach dem Trocknen mit Klarlack über den ganzen Nagel gehen. Et voilà!

Trend 10: Beige und Braun

Ob Dinner oder Strand: Minimalistisch gestaltete Fußnägel in Beige,- oder Brauntönen gehen eigentlich immer, weil sie einfach zu jedem Anlass und Event passen. In diesem Jahr sind sie als Nageltrend 2023 auch für die Pediküre besonders angesagt! Die Range geht dabei von milchigen- bis hellrosa-farbenen Tönen. Tipp: Habt ihr sehr helle Haut, greift zu dunklerem Braun. Wer einen dunkleren Hautton hat, dem stehen auch die helleren Beigetöne sehr gut.

Trend 11: Lavendel

Digital Lavender ist der Name der Pantone-Farbe des Jahres 2023. Und die gilt nicht nur für Einrichtungsgegenstände oder Klamotten. Auch Make-up und Nagellack bedient sich an diesem Farbtrend. Der Name "Digital Lavender" stammt von der Pflanze "Lavendel", deren Blütenfarbe zwischen einem dunklen Violett und Pastelllila liegt. Dieses besondere Lila bzw. Violett darf jetzt gerne auf unseren Fußnägeln landen.

Trend 12: Grün

"Grün, grün, grün sind alle meine… Fußnägel!" Schon im vergangenen Jahr war Grün auf den Nägeln superangesagt. In diesem Jahr verändert Grün seine Nuancen etwas – hin zu dunkleren, eleganteren, sowie gras-ähnlichen Grüntönen. Auch Smaragdgrün ist momentan sehr beliebt und darf Zehen sowie Finger schmücken. Was wir dagegen gerade lieber aussetzen, sind leuchtende Grüntöne.

Trend 13: Gelb

Mut zur Farbe beweist ihr auch mit der Pediküre-Trendfarbe Gelb. Am besten bringt sie eure Füße zur Geltung, wenn sie richtig leuchtet - vielleicht in Kombi mit dem Neon-Trend?

Trend 14: Mauve

Lieben wir schon alleine deswegen, weil der Name so schön klingt: "Mauve", die Farbe der wilden Malve. Sie kommt als rötliches Violett oder rosiges Flieder daher und gibt unseren Nägeln einen dezenten, aber sehr eleganten Look, der auch super bei jeder Hochzeitsfeier als Hochzeitsgast oder gar Braut getragen werden kann. Die Farbe passt zu so gut wie jedem Anlass und Outfit und ist daher eine unserer Farbfavoriten im Jahr 2023. Ihr könnt sie in einem eher pastelligen Mauve oder aber in sattem, glänzendem Mauve tragen.

Trend 15: Weiß

Weiß geht, ebenso wie Beige, immer auf den Nägeln! Das große Plus von so hellem Nagellack ist, dass er den Teint zum Strahlen bringt und so einen tollen Sommer-Look erzeugt. Am besten tragt ihr den weißen Nagellack-Trend in Kombination mit kräftigen Klamottenfarben, wie zum Beispiel Petrolblau oder Rot. Wer mehr Abwechslung will, kombiniert das Weiß mit Glitter oder anderen Farben.

Diese Pediküre-Trendfarben von 2022 sind out

Out ist 2023 vor allem, gar keinen Nagellack auf den Füßen zu tragen, denn die vielen verschiedenen Nagellacke sind viel zu schön, um sie nur im Beauty-Schrank zu lagern. Klassischere Farben wie Nude, Violett und Feuermelderrot dürfen in diesem Jahr mal kurz von der Bildfläche verschwinden und Metallic-Töne werden gerne mal durch Glitter abgelöst.