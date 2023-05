Peeptoes sind zurück: So tragen wir den Schuhklassiker im Frühling 2023

Lange standen sie unberührt bei uns im Schrank, doch jetzt sind sie wieder da: Peeptoes. Egal ob mit Keilabsatz oder als Sandaletten - sie sind der Schuhtrend für den Frühling 2023. Wir verraten euch, welche Peeptoes zu euch passen und wie ihr sie perfekt kombinieren könnt.

Peeptoes are back - Die Zehenblitzer liegen 2023 wieder im Trend

Sind wir mal ehrlich: Nachdem wir die Nullerjahre mehr oder weniger in Peeptoes verbracht haben, haben wir unsere Zehen die Jahre darauf lieber bedeckt gehalten. Lange war der Schuhklassiker in Ungnade gefallen, jetzt ist der Peeptoe im Zuge des Y2K-Style-Revivals als DER Schuhtrend für den Frühling 2023 zurück.

Das zeigte uns auch Schauspielerin Natalie Portman. Zur Premiere von “Angel City" schwebte sie mit ihren Peeptoes über den rosafarbenen Teppich. Kombiniert mit einem kurzen Zweiteiler setzte sie den Schuhtrend perfekt in Szene. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist klar: Die Absatzschuhe mit der ausgesparten Zehenpartie sind wieder en vogue.



Peeptoes: Die neuen Modelle für Frühling 2023

Egal ob flach oder hoch, offen oder hochgeschlossen: Diesen Frühling tragen wir Peeptoes. Wir stellen euch die angesagtesten Varianten für den Trendschuh vor.

Peeptoes mit Knöchelriemen

Zehenblitzer mit Knöchelriemen geben den Füßen nicht nur eine tolle Form, sondern auch einen sicheren Halt auf hohen Absätzen. Deshalb ist dieser Peeptoe vor allem für diejenigen, die mit Absatzschuhen weniger Erfahrung haben, sehr gut geeignet. Das Coole daran: Ihr könnt diesen Schuh im Alltag, aber auch zu besonderen Anlässen tragen. Durch seinen Stil ist er zum eleganten aber auch lässigen Look kombinierbar. Kleiner Tipp: In einem luftigen Sommerkleid zaubern diese Peeptoes wunderschöne, lange Beine.



Peeptoes als Mules

Schon im 18. Jahrhundert am französischen Königshof waren die hübschen Pantoletten bei den adligen Damen sehr beliebt. Und auch heute verleihen sie jedem Outfit Eleganz und Chic: Die Rede ist von Mules! In Kombination mit dem Peeptoe-Stil sind diese Schuhe vor allem für warme Tage sehr gut geeignet. Die Besonderheit des Schuhs: die offene Ferse. Auch hier sind euch beim Styling keine Grenzen gesetzt. Wie wär's denn mal mit einer Kombination aus einer Wide-Leg-Hose und einem passenden Pullover? Dieser Look setzt eure Peeptoes perfekt in Szene und kann sowohl im Office als auch zu einem Spaziergang getragen werden. Nicht vergessen: Bei diesen sehr offenen Schuhen sind gepflegte Füße ein absolutes Muss!



Peeptoe-Stiefel

Wer denkt, Peeptoes gehen nur bis zu unseren Knöcheln, liegt definitiv falsch. Viele Designer zeigten auf der Fashion Week, dass der Schuhtrend auch in anderen Variationen super aussieht. Der absolute Hingucker: Peeptoe-Stiefel. Sie lassen unsere Beine super aussehen und eignen sich zudem auch noch für die etwas kühleren Frühlingstage. Neben der klassischen Stiefelform können wir auch auf Peeptoe-Stiefel mit Schnürung zurückgreifen. Zusammen mit einem passenden Rock zieht ihr damit alle Blicke auf euch!



Peeptoe-Sandalen mit Plateau

Wow, was für ein Absatz. Wer auch im Sommer ein Fan von hohen Schuhen ist, kann definitiv auf Peeptoe-Sandalen mit Plateau zurückgreifen. Diese passen nicht nur super zu den Frühjahrstrends 2023, sondern machen euch zur ultimativen Fashionista. Bei der Farbe des Trendschuhs sind euch keine Grenzen gesetzt. Kleiner Tipp: Eure herausschauenden Zehen sehen in Peeptoes mit dem passenden Nagellack umso besser aus.



Das passt zu Peeptoe Schuhen

Egal ob im Alltag oder auf eine Sommerparty zum Babydollkleid - Peeptoes könnt ihr zu verschiedenen Anlässen perfekt stylen. Für ein typischen Office-Look mit den Trendschuhen greift ihr am besten zu eurer Lieblingsjeans und einem Oversized Blazer. Peeptoes als Mules eignen sich hier besonders gut. Aber auch ein Midirock kann zusammen mit Peeptoe-Stiefeln der absolute Hingucker auf eurem Shopping-Trip in der Stadt sein.

Aufgepasst: Im Sommer steht wieder die Hochzeitssaison an. Die perfekte Gelegenheit eure Pumps gegen angesagte Peeptoes zu tauschen. Aber auch zum Abiballkleid oder luftigen Freizeitkleid im Sommer sieht der Schuhtrend perfekt aus. Gerade bei langen Kleidern lohnt es sich, Peeptoes mit Riemchen auszuwählen. Aber auch in Kombination mit einem kurzen Zweiteiler und der passenden Sonnenbrille können die Riemchen-Schuhe getragen werden.

Diese Peeptoe Schuhe sind Out

Allgemein gilt: Dank dem Y2K-Trend sind alle Arten von Peeptoes diesen Sommer wieder angesagt. Bei der Auswahl des perfekten Zehenblitzers müsst ihr allerdings auf die Größe und Form der Schuhe achten. Bei diesem Schuhtrend besteht leicht die Gefahr, die falsche Größe auszuwählen. Habt ihr sehr schmale Füße, könnt ihr definitiv Peeptoes mit Riemchen oder Plateau wählen. Wenn eure Füße etwas breiter sind, eignen sich Peeptoes als Mules perfekt. Wenn ihr trotzdem einen hohen Absatz tragen wollt, solltet ihr beim Kauf darauf achten, dass die Schuhe perfekt sitzen. Sie dürfen nie in eure Haut einschneiden oder so wirken, als wären sie zu eng. Lasst euch beim Kauf beraten, welcher Typ von Peeptoes am besten zu eurer Fußform passt.